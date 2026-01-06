Bắc Kinh "thắng lợi lớn" trong cuộc chiến chống ô nhiễm

Theo China Daily và Tân Hoa Xã, đây là lần đầu tiên chỉ số này xuống dưới mức 30 microgam/m3 kể từ khi được theo dõi. Đáng chú ý, cả năm 2025 Bắc Kinh chỉ có một ngày bị xếp vào loại ô nhiễm nặng, được định nghĩa là chỉ số PM2.5 trên 150 microgam/m3, giảm tới 98,3% so với con số 58 ngày được ghi nhận vào năm 2013. Có tới 348 ngày trong năm qua chất lượng không khí ở Bắc Kinh đạt mức "tốt", nhiều hơn 144 ngày so với năm 2013.

Tại một cuộc họp báo hôm 4-1, Phó Giám đốc Sở Môi trường và Sinh thái TP Bắc Kinh Liu Baoxian gọi kết quả này là "thành tựu mang tính bước ngoặt". Bắc Kinh từng phải vật lộn với tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng kéo dài. Năm 2013, nồng độ PM2.5 trung bình năm ở mức 89,5 microgam/m3, khiến ô nhiễm không khí trở thành rào cản lớn cho sự phát triển đô thị và đe dọa nghiêm trọng sức khỏe cộng đồng.

Để đảo ngược thực trạng này, Bắc Kinh đã phát động một chiến dịch "bảo vệ bầu trời xanh" quy mô lớn chưa từng có, nhắm vào khí thải xe cộ, than đá, công nghiệp, bụi xây dựng và các nguồn phát thải sinh hoạt hằng ngày trong đô thị, đồng thời tăng cường công tác phòng ngừa và kiểm soát chung trên toàn khu vực các tỉnh, thành Bắc Kinh - Thiên Tân - Hà Bắc.

Khung cảnh TP Bắc Kinh - Trung Quốc vào ngày 21-12-2025 Ảnh: VCG

Theo ông He Kebin, viện sĩ Viện Hàn lâm Kỹ thuật Trung Quốc kiêm trưởng Viện Trung hòa carbon thuộc Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc), việc giảm phát thải đã trở thành yếu tố quyết định, chiếm hơn một nửa mức cải thiện chất lượng không khí Bắc Kinh trong giai đoạn kế hoạch 5 năm gần đây. Điều kiện khí tượng thuận lợi đóng góp khoảng 30% nhưng đây là yếu tố không ổn định.

Trong khi đó, ông Liu cho biết thêm việc ứng dụng ngày càng rộng rãi trí tuệ nhân tạo (AI) và giám sát thời gian thực, tích hợp dữ liệu vệ tinh, cảm biến công nghiệp, theo dõi phương tiện và giám sát công trình xây dựng… đã cho phép xác định và kiểm soát các nguồn ô nhiễm chính xác hơn.

Những nỗ lực "xanh hóa" giao thông cũng đóng góp đáng kể. Theo ông Li Rugang, người phát ngôn của Ủy ban Quản lý đô thị Bắc Kinh, trong 5 năm qua, Bắc Kinh đã tăng gần gấp đôi số trạm sạc xe điện công cộng lên 479.000 trạm trong khi số trạm đổi pin tăng lên 360 trạm. Thời gian tới, Bắc Kinh sẽ tập trung tối ưu hóa cơ sở hạ tầng năng lượng theo nhu cầu để hỗ trợ việc sử dụng rộng rãi hơn các phương tiện năng lượng mới.



