Bác đề xuất của Mỹ, Iran phát thông điệp cứng rắn về tầm bắn tên lửa

Một nghị sĩ cấp cao Iran ngày 8-10 cho biết Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei đã dỡ bỏ mọi giới hạn về tầm bắn tên lửa của nước này.

Đây là tín hiệu cho thấy sự thay đổi lớn tiềm tàng về chiến lược quốc phòng của Tehran sau cuộc xung đột hồi tháng 6. Cuộc đụng độ nổ ra sau khi Israel tấn công các mục tiêu quân sự, chính trị và hạt nhân tại Iran.

"Iran đã phát triển và sẽ tiếp tục phát triển chương trình tên lửa của mình tới bất kỳ mức độ nào mà Iran thấy cần thiết" - Đài Iran International dẫn lời ông Ahmad Bakhshayesh Ardestani, thành viên Ủy ban An ninh Quốc gia của Quốc hội Iran, cho biết hôm 8-10.

Theo ông Ardestani, trước đây Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei đặt giới hạn tầm bắn tên lửa ở mức 2.200 km, nhưng giờ đây đã dỡ bỏ giới hạn như vậy.

Ông Ardestani cũng nhấn mạnh Tehran sẽ không chấp nhận bất kỳ giới hạn nào về tầm bắn tên lửa, coi đây là "yếu tố quan trọng nhất trong sức mạnh quân sự" của nước này.

Tên lửa do Iran chế tạo mang tên "Khaibar-buster", cùng các biểu ngữ có chân dung Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei (ở giữa) và các chỉ huy lực lượng vũ trang đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel vào tháng 6, được trưng bày tại Quảng trường Baharestan ở Tehran vào ngày 25-9. Ảnh: AP

Mặc dù các nghị sĩ theo đường lối cứng rắn trong Quốc hội Iran thường đưa ra những tuyên bố cứng rắn, song về cơ bản những tuyên bố đó không phản ánh chính sách cuối cùng của giới lãnh đạo cao nhất.

Tuy nhiên, việc nghị sĩ Ardestani viện dẫn Lãnh tụ tối cao Khamenei khi nói về việc dỡ bỏ giới hạn tầm bắn tên lửa khiến tuyên bố lần này trở nên đáng tin cậy hơn so với những lần phát biểu thông thường.

Phát biểu của ông Bakhshayesh được đưa ra một ngày sau khi Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi cáo buộc Israel không trung thực khi nói về chương trình phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) của Tehran.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu từng cho rằng Iran đang phát triển tên lửa có tầm bắn 8.000km, có thể vươn tới các thành phố lớn của Mỹ như New York, Boston, Washington và Miami.

Vào ngày 7-10, một quan chức cấp cao khác của Iran nhấn mạnh đề xuất của Mỹ về việc giới hạn tầm bắn tên lửa của Tehran là không thể chấp nhận.

Ông Ahmadreza Pourkhaghan, lãnh đạo Cơ quan Tư pháp quân đội Iran, cho biết Mỹ mong muốn hạ tầm bắn tên lửa Iran xuống dưới 500 km. Tuy nhiên, ông khẳng định Tehran sẵn sàng đàm phán với Mỹ về vấn đề hạt nhân nhưng sẽ không nhượng bộ về chương trình tên lửa.