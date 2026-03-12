HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

NSND Triệu Trung Kiên với tác phẩm cổ động bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp

Thanh Hiệp (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)

(NLĐO) – Là người nghệ sĩ luôn năng động sáng tạo, NSND Triệu Trung Kiên đã có thêm một dấu ấn đẹp trong ngày hội của non sông

NSND Triệu Trung Kiên tạo dấu ấn với tác phẩm cổ động bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp - Ảnh 1.

Một cảnh trong vở vở "Tất cả cho bầu cử"

Một tác phẩm sân khấu mang đậm hơi thở đời sống và tinh thần trách nhiệm công dân đã được giới thiệu đến công chúng, vở "Tất cả cho bầu cử" (tác giả Nguyễn Toàn Thắng) đã được đạo diễn NSND Triệu Trung Kiên dàn dựng, sau gần 20 suất diễn tại miền Trung đã tạo dấu ấn nghệ thuật trong hoạt động tuyên truyền hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Đưa nghệ thuật tuồng, bài chòi vào đề tài bầu cử

"Tất cả cho bầu cử" được sáng tác theo thể loại hài kịch bài chòi – tuồng lan tỏa tinh thần ngày hội dân chủ. Vở diễn mang màu sắc hài kịch dân gian, được dàn dựng trên nền nghệ thuật bài chòi kết hợp tuồng, nhằm cổ động cho ngày hội bầu cử – sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Tác phẩm do tác giả Nguyễn Toàn Thắng viết kịch bản, chuyển thể bài hát Anh Nguyễn; đạo diễn: Tiến sĩ, NSND Kiều Trung Kiên; âm nhạc: Anh Thụy; thiết kế mỹ thuật: Hồng Anh. Vở diễn quy tụ nhiều nghệ sĩ quen thuộc của sân khấu truyền thống như Thái Văn Nga, Hồng Trang, Hùng Nhật, Phương Thúy, Trịnh Ký Vũ, Thu Hương, Phương Tính cùng các diễn viên tuồng của nhà hát.

NSND Triệu Trung Kiên tạo dấu ấn với tác phẩm cổ động bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp - Ảnh 2.

Đông đảo khán giả đã xem và yêu thích vở "Tất cả cho bầu cử"

Điểm đặc biệt của vở diễn là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa nghệ thuật bài chòi – loại hình diễn xướng dân gian giàu tính tương tác – với phong cách biểu diễn tuồng truyền thống. Sự hòa quyện này tạo nên không khí sinh động, vừa mang nét hài hước duyên dáng vừa chuyển tải thông điệp chính trị một cách gần gũi, dễ tiếp nhận đối với công chúng.

VTV1 đã ghi hình và phát song lan tỏa

Thông qua những tình huống dí dỏm và các lớp diễn giàu tính sân khấu, "Tất cả cho bầu cử" đã biểu diễn gần 20 suất, khắc họa tinh thần trách nhiệm của người dân đối với quyền và nghĩa vụ công dân, đồng thời lan tỏa không khí phấn khởi hướng tới ngày hội lớn của toàn dân. 

Với sự dàn dựng công phu cùng sự tham gia của dàn nghệ sĩ tâm huyết, vở diễn không chỉ là một chương trình nghệ thuật cổ động mà còn góp phần khẳng định sức sống của sân khấu truyền thống khi gắn với những vấn đề đương đại của xã hội.

"Tất cả cho bầu cử" không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật mà còn thể hiện nỗ lực của giới nghệ sĩ trong việc đưa sân khấu truyền thống đồng hành cùng các sự kiện chính trị – xã hội quan trọng của đất nước.

NSND Triệu Trung Kiên tạo dấu ấn với tác phẩm cổ động bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp - Ảnh 3.

Một cảnh trong vở "Tất cả cho bầu cử"

Qua bàn tay dàn dựng của NSND Triệu Trung Kiên, tác phẩm đã tạo nên dấu ấn sáng tạo, góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm công dân và niềm tin vào ngày hội lớn của toàn dân.

Vở đã được ghi hình và được phát sóng trên VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam trong ngày 14-3, mang đến cơ hội để khán giả cả nước thưởng thức một tác phẩm sân khấu ý nghĩa, nơi nghệ thuật truyền thống hòa nhịp cùng đời sống đương đại.

Kết hợp tuồng và bài chòi để cổ động bầu cử

NSND Triệu Trung Kiên chia sẻ khi xây dựng tác phẩm phục vụ công tác tuyên truyền cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Đà Nẵng đã đặt ra yêu cầu trong cùng một vở diễn phải có sự hiện diện của hai loại hình nghệ thuật đặc trưng của đơn vị là tuồng và bài chòi. Đây cũng là hai đoàn nghệ thuật trước đó đã được sáp nhập về chung một mái nhà. Để thực hiện ý tưởng này, ê-kíp sáng tạo đã thống nhất lựa chọn bài chòi làm nền tảng của vở diễn bởi tính gần gũi với đời sống đương đại, dễ tạo sự kết nối với khán giả.

NSND Triệu Trung Kiên tạo dấu ấn với tác phẩm cổ động bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp - Ảnh 4.

Vở "Tất cả cho bầu cử"là dấu ấn đậm nét của NSND Triệu Trung Kiên

"Trên nền đó, nhân vật nam chính được xây dựng là một nghệ sĩ tuồng chuyên nghiệp, say mê nghệ thuật truyền thống. Trong các tình huống đời thường, nhân vật này thỉnh thoảng lại cất lên những câu thoại theo lối hát tuồng, tạo nên sự hài hước, duyên dáng và giàu màu sắc sân khấu. 

Cao trào của vở diễn là tiết mục chào mừng ngày bầu cử được dàn dựng theo điệu múa "chỉnh tường" của nghệ thuật tuồng. Các nghệ sĩ hóa thân trong trang phục rực rỡ, tay cầm phướn, trên đó lồng ghép những khẩu hiệu tuyên truyền về ngày hội bầu cử. Sự kết hợp này tạo nên một bức tranh sân khấu sinh động, vừa mang tính cổ động, vừa đậm chất nghệ thuật truyền thống" – NSND Triệu Trung Kiên nói.

Tin liên quan

NSƯT Vũ Luân đầu tư vở cải lương "Lôi Vũ", Minh Dự đóng vai Lỗ Quý

NSƯT Vũ Luân đầu tư vở cải lương "Lôi Vũ", Minh Dự đóng vai Lỗ Quý

(NLĐO) - NSƯT Vũ Luân đã đầu tư vốn để khởi động vở cải lương kinh điển "Lôi vũ" dành cho lực lượng diễn viên trẻ.

Sách ảnh - "cuộc chơi" lắm công phu

Bên cạnh các triển lãm truyền thống, nhiều nhiếp ảnh gia chọn xuất bản sách ảnh như một phần của dự án sáng tác

Triệu Trung Kiên
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo