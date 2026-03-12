Một cảnh trong vở vở "Tất cả cho bầu cử"

Một tác phẩm sân khấu mang đậm hơi thở đời sống và tinh thần trách nhiệm công dân đã được giới thiệu đến công chúng, vở "Tất cả cho bầu cử" (tác giả Nguyễn Toàn Thắng) đã được đạo diễn NSND Triệu Trung Kiên dàn dựng, sau gần 20 suất diễn tại miền Trung đã tạo dấu ấn nghệ thuật trong hoạt động tuyên truyền hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Đưa nghệ thuật tuồng, bài chòi vào đề tài bầu cử

"Tất cả cho bầu cử" được sáng tác theo thể loại hài kịch bài chòi – tuồng lan tỏa tinh thần ngày hội dân chủ. Vở diễn mang màu sắc hài kịch dân gian, được dàn dựng trên nền nghệ thuật bài chòi kết hợp tuồng, nhằm cổ động cho ngày hội bầu cử – sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Tác phẩm do tác giả Nguyễn Toàn Thắng viết kịch bản, chuyển thể bài hát Anh Nguyễn; đạo diễn: Tiến sĩ, NSND Kiều Trung Kiên; âm nhạc: Anh Thụy; thiết kế mỹ thuật: Hồng Anh. Vở diễn quy tụ nhiều nghệ sĩ quen thuộc của sân khấu truyền thống như Thái Văn Nga, Hồng Trang, Hùng Nhật, Phương Thúy, Trịnh Ký Vũ, Thu Hương, Phương Tính cùng các diễn viên tuồng của nhà hát.

Điểm đặc biệt của vở diễn là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa nghệ thuật bài chòi – loại hình diễn xướng dân gian giàu tính tương tác – với phong cách biểu diễn tuồng truyền thống. Sự hòa quyện này tạo nên không khí sinh động, vừa mang nét hài hước duyên dáng vừa chuyển tải thông điệp chính trị một cách gần gũi, dễ tiếp nhận đối với công chúng.

Thông qua những tình huống dí dỏm và các lớp diễn giàu tính sân khấu, "Tất cả cho bầu cử" đã biểu diễn gần 20 suất, khắc họa tinh thần trách nhiệm của người dân đối với quyền và nghĩa vụ công dân, đồng thời lan tỏa không khí phấn khởi hướng tới ngày hội lớn của toàn dân.

Với sự dàn dựng công phu cùng sự tham gia của dàn nghệ sĩ tâm huyết, vở diễn không chỉ là một chương trình nghệ thuật cổ động mà còn góp phần khẳng định sức sống của sân khấu truyền thống khi gắn với những vấn đề đương đại của xã hội.

"Tất cả cho bầu cử" không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật mà còn thể hiện nỗ lực của giới nghệ sĩ trong việc đưa sân khấu truyền thống đồng hành cùng các sự kiện chính trị – xã hội quan trọng của đất nước.

Qua bàn tay dàn dựng của NSND Triệu Trung Kiên, tác phẩm đã tạo nên dấu ấn sáng tạo, góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm công dân và niềm tin vào ngày hội lớn của toàn dân.

Vở đã được ghi hình và được phát sóng trên VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam trong ngày 14-3, mang đến cơ hội để khán giả cả nước thưởng thức một tác phẩm sân khấu ý nghĩa, nơi nghệ thuật truyền thống hòa nhịp cùng đời sống đương đại.

NSND Triệu Trung Kiên chia sẻ khi xây dựng tác phẩm phục vụ công tác tuyên truyền cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Đà Nẵng đã đặt ra yêu cầu trong cùng một vở diễn phải có sự hiện diện của hai loại hình nghệ thuật đặc trưng của đơn vị là tuồng và bài chòi. Đây cũng là hai đoàn nghệ thuật trước đó đã được sáp nhập về chung một mái nhà. Để thực hiện ý tưởng này, ê-kíp sáng tạo đã thống nhất lựa chọn bài chòi làm nền tảng của vở diễn bởi tính gần gũi với đời sống đương đại, dễ tạo sự kết nối với khán giả.

Vở "Tất cả cho bầu cử"là dấu ấn đậm nét của NSND Triệu Trung Kiên

"Trên nền đó, nhân vật nam chính được xây dựng là một nghệ sĩ tuồng chuyên nghiệp, say mê nghệ thuật truyền thống. Trong các tình huống đời thường, nhân vật này thỉnh thoảng lại cất lên những câu thoại theo lối hát tuồng, tạo nên sự hài hước, duyên dáng và giàu màu sắc sân khấu.

Cao trào của vở diễn là tiết mục chào mừng ngày bầu cử được dàn dựng theo điệu múa "chỉnh tường" của nghệ thuật tuồng. Các nghệ sĩ hóa thân trong trang phục rực rỡ, tay cầm phướn, trên đó lồng ghép những khẩu hiệu tuyên truyền về ngày hội bầu cử. Sự kết hợp này tạo nên một bức tranh sân khấu sinh động, vừa mang tính cổ động, vừa đậm chất nghệ thuật truyền thống" – NSND Triệu Trung Kiên nói.