Pháp luật

Bác bỏ yêu cầu xem xét trách nhiệm hình sự bà Nguyễn Phương Hằng từ YouTuber Đinh Lan

Trần Thái

(NLĐO) - Bị cáo Đinh Thị Lan tiếp tục khẳng định mình bị oan, giữ nguyên nội dung kháng cáo với bản án sơ thẩm.

Ngày 15-4, TAND TPHCM xét xử phúc thẩm bị cáo Đinh Thị Lan (49 tuổi, ngụ TPHCM; còn gọi là Youtuber Đinh Lan) về tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Tại phiên tòa này, bị cáo Đinh Thị Lan tiếp tục khẳng định mình bị oan và giữ nguyên nội dung kháng cáo đối với bản án sơ thẩm mà TAND khu vực 7, TPHCM đã tuyên trước đó.

Bị cáo phủ nhận hành vi

Trong phần tranh luận và xét hỏi, bị cáo Đinh Thị Lan không đồng ý với các kết luận trong bản án sơ thẩm. 

Youtuber Đinh Lan bác thẩm quyền của TAND TPHCM, đòi Tòa án Tối cao xét xử phúc thẩm - Ảnh 1.

Bị cáo Đinh Thị Lan tại toà

Bị cáo đưa ra lập luận rằng mình bị mất điện thoại vào cuối tháng 6-2021, do đó không phải là người trực tiếp phát tán 6 video clip lên các kênh YouTube như cáo buộc.

Ngoài ra, bị cáo còn cho rằng tài khoản YouTube "Lan Dinh" gắn với địa chỉ email cá nhân của mình đã bị xóa từ lâu nên các nội dung xúc phạm bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng không còn tồn tại để làm căn cứ buộc tội.

Youtuber Đinh Lan bác thẩm quyền của TAND TPHCM, đòi Tòa án Tối cao xét xử phúc thẩm - Ảnh 2.

Bị cáo phủ nhận hành vi và cho rằng bị "ép cung"

Bị cáo cũng đề nghị xem xét trách nhiệm hình sự của bà Nguyễn Phương Hằng, ông Huỳnh Uy Dũng. Đồng thời, khẳng định các thiết bị bị thu giữ (điện thoại, máy tính) không chứa dữ liệu phạm tội mà chỉ chứa bằng chứng bản thân tố cáo hành vi vi phạm của người khác.

Lập luận của cơ quan công tố và HĐXX

Đại diện VKSND TPHCM bác bỏ toàn bộ các ý kiến kháng cáo của bị cáo. Theo cơ quan công tố, căn cứ vào hồ sơ vụ án và các buổi làm việc vào năm 2025, bị cáo từng thừa nhận hành vi đăng tải 6 video lên mạng xã hội để thách thức bà Hằng và ông Dũng. 

Việc bị cáo thay đổi lời khai về thời điểm mất điện thoại (từ năm 2022 sang năm 2021) được cho là không có căn cứ và không nhất quán với các biên bản ghi cung trước đó.

Youtuber Đinh Lan bác thẩm quyền của TAND TPHCM, đòi Tòa án Tối cao xét xử phúc thẩm - Ảnh 3.

HĐXX nhận định rằng quá trình điều tra và xét xử sơ thẩm đã thực hiện đúng trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự. 

Về thẩm quyền, do tội danh bị cáo vi phạm thuộc khoản 1 Điều 331 với mức hình phạt cao nhất là 3 năm tù (tội phạm ít nghiêm trọng) nên việc TAND khu vực xét xử sơ thẩm và TAND TPHCM xét xử phúc thẩm là hoàn toàn đúng quy định pháp luật.

Về nội dung vụ án, các chứng cứ thu thập được cho thấy trong năm 2021, tại địa chỉ cư ngụ ở quận Gò Vấp, TPHCM trước đây bị cáo Đinh Thị Lan đã sử dụng điện thoại cá nhân và đèn sáng ba chân để tự ghi hình 6 video. Các video này chứa đựng những nội dung bịa đặt, sai sự thật, xâm phạm nghiêm trọng đến uy tín, danh dự và nhân phẩm của bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng. 

Sau khi quay, bị cáo đã chuyển các file này sang máy tính xách tay và đăng tải lên kênh YouTube "Lan Dinh".

HĐXX khẳng định hành vi của bị cáo không chỉ xâm phạm quyền lợi hợp pháp của cá nhân mà còn gây tác động xấu đến an ninh trật tự xã hội và vi phạm Luật An ninh mạng.

Y án 1 năm 9 tháng tù

HĐXX xét thấy mặc dù bị cáo có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu nhưng hành vi đăng tải nhiều video clip vào các thời điểm khác nhau được xác định là "phạm tội 2 lần trở lên", đây là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Lan không đưa ra được chứng cứ mới nào để chứng minh cho nội dung kháng cáo của mình.

HĐXX khẳng định rằng đề nghị xem xét trách nhiệm hình sự của bà Phương Hằng và ông Dũng không thuộc phạm vi xét xử của vụ án này. 

Do đó, tòa án không có căn cứ và thẩm quyền để giải quyết yêu cầu đó trong khuôn khổ vụ án xét xử hành vi của bị cáo Đinh Thị Lan.

Youtuber Đinh Lan bác thẩm quyền của TAND TPHCM, đòi Tòa án Tối cao xét xử phúc thẩm - Ảnh 4.

HĐXX phúc thẩm tuyên y án đối với bị cáo Lan

Về các vật chứng gồm 2 điện thoại di động và 1 máy tính xách tay, HĐXX nhận định đây là các công cụ được bị cáo sử dụng trực tiếp để thực hiện hành vi phạm tội, nên việc tòa sơ thẩm tuyên tịch thu sung công quỹ là có căn cứ.

Vì các lẽ trên, TAND TPHCM quyết định không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Đinh Thị Lan, giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm số 36 ngày 16-5-2026 của TAND khu vực 7. 

Tòa tuyên phạt bị cáo Đinh Thị Lan 1 năm 9 tháng tù về tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày bị bắt thi hành án vào tháng 2-2025.

Tin liên quan

Hai túi Hermès "bạch tạng" định giá 4,1 tỉ đồng: Bà Trương Mỹ Lan có quyền yêu cầu thẩm định lại

Hai túi Hermès "bạch tạng" định giá 4,1 tỉ đồng: Bà Trương Mỹ Lan có quyền yêu cầu thẩm định lại

(NLĐO) - Nếu bà Trương Mỹ Lan giữ im lặng, quy trình xử lý tài sản sẽ được thực hiện theo phương án chủ động của cơ quan chức năng.

"Phù phép" mẫu CT10 giúp trốn cai nghiện: 17 bị cáo lãnh án

(NLĐO) - Vụ án có sự tiếp tay của nhiều cựu cán bộ đã lợi dụng chức vụ để "phù phép" các mẫu phiếu CT10.

Công khai giá 2 túi Hermès "bạch tạng" của bà Trương Mỹ Lan

(NLĐO) - Thi hành án dân sự TPHCM vừa thông báo kết quả thẩm định giá đối với 2 túi xách hiệu Hermès của bà Trương Mỹ Lan.

NGUYỄN PHƯƠNG HẰNG trách nhiệm hình sự Đinh Lan
