Thời sự Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế

Dương Ngọc

(NLĐO)- Chiều 31-8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế.

Trước đó, trưa 31-8, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế, dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Trung Quốc, đến Hà Nội.

Ông Triệu Lạc Tế thăm chính thức Việt Nam, dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh Việt Nam 2-9 và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ nhất Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc, từ ngày 31-8 đến ngày 2-9, theo lời mời của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế- Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế. Ảnh: TTXVN

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình cho biết: Chuyến thăm minh chứng rõ ràng cho sự coi trọng lẫn nhau và quyết tâm chính trị mạnh mẽ của hai nước trong việc củng cố, làm sâu sắc thêm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc.

Việc lãnh đạo cao nhất của Nhân đại toàn quốc Trung Quốc đến thăm chính thức Việt Nam và đặc biệt là lần đầu tiên, cùng với Chủ tịch Quốc hội Việt Nam đồng chủ trì Phiên họp của Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc không chỉ góp phần thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực lập pháp, mà còn là điểm nhấn, tô đậm thêm các thành quả phong phú trên các kênh đối ngoại-ngoại giao của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, Nhân dân. Qua đó, củng cố nền tảng chính trị vững chắc cho hợp tác trên tất cả các lĩnh vực như chính trị-ngoại giao, quốc phòng-an ninh, thương mại, đầu tư, khoa học-công nghệ, giao lưu nhân dân…, đưa quan hệ song phương phát triển theo hướng ngày càng vững chắc, ổn định, thực chất, hiệu quả hơn.

Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ nhấn mạnh chuyến thăm của Ủy viên trưởng Triệu Lạc Tế là dịp để Đảng, Chính phủ Trung Quốc gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới Đảng, Chính phủ Việt Nam nhân dịp Quốc khánh lần thứ 80, thể hiện sự coi trọng của Trung Quốc đối với quan hệ hai Đảng, hai nước và việc thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung-Việt có ý nghĩa chiến lược.

Chuyến thăm đồng thời thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ, tình cảm gắn bó của Trung Quốc dành cho Việt Nam; khẳng định thông điệp rõ ràng về sự ủng hộ lẫn nhau, cùng nhau kiên trì con đường xã hội chủ nghĩa, triển khai nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung-Việt có ý nghĩa chiến lược ở tầm cao mới.

Hình ảnh TTXVN ghi nhận Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế:

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế- Ảnh 2.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế- Ảnh 3.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế- Ảnh 4.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế- Ảnh 5.

Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi tiếp. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế- Ảnh 6.

Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế tại buổi tiếp. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm Trung Quốc Việt Nam - Trung Quốc Triệu Lạc Tế
