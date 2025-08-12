Phường Hòa Hưng đặt mục tiêu 6 chương trình đột phá

Ngày 12-8, tại TP HCM đã diễn ra Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Hòa Hưng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đến dự Đại hội có ông Hoàng Nguyên Dinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM. Cùng dự còn có các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TP HCM.

Đại diện lãnh đạo Thành ủy TP HCM tặng hoa chức mừng của thành phố cho Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, phường Hòa Hưng tập trung ưu tiên ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh. Trong nhiệm kỳ, phường đã cải tạo, nâng cấp 30 tuyến hẻm theo phương châm "xã hội hóa" với tổng kinh phí trên 29 tỉ đồng. Tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn; tập trung đầu tư cải tạo, sửa chữa trường học khang trang, sạch đẹp.

Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân được phường chú trọng; công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là đại dịch COVID-19 được cả hệ thống chính trị và nhân dân đồng tâm, hiệp lực, kiên trì, kiên quyết ứng phó, kiểm soát và xử lý hiệu quả.

Chương trình giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân được triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Phường Hòa Hưng được TP HCM công nhận hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều thành phố giai đoạn 2021-2025 trước thời hạn 2 năm.

Tình hình an ninh chính trị được giữ vững, ổn định, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, nắm chắc tình hình an ninh, dư luận trong nhân dân. Lãnh đạo thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính gắn với thực hiện chương trình chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh và sắp xếp tổ chức, bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả...

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, phường Hòa Hưng đề ra mục tiêu thống nhất ý chí, hành động trong toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị. Phát huy dân chủ, đoàn kết, năng động, sáng tạo. Quyết tâm chuyển đổi số thành công, hoàn thành tất cả các nhiệm vụ chính trị. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, giữ vững quốc phòng - an ninh. Đảm bảo môi trường kinh doanh theo hướng thương mại - dịch vụ. Xây dựng phường Hòa Hưng phát triển bền vững, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, hạnh phúc.

Phường Hòa Hưng đề ra 9 giải pháp trọng tâm, 6 chương trình đột phá, 7 công trình trọng điểm, 16 chỉ tiêu cụ thể.

Trong tổng số 6 chương trình đột phá của phường Hòa Hưng có chương trình "Đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân, thương mại - dịch vụ giai đoạn 2025-2030 trên địa bàn phường", chương trình "Cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, chương trình "Đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân",...

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM đánh giá cao 6 khâu đột phá, 16 chỉ tiêu cơ bản phường Hòa Hưng trình tại Đại hội. Theo ông Hoàng Nguyên Dinh, đây sẽ là các yếu tố then chốt để Đảng bộ phường tiếp tục vững bước, khẳng định vị thế trung tâm và tính hiệu quả của những cách làm mới.

Ông Hoàng Nguyên Dinh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Ông Hoàng Nguyên Dinh đề nghị phường Hòa Hưng cần chủ động rà soát, cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục, tạo điều kiện tối đa cho các hộ kinh doanh, doanh nghiệp. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Hành chính công, cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện mức độ 4. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Đẩy mạnh việc số hóa hồ sơ, dữ liệu, xây dựng chính quyền số để phục vụ người dân và doanh nghiệp một cách nhanh chóng, thuận tiện, minh bạch.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đản, Nhà nước và TP HCM chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hòa Hưng nhiệm kỳ 2025-2030

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hòa Hưng nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 33 thành viên đã ra mắt Đại hội. Trong đó, bà Nguyễn Thị Thu Hường (nguyên Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 10 cũ) được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường.

Ông Lương Vũ Ngữ (nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy quận 10 cũ) được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường.

Bà Lê Thị Ngọc Hiền (nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, nguyên Bí thư Đảng ủy phường 14, quận 10 cũ) được chỉ định giữ chức Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường.

7 công trình trọng điểm trong nhiệm kỳ 2025-2030: Cải tạo, chỉnh trang nâng cấp Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng. Sửa chữa cảo tạo Trường Tiểu học Lê Thị Riêng. Sửa chữa cảo tạo Trường Mầm non Tuổi Thơ. Sửa chữa cảo tạo Trường Tiểu học Tô Hiến Thành. Sửa chữa cải tạo Trường Mầm non Măng non I. Cải tạo lại hệ thống thoát nước đường Trần Thiện Chánh (đoạn từ đường Ba tháng Hai đến hẻm 766 Sư Vạn Hạnh) Xây dựng mới Trường Mầm non 19/5.



