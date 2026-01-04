Infographic bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân TP HCM

Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 vừa ban hành Nghị quyết về số lượng đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử (ĐVBC) đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo đó, tổng số ĐVBC đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 là 42 đơn vị, với tổng số đại biểu HĐND được bầu là 125 người; số đại biểu được bầu tại mỗi đơn vị là 3 người, riêng ĐVBC số 25 bầu 2 người.

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp được ấn định vào ngày 15-3-2026 (Chủ nhật). TPHCM đang tập trung triển khai khẩn trương, nghiêm túc công tác chuẩn bị bầu cử.

Dưới đây là chi tiết các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu: