Bà Văn Thị Bạch Tuyết giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TP HCM

Sáng 15-9, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM nhiệm kỳ 2020-2025, Thành ủy TP HCM tổ chức công bố quyết định của Bộ Chính trị.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TP HCM

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM đã công bố quyết định của Bộ Chính trị.

Lãnh đạo TP HCM trao quyết định và tặng hoa chúc mừng bà Văn Thị Bạch Tuyết

Theo đó, Bộ Chính trị chỉ định bà Văn Thị Bạch Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2020-2025.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết sinh ngày 16-6-1976, quê quán: phường Hiệp Thành, quận 12 (cũ), TP HCM . Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế - chính trị; cử nhân Hành chính học, cử nhân Sinh học.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 31-3-1998.

Quá trình công tác của bà Văn Thị Bạch Tuyết:

- Tháng 1-1996 - tháng 5-2001: Công tác tại Huyện Đoàn Hóc Môn và giữ các nhiệm vụ: Cán bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện Đoàn, Phó Bí thư Huyện đoàn, Bí thư Huyện Đoàn. Là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hóc Môn nhiệm kỳ 2000-2005; đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 1999-2004.

- Tháng 5-2001 - tháng 7-2007: Công tác tại Thành Đoàn TP HCM và giữ các nhiệm vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Thành Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố; Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn TP HCM. Là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn nhiệm kỳ 2002-2007.

- Tháng 7-2007 - tháng 12-2007: Công tác tại Huyện ủy Hóc Môn, giữ nhiệm vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo.

- Tháng 1-2008 - tháng 11-2014: Công tác tại UBND huyện Hóc Môn và giữ các nhiệm vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách văn hóa - xã hội; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn. Là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM nhiệm kỳ 2005-2010, 2010-2015.

- Tháng 11-2014 - tháng 9-2016: Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Du lịch; đại biểu Quốc hội khóa XIV.

- Tháng 9-2016: Thành ủy viên, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM khóa XIV.

- Tháng 7-2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục.

- Từ tháng 3-2024: giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM.

- Tháng 8-2024: được Ban Bí thư chuẩn y tham gia Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM.



