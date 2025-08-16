HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Hiệp ước chống ô nhiễm nhựa gặp khó

Xuân Mai

Thế giới sản xuất hơn 400 triệu tấn nhựa mới mỗi năm và con số này có thể tăng khoảng 70% vào năm 2040 nếu không có thay đổi về chính sách

Vòng đàm phán mới nhất về hiệp ước giải quyết khủng hoảng ô nhiễm nhựa toàn cầu kết thúc mà không đạt được kết quả hôm 15-8.

Theo kế hoạch, hội nghị trên diễn ra tại TP Geneva - Thụy Sĩ trong 10 ngày (từ 5 đến 14-8) nhưng buộc phải kéo dài sang ngày thứ 11 trong nỗ lực hoàn thiện hiệp ước mang tính bước ngoặt nói trên. Dù vậy, đại diện 184 nước tham gia vẫn không tìm được tiếng nói chung về việc liệu hiệp ước có nên hạn chế tốc độ gia tăng nhanh chóng của sản lượng nhựa và áp đặt các biện pháp kiểm soát đối với hóa chất độc hại dùng để sản xuất nhựa hay không. 

Ông Luis Vayas Valdivieso, Chủ tịch Ủy ban Đàm phán, đã soạn thảo và trình bày 2 bản dự thảo hiệp ước dựa trên quan điểm của các quốc gia. Tuy nhiên, các nước không đồng ý sử dụng bất kỳ văn bản nào làm cơ sở cho đàm phán.

Vấn đề lớn nhất trong các cuộc đàm phán là liệu hiệp ước có nên áp đặt hạn mức sản xuất nhựa mới hay tập trung vào những nội dung như thiết kế tốt hơn, tái chế và tái sử dụng. Các quốc gia sản xuất dầu khí lớn và ngành công nghiệp nhựa phản đối giới hạn sản lượng. Họ muốn hiệp ước tập trung vào quản lý rác thải hiệu quả hơn và tái sử dụng.

Hiệp ước chống ô nhiễm nhựa gặp khó - Ảnh 1.

Các đại biểu tại phiên họp của Ủy ban Đàm phán liên chính phủ về ô nhiễm nhựa tại TP Geneva - Thụy Sĩ hôm 14-8. Ảnh: AP

Bản dự thảo mới nhất được công bố hôm 15-8, theo đó không đưa ra giới hạn đối với sản lượng nhựa nhưng thừa nhận rằng mức sản xuất và tiêu thụ hiện nay là "không bền vững" và cần có hành động chung trên toàn cầu. Mỗi năm, thế giới sản xuất hơn 400 triệu tấn nhựa mới và con số này có thể tăng khoảng 70% vào năm 2040 nếu không có thay đổi về chính sách. Ngoài ra, văn bản còn đề cập đến việc giảm các sản phẩm nhựa có chứa "một hoặc nhiều hóa chất gây lo ngại cho sức khỏe con người hoặc môi trường", cũng như giảm các sản phẩm nhựa dùng một lần hoặc có vòng đời ngắn.

Bản dự thảo mới được đánh giá là tốt và tham vọng hơn dù chưa hoàn hảo. Vấn đề là, theo Bộ trưởng Môi trường Đan Mạch Magnus Heunicke, mỗi quốc gia đều đến dự hội nghị với rất nhiều "lằn ranh đỏ". Bất kỳ đề xuất nào muốn được đưa vào hiệp ước thì phải được tất cả các nước đồng ý. Nhiều quốc gia nhấn mạnh sự đồng thuận là yếu tố then chốt để có một hiệp ước hiệu quả.

Đại diện của Na Uy, Úc, Tuvalu và nhiều quốc gia khác cho biết họ vô cùng thất vọng khi hội nghị không đạt kết quả. Trong khi đó, giới chức Liên minh châu Âu (EU) cho biết dù bản dự thảo chưa đáp ứng yêu cầu của họ, đó vẫn là cơ sở tốt cho một phiên đàm phán khác. Riêng phái đoàn Trung Quốc cho rằng cuộc chiến chống ô nhiễm nhựa là một cuộc chạy đường dài và trở ngại tạm thời này là điểm khởi đầu mới để xây dựng đồng thuận. Họ kêu gọi các quốc gia hợp tác để mang lại cho thế hệ sau một hành tinh xanh không ô nhiễm nhựa.

Bà Inger Andersen, Giám đốc Điều hành Chương trình Môi trường Liên hợp quốc, cho biết bất chấp khó khăn và thất vọng, cần phải thừa nhận tiến trình đàm phán đã đạt được tiến triển đáng kể và sẽ không dừng lại. Dù vậy, theo hãng tin AP, bà Andersen cho rằng hiện còn quá sớm để nói sẽ cần bao nhiêu thời gian nữa để tiến trình đàm phán về đích. Vòng đàm phán tại Geneva được kỳ vọng là vòng cuối cùng và sẽ tạo ra hiệp ước pháp lý đầu tiên về chống ô nhiễm nhựa. 

Cảnh báo từ các nhà khoa học

Theo báo cáo mới của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD - trụ sở chính tại Pháp), khoảng 8,4 triệu tấn rác nhựa thải ra môi trường tại Đông Nam Á, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc vào năm 2022. OECD ước tính đến năm 2050, con số trên có thể tăng gần 70% nếu không có các biện pháp hiệu quả để giảm ô nhiễm. Theo hãng tin Kyodo, mức tăng này sẽ tương đương với 14,1 triệu tấn rác thải nhựa vào năm 2050, trong đó 5,1 triệu tấn có thể trôi ra sông, vùng ven biển và đại dương.

Một báo cáo khác mới được công bố trên tạp chí The Lancet cảnh báo rằng ô nhiễm nhựa là mối đe dọa chưa được nhận thức đầy đủ đối với sức khỏe của con người và hành tinh, cần phải được giải quyết ngay lập tức. Xem xét các bằng chứng hiện tại về tác động của nhựa - bao gồm cả vi nhựa và hóa chất trong nhựa - đến sức khỏe, báo cáo của chuyên gia Philip J Landrigan từ Đại học Boston (Mỹ) và các cộng sự từ nhiều quốc gia cho biết các sản phẩm nhựa gây nguy hiểm cho con người trong suốt vòng đời của chúng - từ sản xuất, sử dụng cho đến khi bị bỏ đi. "Nhựa là mối nguy hiểm nghiêm trọng, đang gia tăng và chưa được nhận thức đầy đủ đối với sức khỏe con người và hành tinh. Nhựa gây ra bệnh tật và tử vong từ khi còn sơ sinh đến lúc về già, đồng thời gây ra thiệt hại kinh tế liên quan đến sức khỏe lên tới hơn 1.500 tỉ USD mỗi năm" - ông Landrigan lưu ý.

Các tác hại bao gồm bụi mịn PM 2.5 và các hóa chất độc hại mà công nhân tiếp xúc khi sản xuất nhựa; sự hiện diện của vi nhựa trong mô và dịch cơ thể người; rác thải nhựa cung cấp môi trường sống cho muỗi và các vi sinh vật gây bệnh... Người ta cũng ước tính 57% rác thải nhựa không được xử lý được đốt ngoài trời và trở thành nguồn gây ô nhiễm không khí chính ở các nước có thu nhập thấp và trung bình.

Anh Thư

Tin liên quan

Câu nói nhói lòng của cậu bé di cư bơi qua biển bằng chai nhựa rỗng

Câu nói nhói lòng của cậu bé di cư bơi qua biển bằng chai nhựa rỗng

(NLĐO) - Một thiếu niên di cư người Morocco đã dùng chai nhựa rỗng để bơi đến vùng Ceuta ở Bắc Phi của Tây Ban Nha và cương quyết khẳng định cậu thà chết chứ không quay lại quê nhà.

Số phận của cậu bé Morocco bơi qua biển bằng chai nhựa rỗng

(NLĐO) - Các công tố viên vùng Ceuta ở Bắc Phi của Tây Ban Nha đang điều tra các cáo buộc cho rằng binh lính Tây Ban Nha phạm luật khi trục xuất trẻ em vượt biên từ Morocco khi số lượng người di cư tăng cao vào tuần trước.

Các "đại gia" tuyên chiến với ô nhiễm nhựa

Hãng tin Reuters ngày 17-1 đưa tin các thương hiệu quốc tế như Coca-Cola và Pepsi đã kêu gọi thiết lập một hiệp ước toàn cầu để chống lại tình trạng ô nhiễm nhựa.

ô nhiễm nhựa hiệp ước Liên Hợp Quốc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo