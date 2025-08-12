Bà Trương Thị Bích hạnh làm Bí thư Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM

Sáng 12-8, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng TP HCM về thành lập Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM; quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM về chỉ định nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 5 thành viên

Bên cạnh đó là công bố quyết định của Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM về thành lập và chỉ định nhân sự cấp ủy các chi bộ, đảng bộ trực thuộc.

Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM gồm 12 thành viên, Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 5 thành viên.

Trong đó, bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM, làm bí thư Đảng ủy. Ông Ngô Minh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM, bí thư Thành Đoàn, làm phó bí thư Đảng ủy.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 5 thành viên, ông Ngô Minh Hải làm chủ nhiệm. Ông Phạm Minh Tuấn, phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM, làm phó chủ nhiệm.

Thành lập và chỉ định nhân sự các đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc

Ngoài ra, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM cũng công bố quyết định thành lập và chỉ định nhân sự các đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc theo ban chuyên môn tham mưu giúp việc Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM.

Cụ thể thành lập Chi bộ Văn phòng và chỉ định ông Nguyễn Quốc Việt, Chánh Văn phòng Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM, làm bí thư Chi bộ.

Thành lập Chi bộ Ban Dân chủ, giám sát và phản biện xã hội và chỉ định bà Lê Thị Hoa, Trưởng Ban Dân chủ, giám sát và phản biện xã hội Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM, làm bí thư Chi bộ.

Thành lập Chi bộ Ban Tổ chức, kiểm tra và chỉ định ông Phan Hồng Ân, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM, làm bí thư Chi bộ.

Thành lập Chi bộ Ban Dân tộc và Tôn giáo và chỉ định ông Thạch Nghi Xuân, Trưởng Ban Dân tộc và Tôn giáo Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM, làm bí thư Chi bộ.

Thành lập Chi bộ Ban Công tác xã hội và chỉ định bà Dương Thị Huyền Trâm, Trưởng Ban Công tác xã hội Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM, làm bí thư Chi bộ.

Bà Trương Thị Bích hạnh làm Bí thư Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM

Thành lập Đảng bộ bộ phận Ban Công tác công đoàn. Trong đó, ông Bùi Thanh Nhân, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP HCM - làm Bí thư. Ông Võ Khắc Thái, Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động TP HCM, làm phó bí thư.

Thành lập Đảng bộ bộ phận Ban Công tác Đoàn và thanh thiếu nhi. Trong đó, ông Ngô Minh Hải làm bí thư, bà Trịnh Thị Hiền Trân, Phó bí thư Thành Đoàn, làm phó bí thư.

Thành lập Đảng bộ bộ phận Ban Công tác phụ nữ. Bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP HCM, làm bí thư. Bà Trịnh Thị Thanh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP HCM, làm phó bí thư.

Thành lập Chi bộ Ban Công tác cựu chiến binh. Ông Nguyễn Minh Hoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM, chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP HCM, làm bí thư. Ông Hoàng Văn Nghĩa, phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP HCM, làm phó bí thư…

Sự kiện quan trọng

Theo ông Nguyễn Khoa Hải, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Thành phố đánh giá, đây là sự kiện quan trọng đánh dấu sự ra đời và đi vào hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM.

Đồng thời, ông Nguyễn Khoa Hải cũng đề ra các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong thời gian tới là ổn định tổ chức, sớm đi vào hoạt động, tiếp tục thành lập các tổ chức đảng phù hợp với đặc điểm, tình hình, quy mô của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM. Xây dựng các quy chế làm việc, quy chế phối hợp trong Đảng bộ và các phòng, ban chuyên môn để thực hiện nhiệm vụ chính trị. Tăng cường các giải pháp đột phá, sáng tạo, phát huy sự yêu thương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy cơ quan, đơn vị.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, đặc biệt là công tác lãnh đạo Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp. Chú trọng công tác xây dựng Đảng, đảm bảo thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng....

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM cho rằng việc thành lập Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM là để hoàn thiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ và xác định quy mô, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và có vị trí rất quan trọng trong Đảng bộ các cơ quan Đảng TP HCM.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo và nhận nhiệm vụ, bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Thành phố, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM, Phó Chủ tịch Thường trực MTTQ VN Thành phố cho biết sẽ có sự nghiên cứu triển khai hiệu quả trong suốt quá trình hoạt động của Đảng ủy Mặt trận.