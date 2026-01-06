HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Bắc Kinh "thắng lợi lớn" trong cuộc chiến chống ô nhiễm

Anh Thư

Sở Sinh thái và Môi trường TP Bắc Kinh - Trung Quốc cho biết nồng độ bụi mịn PM2.5 trung bình hằng năm của Bắc Kinh giảm còn 27 microgam/m3 vào năm 2025.

Theo China Daily và Tân Hoa Xã, đây là lần đầu tiên chỉ số này xuống dưới mức 30 microgam/m3 kể từ khi được theo dõi. Đáng chú ý, cả năm 2025 Bắc Kinh chỉ có một ngày bị xếp vào loại ô nhiễm nặng, được định nghĩa là chỉ số PM2.5 trên 150 microgam/m3, giảm tới 98,3% so với con số 58 ngày được ghi nhận vào năm 2013. Có tới 348 ngày trong năm qua chất lượng không khí ở Bắc Kinh đạt mức "tốt", nhiều hơn 144 ngày so với năm 2013.

Tại một cuộc họp báo hôm 4-1, Phó Giám đốc Sở Môi trường và Sinh thái TP Bắc Kinh Liu Baoxian gọi kết quả này là "thành tựu mang tính bước ngoặt". Bắc Kinh từng phải vật lộn với tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng kéo dài. Năm 2013, nồng độ PM2.5 trung bình năm ở mức 89,5 microgam/m3, khiến ô nhiễm không khí trở thành rào cản lớn cho sự phát triển đô thị và đe dọa nghiêm trọng sức khỏe cộng đồng.

Để đảo ngược thực trạng này, Bắc Kinh đã phát động một chiến dịch "bảo vệ bầu trời xanh" quy mô lớn chưa từng có, nhắm vào khí thải xe cộ, than đá, công nghiệp, bụi xây dựng và các nguồn phát thải sinh hoạt hằng ngày trong đô thị, đồng thời tăng cường công tác phòng ngừa và kiểm soát chung trên toàn khu vực các tỉnh, thành Bắc Kinh - Thiên Tân - Hà Bắc.

Bắc Kinh "thắng lợi lớn" trong cuộc chiến chống ô nhiễm - Ảnh 1.

Khung cảnh TP Bắc Kinh - Trung Quốc vào ngày 21-12-2025 Ảnh: VCG

Theo ông He Kebin, viện sĩ Viện Hàn lâm Kỹ thuật Trung Quốc kiêm trưởng Viện Trung hòa carbon thuộc Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc), việc giảm phát thải đã trở thành yếu tố quyết định, chiếm hơn một nửa mức cải thiện chất lượng không khí Bắc Kinh trong giai đoạn kế hoạch 5 năm gần đây. Điều kiện khí tượng thuận lợi đóng góp khoảng 30% nhưng đây là yếu tố không ổn định.

Trong khi đó, ông Liu cho biết thêm việc ứng dụng ngày càng rộng rãi trí tuệ nhân tạo (AI) và giám sát thời gian thực, tích hợp dữ liệu vệ tinh, cảm biến công nghiệp, theo dõi phương tiện và giám sát công trình xây dựng… đã cho phép xác định và kiểm soát các nguồn ô nhiễm chính xác hơn.

Những nỗ lực "xanh hóa" giao thông cũng đóng góp đáng kể. Theo ông Li Rugang, người phát ngôn của Ủy ban Quản lý đô thị Bắc Kinh, trong 5 năm qua, Bắc Kinh đã tăng gần gấp đôi số trạm sạc xe điện công cộng lên 479.000 trạm trong khi số trạm đổi pin tăng lên 360 trạm. Thời gian tới, Bắc Kinh sẽ tập trung tối ưu hóa cơ sở hạ tầng năng lượng theo nhu cầu để hỗ trợ việc sử dụng rộng rãi hơn các phương tiện năng lượng mới.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo