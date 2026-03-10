Lực lượng Công an xã Ea Trang đưa các em về trụ sở để ăn uống, nghỉ ngơi

Lãnh đạo Công an xã Ea Trang, tỉnh Đắk Lắk ngày 10-3 cho biết vừa kịp thời tiếp nhận, hỗ trợ ba thiếu niên ở xã Nhân Cơ (tỉnh Lâm Đồng) trở về nhà an toàn.

Theo thông tin ban đầu, tối 9-3, trong lúc thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, lực lượng Công an xã Ea Trang phát hiện ba thiếu niên đi trên một xe máy, không đội mũ bảo hiểm, có biểu hiện mệt mỏi, lo lắng.

Quá trình hỏi thăm, lực lượng công an xác định các em đều ngụ tại xã Nhân Cơ (tỉnh Lâm Đồng). Do suy nghĩ chưa chín chắn nên các em đã rủ nhau bỏ nhà đi.

Gia đình tới cơ quan công an đón các em về nhà

Sau khi động viên, ổn định tâm lý, lực lượng công an xã đã đưa ba em về trụ sở để nghỉ ngơi, ăn uống.

Sau đó, Công an xã Ea Trang đã liên hệ với gia đình các em.

Nhận được tin báo, gia đình các thiếu niên đã đến trụ sở Công an xã Ea Trang để đón con về.

Đại diện gia đình ba em bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn đến lực lượng Công an xã Ea Trang đã kịp thời phát hiện và hỗ trợ để đưa các em trở về nhà an toàn.

Được biết, đoạn đường từ xã Nhân Cơ đến xã Ea Trang phải di chuyển qua đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 26 với chiều dài khoảng 250 km.