Quốc tế

Nhiều tiếng nổ lớn ở thủ đô Iran

Huệ Bình

(NLĐO) – Vào rạng sáng 23-9, người dân thủ đô Tehran và các khu vực lân cận của Iran nghe thấy nhiều tiếng nổ, hệ thống phòng không được kích hoạt.

Theo trang tin Avia.pro, những vụ việc này xảy ra ở nhiều địa điểm khác nhau.

Cụ thể, vào khoảng 0 giờ 51 phút ngày 23-9 (giờ địa phương), hệ thống phòng không đã được kích hoạt ở khu vực Lavisan, phía Đông thủ đô Tehran, nơi có nhiều cơ sở quân sự và chính phủ.

"Phòng không được tăng cường ở Lavisan, Tehran" - một nguồn tin của trang Avia.pro cho biết.

Hai phút sau, tại khu vực Nematabad ở phía Nam thủ đô Tehran, người dân cũng nghe thấy tiếng nổ lớn.

Nhiều nhân chứng cho biết: "Chúng tôi nghe thấy tiếng nổ ở Nematabad, phía Nam Tehran".

Nhiều tiếng nổ lớn ở thủ đô Iran - Ảnh 1.

Vào rạng sáng 23-9, người dân thủ đô Tehran và các khu vực lân cận của Iran nghe thấy nhiều vụ nổ. Ảnh: Avia.pro

Đến 0 giờ 54 phút, tiếng súng phòng không và tiếng nổ cũng vang lên ở phía Nam Karaj, một thành phố phía Tây Bắc Tehran - theo một nguồn tin khác của Avia.pro.

Trong khi đó, cư dân ở các quận Tehransar và Ferdows, phía Tây thủ đô Iran, cũng cho biết họ nghe thấy hai tiếng nổ lớn vào buổi tối trước đó. Theo các báo cáo ban đầu, các vụ nổ xảy ra gần Sân bay Quốc tế Mehrabad.

Thông tin về các vụ nổ đã lan truyền trên mạng xã hội, người dân địa phương cho biết có những ánh chớp lóe lên trên bầu trời và lực lượng cấp cứu cũng hoạt động rầm rộ hơn.

Tuy nhiên, cho đến nay, các nguồn tin chính thức của Iran chưa xác nhận bản chất hay nguyên nhân của những sự việc này. Giới chức Iran cũng chưa đưa ra bình luận nào và chưa có báo cáo về thiệt hại hay thương vong.

Tình hình được cho là đang nằm trong tầm kiểm soát.

Theo trang tin Avia.pro, diễn biến kể trên xảy ra trong bối cảnh khu vực có nhiều căng thẳng.

Hồi cuối tuần trước, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) cảnh báo sẽ có sẽ có đòn đáp trả "chết chóc" nếu bị "kẻ thù" tấn công. Tuyên bố này được đưa ra sau các báo cáo về những vụ thử tên lửa gần thủ đô và hoạt động quân sự bất thường vào ban đêm, trong bối cảnh căng thẳng với Israel đang gia tăng.

Theo tờ Iran International, một nghị sĩ cấp cao của Iran cho biết nước này đã thử thành công một trong những tên lửa tiên tiến nhất, bao gồm cả tên lửa đạn đạo xuyên lục địa đầu tiên. Vị nghị sĩ này nhấn mạnh việc thử tên lửa trong bối cảnh căng thẳng với Israel và Mỹ cho thấy sức mạnh quân sự của Iran.

Tin liên quan

Iran tập trận tên lửa, phô diễn sức mạnh quân sự tại vịnh Oman

Iran tập trận tên lửa, phô diễn sức mạnh quân sự tại vịnh Oman

(NLĐO) - Iran khởi động cuộc tập trận tên lửa kéo dài hai ngày ở phía Bắc Ấn Độ Dương và Vịnh Oman, sau cuộc xung đột 12 ngày với Israel và Mỹ hồi tháng 6.

Giết 11 người chồng trong hơn 20 năm để chiếm tài sản ở Iran

(NLĐO) - Hơn 20 năm qua, góa phụ Kolsum Akbari tìm cách kết hôn với 11 người chồng lớn tuổi, giàu có rồi đầu độc họ bằng nhiều cách nhằm chiếm đoạt tài sản.

Điểm nóng xung đột ngày 24-7: Ý tưởng đặc biệt của tổng thống Iran

(NLĐO) - Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã bày tỏ ý kiến về an ninh trong một cuộc phỏng vấn với đài Al Jazeera.

