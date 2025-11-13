HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Ba nhiếp ảnh gia kể "sắc đỏ" qua ống kính

Kim Ngân. Ảnh: BTC

(NLĐO) - Triển lãm "Đỏ" mang đến trải nghiệm thị giác mới, tôn vinh sắc đỏ của năng lượng, cảm xúc và đam mê sống.

Triển lãm nhiếp ảnh "Đỏ" vừa khai mạc tại không gian nghệ thuật 224 SPACE (phường An Khánh, TP HCM), mang đến một trải nghiệm thị giác mới mẻ cho người yêu nghệ thuật.

Với chủ đề "Đỏ - không giới hạn", triển lãm quy tụ ba nhiếp ảnh gia Trần Thanh Thảo, Tín Phùng và Hoàng Lê Giang, cùng kể câu chuyện về gam màu của năng lượng, cảm xúc và tinh thần sống. Không chỉ là nơi trưng bày ảnh, không gian triển lãm còn được thiết kế như một hành trình trải nghiệm, nơi mỗi vị khách được mời đặt câu hỏi: "Đỏ trong bạn là gì?"

Ba nhiếp ảnh gia kể "sắc đỏ" qua ống kính - Ảnh 1.

Không gian tại triển lãm

Nếu Trần Thanh Thảo (đại sứ Leica M11 tại Việt Nam) chọn màu đỏ như biểu tượng của ngọn lửa và sức sống mãnh liệt; thì Tín Phùng mang đến góc nhìn lạc quan về đời sống, khai thác đề tài nghệ thuật truyền thống hát bội, dùng màu đỏ làm điểm nhấn thị giác và biểu trưng cho dũng khí, trung liệt.

Trong khi đó, Hoàng Lê Giang, "nhà thám hiểm" từng đặt chân đến hơn 50 quốc gia, chọn chọn những bức ảnh phong cảnh rộng lớn với một điểm nhấn màu đỏ như một sự đối lập giữa không gian bao la.

Ba nhiếp ảnh gia kể "sắc đỏ" qua ống kính - Ảnh 2.

Từ trái qua: các nhiếp ảnh gia Trần Thanh Thảo, Hoàng Lê Giang và Tín Phùng

Triển lãm diễn ra từ ngày 12 đến 23-11 tại 224 SPACE, song song với chuỗi hoạt động workshop và talkshow về nhiếp ảnh và sáng tạo.

Tin liên quan

Nhìn thế giới từ góc độ khác: Nghệ thuật nhiếp ảnh macro

Nhìn thế giới từ góc độ khác: Nghệ thuật nhiếp ảnh macro

(NLĐO) - Nhiếp ảnh macro (chụp cận cảnh) không chỉ là kỹ thuật phóng đại chi tiết, mà còn là nghệ thuật nhìn thế giới từ một góc độ khác.

Một bác sĩ TP HCM thắng giải nhiếp ảnh thế giới

(NLĐO) - Những chuyến rong ruổi chụp ảnh ngắn ngủi ngoài giờ khám chữa bệnh đã đưa Ths.BS Đặng Hoài Anh ghi tên vào loạt giải thưởng nhiếp ảnh thế giới.

Họa sĩ nhí 14 tuổi làm triển lãm

(NLĐO) - 35 bức tranh đa chất liệu của học sĩ nhí 14 tuổi Lê Nguyễn Minh Châu sẽ được trưng bày tại triển lãm "Trên trời dưới biển".

