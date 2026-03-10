HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Ba thiếu niên trên một xe máy, không đội mũ bảo hiểm, bỏ nhà đi 250 km

Cao Nguyên

(NLĐO) - Ba thiếu niên từ Lâm Đồng đã được hỗ trợ về nhà an toàn sau khi bỏ nhà đi 250 km đến Đắk Lắk.

Ba thiếu niên bỏ nhà đi 250km từ Lâm Đồng sang Đắk Lắk không đội mũ bảo hiểm - Ảnh 1.

Lực lượng Công an xã Ea Trang đưa các em về trụ sở để ăn uống, nghỉ ngơi

Lãnh đạo Công an xã Ea Trang, tỉnh Đắk Lắk ngày 10-3 cho biết vừa kịp thời tiếp nhận, hỗ trợ ba thiếu niên ở xã Nhân Cơ (tỉnh Lâm Đồng) trở về nhà an toàn.

Theo thông tin ban đầu, tối 9-3, trong lúc thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, lực lượng Công an xã Ea Trang phát hiện ba thiếu niên đi trên một xe máy, không đội mũ bảo hiểm, có biểu hiện mệt mỏi, lo lắng.

Quá trình hỏi thăm, lực lượng công an xác định các em đều ngụ tại xã Nhân Cơ (tỉnh Lâm Đồng). Do suy nghĩ chưa chín chắn nên các em đã rủ nhau bỏ nhà đi.

Ba thiếu niên bỏ nhà đi 250km từ Lâm Đồng sang Đắk Lắk không đội mũ bảo hiểm - Ảnh 2.

Gia đình tới cơ quan công an đón các em về nhà

Sau khi động viên, ổn định tâm lý, lực lượng công an xã đã đưa ba em về trụ sở để nghỉ ngơi, ăn uống.

Sau đó, Công an xã Ea Trang đã liên hệ với gia đình các em.

Nhận được tin báo, gia đình các thiếu niên đã đến trụ sở Công an xã Ea Trang để đón con về.

Đại diện gia đình ba em bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn đến lực lượng Công an xã Ea Trang đã kịp thời phát hiện và hỗ trợ để đưa các em trở về nhà an toàn.

Được biết, đoạn đường từ xã Nhân Cơ đến xã Ea Trang phải di chuyển qua đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 26 với chiều dài khoảng 250 km.

Tin liên quan

Sợ cha mẹ mắng vì làm vỡ chén bát, hai bé trai ở Gia Lai bỏ nhà “đi bụi”

Sợ cha mẹ mắng vì làm vỡ chén bát, hai bé trai ở Gia Lai bỏ nhà “đi bụi”

(NLĐO) – Vì lo sợ bị cha mẹ la mắng, một bé trai 7 tuổi đã rủ bé trai 11 tuổi cùng trú xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai bỏ nhà đi lang thang bằng xe đạp.

Cô gái trẻ bỏ nhà đi nhiều ngày cùng nam thanh niên lạ mặt

(NLĐO)- Sau nhiều ngày bỏ nhà đi cùng với 1 nam thanh niên lạ mặt, cô gái đã được lực lượng công an ở Thanh Hóa tìm thấy.

Trẻ bỏ nhà đi và trách nhiệm của người lớn

Cha mẹ hãy đặt mình vào vị trí của trẻ để cư xử khoan dung, độ lượng. Mỗi đứa trẻ có một cách nghĩ, một thế giới cảm xúc riêng mà cha mẹ cần tìm hiểu để con mở lòng

tỉnh Đắk Lắk đường Hồ Chí Minh không đội mũ bảo hiểm bỏ nhà đi
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo