Ba phó tổng giám đốc của Eximbank đồng loạt xin từ nhiệm

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank, mã chứng khoán EIB) vừa công bố thông tin bất thường về đơn từ nhiệm của 3 phó tổng giám đốc.

Theo đó, ngày 25-5, Eximbank nhận được đơn xin thôi giữ chức vụ phó tổng giám đốc của các ông Đào Hồng Châu, Nguyễn Hồ Hoàng Vũ và Nguyễn Hướng Minh. Riêng ông Vũ cũng xin từ nhiệm vị trí giám đốc tài chính.

Các nhân sự cấp cao của Eximbank xin từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân.

Đến 26-5, cổ phiếu EIB giao dịch ở mức 21.600 đồng/cổ phiếu, tăng 0,47% so với phiên trước.