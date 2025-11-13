Ba nhiếp ảnh gia kể "sắc đỏ" qua ống kính

Triển lãm nhiếp ảnh "Đỏ" vừa khai mạc tại không gian nghệ thuật 224 SPACE (phường An Khánh, TP HCM), mang đến một trải nghiệm thị giác mới mẻ cho người yêu nghệ thuật.

Với chủ đề "Đỏ - không giới hạn", triển lãm quy tụ ba nhiếp ảnh gia Trần Thanh Thảo, Tín Phùng và Hoàng Lê Giang, cùng kể câu chuyện về gam màu của năng lượng, cảm xúc và tinh thần sống. Không chỉ là nơi trưng bày ảnh, không gian triển lãm còn được thiết kế như một hành trình trải nghiệm, nơi mỗi vị khách được mời đặt câu hỏi: "Đỏ trong bạn là gì?"

Không gian tại triển lãm

Nếu Trần Thanh Thảo (đại sứ Leica M11 tại Việt Nam) chọn màu đỏ như biểu tượng của ngọn lửa và sức sống mãnh liệt; thì Tín Phùng mang đến góc nhìn lạc quan về đời sống, khai thác đề tài nghệ thuật truyền thống hát bội, dùng màu đỏ làm điểm nhấn thị giác và biểu trưng cho dũng khí, trung liệt.

Trong khi đó, Hoàng Lê Giang, "nhà thám hiểm" từng đặt chân đến hơn 50 quốc gia, chọn chọn những bức ảnh phong cảnh rộng lớn với một điểm nhấn màu đỏ như một sự đối lập giữa không gian bao la.

Từ trái qua: các nhiếp ảnh gia Trần Thanh Thảo, Hoàng Lê Giang và Tín Phùng

Triển lãm diễn ra từ ngày 12 đến 23-11 tại 224 SPACE, song song với chuỗi hoạt động workshop và talkshow về nhiếp ảnh và sáng tạo.