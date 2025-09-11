Robot NASA phát hiện "bức tượng" lạ ở hành tinh khác

Trong chuyến thám hiểm miệng hố va chạm Jezero Crater ở Sao Hỏa, robot Perseverance - một tàu đổ bộ dạng xe tự hành của NASA - đã chụp lại những bức ảnh vô cùng kỳ lạ.

Mới đây, sử dụng thiết bị SHERLOC gắn trên cánh tay robot (một thiết bị được dùng để quét cận cảnh bề mặt nhằm tìm ra các dấu vết của sự sống), Perseverance đã ghi lại hình ảnh kỳ lạ về một con rùa bằng đá.

Vật thể giống như một bức tượng rùa bằng đá được robot NASA chụp lại - Ảnh: NASA/JPL-Caltech

Mặc dù Jezero Crater là nơi NASA khá tin tưởng là từng ngập đầy sự sống, con rùa đá bí ẩn nói trên không phải là một bức tượng do ai đó tạo nên hay rùa hóa thạch.

Theo Live Science, con rùa này đơn giản là một tảng đá vô tình được thiên nhiên điêu khắc thành hình dáng kỳ lạ.

Tuy nhiên các nhà khoa học vẫn chưa giải thích được cụ thể quá trình địa chất nào đã tạo nên nó.

Nhưng việc tảng đá này là một vật thể hoàn toàn tự nhiên chưa hẳn là một tin không tốt. Việc tiếp tục nghiên cứu và truy tìm cơ chế mà những tảng đá hình dáng kỳ lạ trên Sao Hỏa có thể giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về lịch sử hành tinh.

Đó có thể là các hoạt động địa chất cổ đại, cách dòng chảy vận hành trong khu vực... hay các thông tin về khí hậu cổ đại ẩn mình trong các tảng đá lạ.

Các bằng chứng mà Perseverance cũng như các tàu quỹ đạo của NASA tìm được tại Jezero Crater ngày càng ủng hộ lập luận rằng nơi đây là một vùng đồng bằng ngập nước, với một hồ nước ngọt lớn và mạng lưới kênh rạch chằng chịt vài tỉ năm về trước.

Cho dù bây giờ Sao Hỏa là một hành tinh khô cằn, cơ quan vũ trụ của Mỹ tin rằng trong một giai đoạn nào đó, ít nhất vài nơi trên hành tinh - bao gồm Jezero Crater - đã từng có sự sống.