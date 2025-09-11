HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Khoa học

Ba sinh vật lạ xuất hiện trong ảnh tàu lặn chụp Thái Bình Dương

Anh Thư

(NLĐO) - Thám hiểm vùng biển sâu 3.268-4.119 m ở phía Đông Thái Bình Dương, tàu lặn của Mỹ đã phát hiện 3 loài sinh vật chưa từng biết.

Theo Sci-News, 3 loài sinh vật mới với "dung nhan" kỳ lạ đã được phát hiện ở Thái Bình Dương là 3 loài cá ốc biển sâu, thuộc họ Liparidae.

Cá ốc Liparidae là một dòng họ cá sống ở môi trường từ ôn đới đến lạnh, đóng vai trò quan trọng đối với hệ sinh thái đại dương, từ vùng triều (vùng biển nâu) đến rãnh hadal (độ sâu trên 6.000 m).

Ba sinh vật lạ xuất hiện trong ảnh tàu lặn chụp Thái Bình Dương - Ảnh 2.

"Dung nhan" gây giật mình của cá ốc Careproctus colliculi, được phát hiện ở vùng biển sâu thuộc vịnh Monterey, phía Đông Thái Bình Dương - Ảnh: MBARI

TS Mackenzie Gerringer từ Đại học Bang New York (Mỹ) cho biết: "Họ Liparidae bao gồm 31 chi được công nhận và 450 loài hợp lệ, trong đó 43 loài đã được mô tả trong 10 năm qua".

Sử dụng cả tàu lặn robot và tàu lặn có người lái, nhóm của TS Gerringer đã ghi danh thêm 3 loài mới vào "gia phả" họ Liparidae.

Chúng bao gồm cá ốc gồ ghề (Careproctus colliculi) có thể được nhận dạng bởi màu hồng khi còn sống, làn da sần sùi, 22 tia vây ngực, đầu tròn, 8 tia vây đuôi, mắt to và các xương đỡ vây phát triển tốt tạo thành một giác hút lớn, sống ở độ sâu 3.268 m.

Loài thứ hai là cá ốc đen (Careproctus yanceyi) có một giác hút ở bụng cỡ vừa, một lỗ mũi duy nhất, 6 tia mang. Loài này khác biệt với các loài cá ốc biển sâu khác ở phía đông Thái Bình Dương nhờ thân hình đen tuyền, đầu tròn và miệng nằm ngang.

Loài còn lại là cá ốc mảnh mai (Paraliparis em) được phân biệt với các loài cá ốc khác bởi cơ thể dài, màu đen, ép dẹp ở hai bên, không có giác hút, hàm bạnh nổi bật, một tia vây ngực, hậu môn nằm ở phía trước và 5 tia mang.

Hai loài Careproctus yanceyi và Paraliparis em sống ở độ sâu khoảng 4.100 m.

Các nhà nghiên cứu cũng giải trình tự DNA của loài cá này để so sánh chúng với các loài cá ốc khác và định vị loài mới này trong bối cảnh tiến hóa.

“Ba loài cá ốc này là lời nhắc nhở về những điều chúng ta vẫn chưa biết về sự sống trên Trái đất và sức mạnh của sự tò mò và khám phá” - TS Gerringer nói.

Phát hiện về 3 sinh vật lạ lùng này đã được công bố trên tạp chí khoa học Ichthyology & Herpetology.

cá ốc biển sâu Thái Bình Dương sinh vật lạ loài mới
