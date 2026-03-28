Thời sự Chính trị

Bà Tôn Ngọc Hạnh tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)-Bà Tôn Ngọc Hạnh tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai khóa XI với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối

Ngày 28-3, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Đồng Nai khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ nhất để kiện toàn tổ chức bộ máy và xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng.

Bà Tôn Ngọc Hạnh tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2026 - 2031 - Ảnh 1.

Bà Tôn Ngọc Hạnh tái đắc cử chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2026-2031

Kết quả, bà Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X, tiếp tục được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, với tỷ lệ phiếu bầu 100%.

Cùng với số phiếu tuyệt đối trên, ông Trần Văn Mi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X, tiếp tục được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XI.

Bà Đặng Minh Nguyệt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Long Khánh, được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ở kỳ họp này, các đại biểu HĐND sẽ xem xét các tờ trình về nội dung thành lập các phường trên cơ sở các xã Long Thành, Trị An, Tân Phú, Định Quán, Xuân Lộc, Dầu Giây, Lộc Ninh, Nhơn Trạch, Trảng Bom và Đồng Phú.


