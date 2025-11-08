Rau xanh tại Đà Nẵng khan hiếm, giá tăng gấp 2–3 lần

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Rau xanh tại Đà Nẵng khan hiếm, giá tăng gấp 2–3 lần

B.Vân

(NLĐO) - Mưa lũ khiến nguồn rau xanh ở Đà Nẵng đứt gãy, giá các loại rau ăn lá tăng gấp 2–3 lần. Tiểu thương thiếu hàng, nhiều quầy phải tạm ngừng bán.

Sau đợt mưa lũ kéo dài, thị trường rau xanh tại Đà Nẵng rơi vào tình trạng khan hiếm nghiêm trọng, khiến giá bán lẻ tăng gấp 2–3 lần so với ngày thường. 

Ghi nhận tại các chợ truyền thống, nhiều tiểu thương cho biết nguồn hàng gần như đứt gãy, đặc biệt là các loại rau ăn lá nhập từ khu vực bị ngập lụt nặng ở TP Đà Nẵng và tỉnh Gia Lai.

Tại chợ Hòa Khánh, bà Ngô Thị Yến, tiểu thương bán rau ăn lá, cho biết giá rau đồng loạt tăng mạnh. Rau lang hiện bán 25.000 đồng/bó, tăng hơn gấp đôi so với mức khoảng 10.000 đồng/bó trước đây. 

Giá rau xanh tại Đà Nẵng tăng gấp 2 - 3 lần sau mưa lũ , nguồn cung khan hiếm - Ảnh 1.

Rau xanh tại các chợ truyền thống ở Đà Nẵng khan hiếm

Giá rau xanh tại Đà Nẵng tăng gấp 2 - 3 lần sau mưa lũ , nguồn cung khan hiếm - Ảnh 2.

Giá rau xanh tăng gấp 2-3 lần ngày thường

Đa số các loại rau xanh chuyển sang bán theo kg do nguồn hàng ít, trong khi giá nhập cũng tăng đột biến: rau muống 50.000 đồng/kg, mồng tơi 50.000 đồng/kg, tần ô 55.000 đồng/kg. "Giá nhập đã cao, khi bán lẻ tụi tôi cũng khó xoay sở vì khách dè chừng" - bà Yến nói.

Một số mặt hàng rau củ khác cũng tăng theo. Chị Nguyễn Thị Hà, tiểu thương tại cùng khu chợ, cho biết dưa leo lên 35.000 đồng/kg; cà chua 40.000–45.000 đồng/kg; mướp đắng Gia Lai 40.000 đồng/kg; xà lách 50.000 đồng/kg; rau dấp cá, rau má, rau đắng đều dao động 45.000 đồng/kg. 

Giá rau xanh tại Đà Nẵng tăng gấp 2 - 3 lần sau mưa lũ , nguồn cung khan hiếm - Ảnh 3.

Nhiều quầy rau củ ở Đà Nẵng khan hiếm rau xanh

Giá rau xanh tại Đà Nẵng tăng gấp 2 - 3 lần sau mưa lũ , nguồn cung khan hiếm - Ảnh 4.

Một số tiểu thương phải ngừng bán do không nhập được hàng

"Mua thì phải giành giật mới có chút hàng, nhưng bán thì khó vì giá cao. Rau từ Gia Lai về rất ít, rau ở khu vực Quảng Nam cũ gần như không có, chỉ còn rau lang. Rau củ Lâm Đồng cũng giảm mạnh, chủ yếu phải lấy hàng ngoài Bắc và từ Trung Quốc" - chị Hà cho hay.

Tại chợ Hòa An, tình hình cũng diễn ra tương tự. Chị Nguyễn Thị My cho biết các loại rau thường nhập từ Đại Lộc, Duy Xuyên, Nam Phước, Điện Bàn – vốn là nguồn cung chính – đã ngừng về chợ. 

Chỉ còn một số ít củ, quả từ Tây Nguyên nhưng giá đều tăng mạnh. "Thương lái ở chợ đầu mối cũng phải tranh nhau mới có hàng. Nhiều tiểu thương đành nghỉ bán vì không mua được" - chị My chia sẻ.

Giá rau xanh tại Đà Nẵng tăng gấp 2 - 3 lần sau mưa lũ , nguồn cung khan hiếm - Ảnh 5.

Giá rau xanh tại Đà Nẵng tăng gấp 2 - 3 lần sau mưa lũ , nguồn cung khan hiếm - Ảnh 6.

Các siêu thị cũng khan hiếm mặt hàng rau xanh do đứt nguồn cung

Không chỉ chợ truyền thống, các siêu thị tại Đà Nẵng cũng thiếu hụt nhiều mặt hàng rau ăn lá. Hiện các loại rau muống, cải xanh, tần ô, các loại rau thơm như ngò, húng, quế… đều không có do vùng trồng bị hư hại nặng sau mưa lũ. 

Siêu thị chỉ còn một số mặt hàng như xà lách, cải ngọt, mồng tơi nhập từ Đà Lạt. Trong khi đó, giá các loại củ quả vẫn giữ mức ổn định.

Theo các tiểu thương, nguồn cung rau xanh chỉ có thể phục hồi khi thời tiết ổn định, các vùng trồng tại TP Đà Nẵng, Gia Lai khôi phục sản xuất. Hiện thị trường vẫn tiếp tục trong tình trạng khan hiếm, giá cao và diễn biến khó lường.

Tin liên quan

Giá nông thủy sản miền Tây: Rau xanh tăng giá vùn vụt

Giá nông thủy sản miền Tây: Rau xanh tăng giá vùn vụt

(NLĐO) - Nhiều vùng trồng rau ở miền Tây bị ngập úng do triều cường và mưa lớn kéo dài, khiến nguồn cung giảm mạnh.

Bà nội trợ giật mình với giá rau xanh tăng gấp 3 lần, rau muống, rau cải tới 25.000 đồng/mớ

(NLĐO) - Mặt hàng rau xanh ở miền Bắc những ngày này tăng giá gấp 2-3 lần khiến bà nội trợ không khỏi giật mình.

Rau xanh, trứng gà "cháy hàng" trong ngày đầu TP HCM tổ chức bán hàng Tết lưu động

(NLĐO)- Người tiêu dùng hào hứng mua sắm các mặt hàng thực phẩm, hàng tiêu dùng giảm giá đến 60%, thậm chí là 100%.

Đà Nẵng rau xanh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo