"Bắc – Nam một dải xuân hồng": Đêm nghệ thuật kết nối hai miền rực rỡ giữa lòng Hà Nội

NSND Trọng Phúc và NSƯT Ngọc Đợi trong trích đoạn "Bên cầu dệt lụa"

Tối 9-3, tại Rạp Xiếc Trung ương (Hà Nội), chương trình nghệ thuật "Bắc – Nam một dải xuân hồng" đã thu hút đông đảo khán giả thủ đô đến thưởng thức. Đêm diễn đặc biệt là cuộc hội ngộ của nhiều nghệ sĩ đến từ hai miền Nam – Bắc, kết hợp các loại hình xiếc, cải lương và ca múa nhạc, tạo nên bức tranh nghệ thuật giàu cảm xúc, lan tỏa niềm tự hào về văn hóa Việt Nam.

Cuộc hội ngộ nghệ thuật của hai miền

Chương trình do UBND tỉnh Tây Ninh chỉ đạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh tổ chức, với sự phối hợp của Đoàn Nghệ thuật Cải lương Vàm Cỏ, Liên đoàn Xiếc Trung ương Việt Nam và Nhà hát Sân khấu Truyền thống Quốc gia Việt Nam.

Đây là hoạt động nghệ thuật ý nghĩa nhằm chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ 2026, đồng thời hướng tới Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Tiết mục "Hello Việt Nam" tạo dấu ấn tuyệt đẹp

NSND Hồ Ngọc Trinh chia sẻ: "Đây là một chương trình biểu diễn ý nghĩa, là cuộc gặp gỡ của tình cảm nghệ sĩ hai miền. Khi cải lương Nam Bộ, xiếc và nghệ thuật sân khấu truyền thống cùng đứng chung một sân khấu tại Hà Nội, chúng tôi cảm nhận rất rõ sự gắn kết của văn hóa Việt Nam từ Bắc đến Nam".

Bức tranh nghệ thuật đa sắc

Mở đầu chương trình là tiết mục "Tinh hoa nghiệp tổ" (tác giả Lâm Viên) do các nghệ sĩ Thu Mỹ, Hoàng Dư, Trọng Tánh và Quỳnh Nhi thể hiện, như lời tri ân sâu sắc gửi đến các bậc tiền nhân đã gìn giữ nghệ thuật dân tộc.

Khán giả tiếp tục được dẫn dắt vào bức tranh văn hóa Việt qua tiết mục "Quê hương ba miền" của NSND Tống Toàn Thắng – một màn kết hợp ấn tượng giữa nghệ thuật xiếc và sân khấu truyền thống, tái hiện vẻ đẹp của dải đất hình chữ S.

Sắc màu rực rỡ trên sân khấu đem lại sự trẻ trung, sinh động từ các nghệ sĩ Đoàn nghệ thuật cải lương Vàm Cỏ

Không khí xuân tươi trẻ được khuấy động với ca khúc "Tết là phải vui" (OnlyC – Cupid) qua phần trình diễn của ca sĩ Phú Yên cùng Vũ đoàn Sóng Xanh.

Những thanh âm trữ tình tiếp nối khi NSND Trọng Phúc thể hiện ca khúc "Đất Phương Nam" (Lư Nhất Vũ – Lê Giang), gợi nhớ về miền sông nước Nam Bộ hiền hòa và nghĩa tình.

Ở mảng cải lương, khán giả xúc động với trích đoạn "Quán nửa khuya" – bản ca cổ nổi tiếng (nhạc Tuấn Khanh – Hoài Linh, vọng cổ NSND Viễn Châu), cũng qua giọng ca đầy nội lực của NSND Trọng Phúc.

Một trong những điểm nhấn của đêm diễn là tiết mục xiếc "Chuyện tình Liang Biang" – màn đu dây đôi đầy nghệ thuật do Đức Thịnh – Thu Trang biểu diễn, hai nghệ sĩ từng đoạt Giải Bạc Liên hoan Xiếc quốc tế Saint Petersburg.

NSND Hồ Ngọc Trinh - Trưởng Đoàn nghệ thuật cải lương Vàm Cỏ (người thứ 5 từ trái sang) và các diễn viên đến viếng lăng Bác trong đợt lưu diễn năm 2026

Khơi dậy niềm tự hào dân tộc

Tinh thần lịch sử và lòng tự hào dân tộc được khắc họa mạnh mẽ qua trích đoạn cải lương "Tiếng trống Mê Linh" (Việt Dung – Vĩnh Điền) do NSƯT Ngọc Đợi, NSƯT Vương Tuấn, nghệ sĩ Lê Hoàng Nghi cùng nhiều nghệ sĩ trình diễn.

Bên cạnh đó, tiết mục "Việt Nam trong tôi là" (Yến Lê – vọng cổ NSƯT Trần Quang Khải) mang đến câu chuyện âm nhạc đầy cảm xúc về hình ảnh Tổ quốc trong trái tim mỗi người Việt.

Những giai điệu trữ tình của tân cổ "Dòng sông quê em" (thơ Hoài Vũ, nhạc Trương Quang Lục, lời vọng cổ Huyền Nhung) qua tiếng hát Văn Đáng – Lâm Kim Cương gợi lên ký ức dịu dàng về miền quê sông nước.

Ca sĩ Hồ Khắc Tùng tạo dấu ấn đẹp trong chương trình

Các nghệ sĩ Liên đoàn Xiếc Việt Nam được khán giả cổ vũ nồng nhiệt

Ở phần ca khúc hiện đại, khán giả thưởng thức "Ai sẽ là em" (Vũ Xuân Hùng) và "Việt Nam ta" do chính tác giả – ca sĩ Hồ Khắc Tùng trình bày, tạo nên sắc màu trẻ trung cho chương trình.

Trong khi đó, trích đoạn cải lương kinh điển "Bên cầu dệt lụa" (Thế Châu) qua phần biểu diễn của NSND Trọng Phúc, NSƯT Ngọc Đợi và các nghệ sĩ trẻ tiếp tục khẳng định sức sống bền bỉ của nghệ thuật cải lương Nam Bộ.

Nghệ sĩ Văn Đáng và Lâm Kim Cương biểu diễn bài ca cổ "Dòng sông quê em"

Nghệ thuật kết nối Bắc – Nam

Đạo diễn chương trình – NSND Triệu Trung Kiên cho rằng sự kết hợp của nhiều loại hình nghệ thuật trong chương trình là cách để làm nổi bật tinh thần đoàn kết văn hóa.

"Chúng tôi muốn tạo ra một đêm diễn mà ở đó khán giả thấy rõ sự giao thoa: xiếc, cải lương, ca múa nhạc cùng kể câu chuyện về đất nước. Khi nghệ sĩ hai miền cùng đứng chung sân khấu, điều đọng lại chính là tình yêu văn hóa Việt."

Trích đoạn cải lương "Tiếng trống Mê Linh" làm say đắm khán giả thủ đô

Điểm đặc biệt của đêm diễn chính là sự hòa quyện tinh tế giữa ba đơn vị nghệ thuật: Đoàn Nghệ thuật Cải lương Vàm Cỏ, Liên đoàn Xiếc Trung ương Việt Nam và Nhà hát Sân khấu Truyền thống Quốc gia Việt Nam.

Khán giả Hà Nội nhiều lần dành những tràng pháo tay dài cho các nghệ sĩ, đặc biệt khi những câu vọng cổ cất lên hay khi các tiết mục xiếc đạt đến cao trào. Không ít khán giả chia sẻ rằng họ cảm nhận được một tình cảm chân thành của nghệ sĩ phương Nam gửi đến khán giả thủ đô, khiến đêm diễn trở thành cuộc gặp gỡ nghệ thuật đầy xúc động.

Nghệ sĩ Lê Hoàng Nghi được khán giả thủ đô yêu thích với vai Thi Sách

Trong khuôn khổ chuyến lưu diễn tại Hà Nội, các nghệ sĩ của ba đơn vị nghệ thuật cũng đã đến viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Khoảnh khắc đứng trước Lăng Bác trong buổi sáng Hà Nội trang nghiêm đã mang lại nhiều cảm xúc đặc biệt cho các nghệ sĩ, nhất là những nghệ sĩ đến từ miền Nam lần đầu được viếng Người.

Dư âm một đêm nghệ thuật ấm áp

Đêm diễn khép lại bằng liên khúc "Lắng nghe mùa xuân về – Xuân là phải vui – Những ngày xuân rực rỡ" (Dương Thụ – Tống Hạo Nhiên – Châu Đăng Khoa) và tiết mục "Hello Vietnam" với sự tham gia của toàn thể nghệ sĩ.

Các nghệ sĩ Đoàn nghệ thuật cải lương Vàm Cỏ vinh dự đến viếng lăng Bác trong ngày 8-3

Đây cũng là dấu ấn khép lại chuyến lưu diễn tại Hà Nội của Đoàn Nghệ thuật Cải lương Vàm Cỏ sau khi giới thiệu vở "Đế đô sóng cả" được khán giả thủ đô đón nhận nồng nhiệt.

"Bắc – Nam một dải xuân hồng" không chỉ là một chương trình biểu diễn nghệ thuật đơn thuần, mà còn là dịp để các đơn vị nghệ thuật hai miền giao lưu, chia sẻ và khẳng định sức sống của nghệ thuật truyền thống trong đời sống đương đại.



