Thời sự

Ba người tử vong dưới hầm tàu hàng neo tại cảng Cà Ná

Châu Tỉnh

(NLĐO) - 3 thuyền viên tử vong và 2 người khác nhập viện nghi do ngạt khí từ hầm tàu chở hàng đang neo đậu ngoài khu vực cảng Cà Ná, tỉnh Khánh Hòa

Ngày 17-3, thi thể các nạn nhân trong vụ nghi ngạt khí tại cảng Cà Ná (Khánh Hòa) đã được bàn giao cho cơ quan chức năng và chính quyền địa phương để xử lý theo quy định.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 16-3, tàu chở hàng Trường Nguyên 18 đang neo đậu ngoài khu vực Cảng Trung Nam Cà Ná để chờ vào bốc hàng. Thời điểm này, máy phó Trần Đức Tài xuống hầm tàu để bơm hút nước nhưng sau đó không quay lên.

Lực lượng cứu nạn triển khai xuống hầm tàu hàng. Ảnh: CAKH

Phát hiện bất thường, thợ máy Thái Văn Thịnh đứng phía trên gọi xuống không thấy phản hồi nên tiếp tục xuống kiểm tra. Một lúc sau, thuyền viên Phạm Hữu Phương cùng các thuyền viên khác phát hiện sự việc, tổ chức ứng cứu và đưa được một số nạn nhân lên boong tàu.

Các nạn nhân nhanh chóng được sơ cứu và chuyển đến Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận cấp cứu. Tuy nhiên, hai người được xác định đã tử vong tại hiện trường gồm ông Trần Đức Tài (45 tuổi, quê Nghệ An, máy phó) và ông Trần Xuân Dũng (55 tuổi, quê Nghệ An, thợ máy).

CLIP: đưa 3 người tử vong dưới hầm tàu hàng neo tại cảng Cà Ná lên boong. CLIP: CAKH

Ngoài ra, thuyền trưởng Bùi Văn Quý và thợ máy Thái Văn Thịnh nghi bị ngạt khí, được đưa đi cấp cứu. Riêng ông Lê Văn Đệ (47 tuổi, quê Nghệ An, phụ trách nấu ăn) được xác định còn mắc kẹt dưới hầm tàu.

Nhận tin báo lúc 23 giờ 33 phút cùng ngày, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ khu vực 6 đã điều động phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác cứu hộ.

Qua trinh sát, lực lượng chức năng xác định nạn nhân mắc kẹt trong két nước dằn (khoang đáy tàu) – khu vực ngập nước, không gian kín, thiếu oxy, tiềm ẩn nguy hiểm cao. Công tác tiếp cận gặp nhiều khó khăn do điều kiện môi trường độc hại và chật hẹp.

Lực lượng cứu nạn đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ như bơm hút nước, sử dụng thiết bị chuyên dụng trong không gian hạn chế, dựng hệ thống giá ba chân để tiếp cận sâu bên dưới khoang tàu.

Đến khoảng 7 giờ 30 phút ngày 17-3, thi thể nạn nhân cuối cùng được đưa ra ngoài, nâng tổng số người tử vong trong vụ việc lên ba. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Vụ 8 người trong gia đình ở Đà Nẵng ngạt khí: Bệnh viện dốc sức điều trị 4 nạn nhân còn lại

(NLĐO) - Bốn nạn nhân vụ ngạt khí do máy phát điện tại Điện Bàn Tây đang được tích cực cứu chữa ở các bệnh viện Đà Nẵng.

(NLĐO)- Tại TP Đà Nẵng vừa xảy ra vụ ngạt khí do dùng máy phát điện khiến 4 người tử vong, 4 người đang cấp cứu trong tình trạng rất nặng

(NLĐO) - Sử dụng máy phát điện trong nhà sai cách có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt ngộ độc khí CO, thậm chí tử vong.

