Hình ảnh mới nhất của Youtuber Đinh Lan tại phiên toà liên quan bà Nguyễn Phương Hằng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Hình ảnh mới nhất của Youtuber Đinh Lan tại phiên toà liên quan bà Nguyễn Phương Hằng

Trần Thái

(NLĐO) - Bị cáo Đinh Lan từng liên tục kêu oan và cho rằng mình bị "mất điện thoại" nên không phải là người đăng tải các video xúc phạm bà Nguyễn Phương Hằng.

Sáng 15-4, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm bị cáo Đinh Thị Lan (49 tuổi, ngụ TPHCM; còn gọi là Youtuber Đinh Lan) về tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Phiên xét xử được mở do bị cáo có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm của TAND Khu vực 7- TPHCM.

Vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng vắng mặt

Tại phần khai mạc, bị cáo Đinh Lan yêu cầu hoãn phiên toà để mời luật sư bào chữa.

Hình ảnh mới nhất của Youtuber Đinh Lan tại phiên toà liên quan Nguyễn Phương Hằng - Ảnh 1.
Hình ảnh mới nhất của Youtuber Đinh Lan tại phiên toà liên quan Nguyễn Phương Hằng - Ảnh 2.
Hình ảnh mới nhất của Youtuber Đinh Lan tại phiên toà liên quan Nguyễn Phương Hằng - Ảnh 3.
Hình ảnh mới nhất của Youtuber Đinh Lan tại phiên toà liên quan Nguyễn Phương Hằng - Ảnh 4.

Bị cáo Đinh Thị Lan

Chủ toạ phiên toà cho rằng bị cáo đã có thời gian mời luật sư nhưng không mời, ngoài ra, tội danh của bị cáo không thuộc tội danh phải có luật sư. Do đó, HĐXX không đồng ý với đề nghị này.

Tại phiên xét xử này, bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng vắng mặt.

Kêu oan ở phiên tòa sơ thẩm

Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Đinh Thị Lan đã thay đổi lời khai so với quá trình điều tra ban đầu. Bị cáo cho rằng mình bị mất điện thoại vào ngày 28-6-2021 nên không phải là người thực hiện việc đăng tải các video xúc phạm bà Phương Hằng trong tháng 7 và tháng 8 năm 2021.

Hình ảnh mới nhất của Youtuber Đinh Lan tại phiên toà liên quan Nguyễn Phương Hằng - Ảnh 5.

Bị cáo tạo toà

Tuy nhiên, HĐXX đã bác bỏ hoàn toàn lập luận này. Theo toà, bị cáo Đinh Thị Lan không đưa ra được bất kỳ bằng chứng nào để xác nhận việc mình bị mất điện thoại vào thời điểm trên.

Quá trình khai báo của bị cáo có sự thay đổi và thiếu thống nhất. Ban đầu, tại cơ quan điều tra, bị cáo đã thừa nhận hành vi tự quay hình và phát các nội dung liên quan đến bà Phương Hằng. Sau đó, bị cáo lại thay đổi lời khai, nhưng thời điểm báo mất máy cũng không thống nhất, lúc khai mất năm 2021, lúc lại khai năm 2022.

Hình ảnh mới nhất của Youtuber Đinh Lan tại phiên toà liên quan Nguyễn Phương Hằng - Ảnh 6.

Cơ quan chức năng xác định các tài khoản mạng xã hội liên quan vẫn tồn tại và hoạt động trên không gian mạng trong thời gian bị cáo cho là đã mất máy. 

Các video được phát vào tháng 7 và tháng 8 năm 2021 (sau ngày bị cáo khai mất điện thoại) vẫn được xác định là đăng tải từ các tài khoản gắn với số điện thoại và email của bị cáo.

Cơ quan điều tra đã thu giữ được các thiết bị dùng để thực hiện hành vi phạm tội tại địa chỉ của bị cáo, bao gồm điện thoại di động Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, máy tính xách tay, cùng các phụ kiện hỗ trợ livestream như giá đỡ và đèn tròn chiếu sáng.

Bản án sơ thẩm xác định hành vi của bị cáo là nghiêm trọng, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự xã hội nên đã tuyên mức án 1 năm 9 tháng tù

Hai túi Hermès "bạch tạng" định giá 4,1 tỉ đồng: Bà Trương Mỹ Lan có quyền yêu cầu thẩm định lại

(NLĐO) - Nếu bà Trương Mỹ Lan giữ im lặng, quy trình xử lý tài sản sẽ được thực hiện theo phương án chủ động của cơ quan chức năng.

"Phù phép" mẫu CT10 giúp trốn cai nghiện: 17 bị cáo lãnh án

(NLĐO) - Vụ án có sự tiếp tay của nhiều cựu cán bộ đã lợi dụng chức vụ để "phù phép" các mẫu phiếu CT10.

Vận chuyển hàng cấm khi du lịch TPHCM, nam du khách Hàn Quốc lãnh 20 năm tù

(NLĐO) - Để tránh bị phát hiện khi trên đường trở về nước, nam du khách đã giấu ma tuý vào quần lót.

NGUYỄN PHƯƠNG HẰNG Đinh Lan
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo