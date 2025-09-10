HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Khoa học

Một hành tinh được xác nhận “giống Trái Đất nhất từ trước đến nay”

Anh Thư

(NLĐO) - Hành tinh TRAPPIST-1e nằm cách Trái Đất chỉ 40 năm ánh sáng.

Bảy hành tinh thuộc hệ sao TRAPPIST-1 đã nổi tiếng từ lâu vì mỗi cái đều mang một vài đặc điểm tương đồng với Trái Đất, bao gồm nhiều thế giới có bằng chứng rõ ràng về đại dương.

Giờ đây, một nghiên cứu mới chỉ ra rằng TRAPPIST-1e - hành tinh thứ tư tính từ trong ra ngoài - có thể là ngoại hành tinh giống Trái Đất nhất mà chúng ta từng biết đến.

Một hành tinh được xác nhận “giống Trái Đất nhất từ trước đến nay”- Ảnh 1.

Thế giới trên hành tinh TRAPPIST-1e - Ảnh đồ họa: ESO

Theo NASA, TRAPPIST-1e là một hành tinh đá cùng kiểu với Trái Đất, bán kính bằng 0,692 lần bán kính Trái Đất.

Nó mất 6,1 ngày để quay hết một vòng quanh sao mẹ, tức khoảng cách khá gần. Nhưng sao mẹ TRAPPIST-1 của nó vốn là một sao lùn đỏ mát hơn Mặt Trời nhiều, nên vị trí này lại vô tình đưa TRAPPIST-1e vào bên trong "vùng sự sống"của hệ sao.

Đó là khu vực cho phép nước tồn tại ở dạng lỏng, nếu quá trình tiến hóa của hành tinh đó đủ thuận lợi.

Trong hệ Mặt Trời có 3 hành tinh thuộc "vùng sự sống" là Sao Kim, Trái Đất và Sao Hỏa, nhưng chỉ có Trái Đất giữ được nước và một bầu khí quyển tốt cho sự sống.

Một hành tinh được xác nhận “giống Trái Đất nhất từ trước đến nay”- Ảnh 2.

Vùng sự sống (màu xanh lá cây) của hệ sao TRAPPIST-1 (phía trên) bao gồm các hành tinh TRAPPIST-1 d, e, f và g; trong khi vùng sự sống của hệ Mặt Trời bao gồm Sao Kim, Trái Đất và Sao Hỏa - Ảnh: NASA

Nghiên cứu vừa công bố trên tạp chí khoa học The Astrophysical Journal Letters đã sử dụng dữ liệu từ kính viễn vọng không gian mạnh nhất thế giới James Webb để kiểm tra bầu khí quyển của hành tinh này thông qua quang phổ.

Khi ánh sáng từ các ngôi sao đi qua bầu khí quyển của một hành tinh, một số bước sóng có thể bị hấp thụ và phát xạ lại bởi các nguyên tử và phân tử tạo nên khí của nó.

Bằng cách tìm kiếm các phần tối hơn và sáng hơn của quang phổ, các nhà khoa học có thể xác định được các nguyên tử và phân tử đó là gì.

Kết quả cho thấy bầu khí quyển của thế giới này không ngột ngạt trong CO2 như Sao Kim hoặc Sao Hỏa.

Thay vào đó, nó có thể có một bầu khí quyển giàu nitơ phân tử, với một lượng nhỏ CO2 và methane, tương tự như Trái Đất.

Theo nhà vật lý thiên văn Ryan MacDonald từ Đại học St Andrews (Anh), đồng tác giả, vẫn còn một trở ngại cuối cùng là họ chưa loại trừ hoàn toàn khả năng TRAPPIST-1e bị sao mẹ - một sao lùn đỏ có bức xạ cao - làm tiêu tan bầu khí quyển.

Mặc dù vậy, với vị trí không quá gần sao mẹ, hy vọng nó sở hữu bầu khí quyển giống Trái Đất là rất lớn. Điều đó sẽ khiến nó trở thành ngoại hành tinh giống Trái Đất nhất được phát hiện cho đến nay.



