Bác đề xuất của Mỹ, Iran phát thông điệp cứng rắn về tầm bắn tên lửa

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Bác đề xuất của Mỹ, Iran phát thông điệp cứng rắn về tầm bắn tên lửa

Huệ Bình

(NLĐO) - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu từng cho rằng Iran đang phát triển tên lửa có tầm bắn 8.000 km, có thể vươn tới các thành phố lớn của Mỹ.

Một nghị sĩ cấp cao Iran ngày 8-10 cho biết Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei đã dỡ bỏ mọi giới hạn về tầm bắn tên lửa của nước này.

Đây là tín hiệu cho thấy sự thay đổi lớn tiềm tàng về chiến lược quốc phòng của Tehran sau cuộc xung đột hồi tháng 6. Cuộc đụng độ nổ ra sau khi Israel tấn công các mục tiêu quân sự, chính trị và hạt nhân tại Iran.

"Iran đã phát triển và sẽ tiếp tục phát triển chương trình tên lửa của mình tới bất kỳ mức độ nào mà Iran thấy cần thiết" - Đài Iran International dẫn lời ông Ahmad Bakhshayesh Ardestani, thành viên Ủy ban An ninh Quốc gia của Quốc hội Iran, cho biết hôm 8-10.

Theo ông Ardestani, trước đây Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei đặt giới hạn tầm bắn tên lửa ở mức 2.200 km, nhưng giờ đây đã dỡ bỏ giới hạn như vậy. 

Ông Ardestani cũng nhấn mạnh Tehran sẽ không chấp nhận bất kỳ giới hạn nào về tầm bắn tên lửa, coi đây là "yếu tố quan trọng nhất trong sức mạnh quân sự" của nước này.

Lãnh tụ tối cao Iran gỡ bỏ mọi giới hạn về tầm bắn tên lửa Iran - Ảnh 1.

Tên lửa do Iran chế tạo mang tên "Khaibar-buster", cùng các biểu ngữ có chân dung Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei (ở giữa) và các chỉ huy lực lượng vũ trang đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel vào tháng 6, được trưng bày tại Quảng trường Baharestan ở Tehran vào ngày 25-9. Ảnh: AP

Mặc dù các nghị sĩ theo đường lối cứng rắn trong Quốc hội Iran thường đưa ra những tuyên bố cứng rắn, song về cơ bản những tuyên bố đó không phản ánh chính sách cuối cùng của giới lãnh đạo cao nhất.

Tuy nhiên, việc nghị sĩ Ardestani viện dẫn Lãnh tụ tối cao Khamenei khi nói về việc dỡ bỏ giới hạn tầm bắn tên lửa khiến tuyên bố lần này trở nên đáng tin cậy hơn so với những lần phát biểu thông thường.

Phát biểu của ông Bakhshayesh được đưa ra một ngày sau khi Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi cáo buộc Israel không trung thực khi nói về chương trình phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) của Tehran.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu từng cho rằng Iran đang phát triển tên lửa có tầm bắn 8.000km, có thể vươn tới các thành phố lớn của Mỹ như New York, Boston, Washington và Miami.

Vào ngày 7-10, một quan chức cấp cao khác của Iran nhấn mạnh đề xuất của Mỹ về việc giới hạn tầm bắn tên lửa của Tehran là không thể chấp nhận.

Ông Ahmadreza Pourkhaghan, lãnh đạo Cơ quan Tư pháp quân đội Iran, cho biết Mỹ mong muốn hạ tầm bắn tên lửa Iran xuống dưới 500 km. Tuy nhiên, ông khẳng định Tehran sẵn sàng đàm phán với Mỹ về vấn đề hạt nhân nhưng sẽ không nhượng bộ về chương trình tên lửa.

Tin liên quan

Iran và phương Tây thêm căng thẳng

Iran và phương Tây thêm căng thẳng

Iran đã triệu hồi đại sứ tại Anh, Pháp và Đức về nước để tham vấn sau khi bị Liên hợp quốc tái áp đặt lệnh trừng phạt

Điểm nóng xung đột ngày 20-9: Hé lộ chiến thuật đặc biệt của Israel nhắm vào Iran

(NLĐO) - Tình báo quốc gia Israel (Mossad) đã triển khai hơn 100 điệp viên nước ngoài khi tiến hành chiến dịch táo bạo 12 ngày nhằm vào Iran hồi tháng 6.

Nhiều tiếng nổ lớn ở thủ đô Iran

(NLĐO) – Vào rạng sáng 23-9, người dân thủ đô Tehran và các khu vực lân cận của Iran nghe thấy nhiều tiếng nổ, hệ thống phòng không được kích hoạt.

tên lửa Iran chiến lược quan trọng lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo