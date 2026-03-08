Băng Di ấn tượng trong tà áo dài

Ấn tượng Băng Di

Băng Di luôn để lại nhiều ấn tượng mỗi khi xuất hiện

Xuất hiện tại Lễ hội Áo dài TP HCM 2026, diễn viên Băng Di thu hút sự chú ý của công chúng với chiếc áo dài của NTK Thủy Nguyễn. Trên nền vải họa tiết hoa nhỏ đa sắc, những bông sen đỏ rực rỡ được đắp nổi tỉ mỉ, trải dọc thân áo mang đến cảm giác sang trọng, nền nã.

Phom dáng áo dài cổ điển kết hợp với cách xử lý họa tiết tinh tế, thêm phụ kiện vấn tóc đồng điệu giúp Băng Di nổi bật bởi thần thái, khí chất giữa một dàn người đẹp đang khoe sắc.

Ba năm đồng hành cùng Lễ hội Áo dài TP HCM, đây là năm đáng nhớ nhất của Băng Di. Do TP HCM xuất hiện mưa trái mùa, sự kiện ít nhiều gặp khó khăn nhưng tất cả mọi người đều rất vui vẻ, dồn hết tâm huyết để có một đêm khai mạc ấn tượng, chỉn chu.

Với Băng Di, "đội mưa" trình diễn áo dài sẽ là một kỷ niệm đáng và cô rất vui khi được góp một phần công sức nhỏ để lan tỏa vẻ đẹp của trang phục truyền thống.

"Lúc đứng trong hậu trường, nhìn từng tà áo dài rực rỡ lần lượt xuất hiện trên sân khấu, Di càng cảm nhận rõ hơn về tinh thần của lễ hội. Đây không chỉ là một sự kiện thời trang hay một buổi diễn áo dài đơn thuần, mà còn là một dịp để tôn vinh văn hóa Việt Nam giữa nhịp sống hiện đại của thành phố.

Băng Di và khát vọng của năm mới

Ba năm liên tiếp đồng hành trong vai trò đại sứ lễ hội và năm nay còn trình diễn trong đêm khai mạc, Di càng hiểu hơn về sự kiện này - nơi mà các nhà thiết kế cùng nghệ sĩ và khán giả gặp nhau để kể lại câu chuyện của áo dài theo từng góc nhìn của mỗi người" - Băng Di bày tỏ.

Mỗi lần tham gia Lễ hội Áo dài TP HCM, nữ diễn viên lại có thêm nhiều nguồn cảm hứng mới và ngày càng yêu thêm tà áo truyền thống của quê hương. Băng Di cũng rất có duyên với những sự kiện, chương trình hoặc các dự án điện ảnh có liên quan đến áo dài và giá trị văn hóa truyền thống. Từ một bộ trang phục, tình yêu với văn hóa truyền thống dần lớn lên và phát triển mạnh mẽ trong trái tim cô.

Cuối năm 2025, Băng Di khiến khán giả bất ngờ khi giữ vai trò đạo diễn dàn dựng do UBND phường An Khánh chỉ đạo cho đêm khai mạc Đại lễ Kỳ Yên tại đình thần An Khánh. Trước đó, khán giả quen thuộc với hình ảnh diễn viên và doanh nhân của Băng Di. Những cột mốc khởi đầu ở lĩnh vực tổ chức, chiến lược cho thấy một Băng Di mới mẻ và đa năng hơn, từng bước khẳng định vai trò của một nhà chiến lược kinh doanh.

Băng Di hứa hẹn năm 2026 đầy bùng nổ

Năm 2026 hứa hẹn sẽ là một năm bùng nổ của Băng Di khi cô tiết lộ đây sẽ là một giai đoạn với cột mốc cực kỳ "phá cách". Ở chặng hành trình mới này, nữ diễn viên không chỉ đứng trước ống kính mà sẽ còn tham gia vào quá trình kiến tạo những giá trị bền vững hơn.

"Di ấp ủ việc ra mắt những không gian giải trí và sáng tạo nghệ thuật mới ngay tại lòng Thành phố, nơi những câu chuyện văn hóa được kể bằng một ngôn ngữ mới mẻ và đầy cảm hứng. Hy vọng rằng, với sự nỗ lực không ngừng nghỉ và tinh thần 'thực chiến', Di sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ từ mọi người trong hành trình cống hiến đầy thú vị sắp tới" - Băng Di chia sẻ.