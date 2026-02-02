HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Bạc ở Việt Nam không khan hiếm, vì sao người dân phải xếp hàng mua bằng giấy hẹn?

Thái Phương

(NLĐO) – Bất chấp giá bạc lao dốc mạnh, nhiều người vẫn đổ xô xếp hàng chờ mua bằng giấy hẹn giao sau

Sáng 2-2, giá bạc miếng tại Tập đoàn Phú Quý được giao dịch ở mức 3,14 triệu đồng/lượng mua vào, 3,23 triệu đồng/lượng bán ra, giảm khoảng 700.000 đồng mỗi lượng so với cuối tuần. 

TIN LIÊN QUAN

Bạc miếng tại SBJ, Ancarat, Golden Fun được giao dịch từ khoảng 3,23 triệu đồng tới 3,46 triệu đồng/lượng (chiều bán ra).

Giá bạc trong nước lao dốc theo giá thế giới. Giá bạc thế giới có những phiên giảm lịch sử từ mốc đỉnh 121 USD/ounce cuối tuần trước xuống còn khoảng 84,49 USD/ounce vào sáng nay, mất tổng cộng khoảng 40%.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, trong bối cảnh giá bạc giảm rất mạnh, nhu cầu mua bạc ở thị trường trong nước vẫn rất cao. Tại Hà Nội và TPHCM, nhiều người vẫn xếp hàng chờ phát số, mua bạc trên giấy. 

Trên các diễn đàn, hội nhóm đầu tư bạc, nhiều người chia sẻ phải xếp hàng từ nửa đêm hôm trước hoặc rạng sáng nay tại các cửa hàng bạc ở Hà Nội để đăng ký mua bạc thanh toán trước – hẹn giao sau từ 4-6 tháng.

Tại sao người dân xếp hàng mua bạc dù giá bạc giảm mạnh tại Việt Nam 2026 - Ảnh 2.

Cảnh xếp hàng mua bạc diễn ra tại các cửa hàng. Ảnh: NLDO

Nhiều người do không mua được bạc giao ngay đã tìm đến chợ mạng mua bán, trao đổi bạc miếng, bạc thỏi với giá cao hơn hàng triệu đồng so với giá niêm yết của các thương hiệu.

Chia sẻ với báo chí, ông Nguyễn Trung Anh, Chủ tịch Công ty CP Kim loại quý Ancarat, khẳng định Việt Nam không khan hiếm bạc. 

Theo ông Nguyễn Trung Anh, xu hướng hẹn giao từ 3-6 tháng trên thị trường Việt Nam hiện nay chủ yếu là do năng lực sản xuất của các doanh nghiệp không đáp ứng kịp nhu cầu của khách hàng. Thực tế, các công ty hiện nay đều tăng năng suất sản xuất bạc.

"Bạc ở Việt Nam không hiếm vì thị trường bạc Việt Nam hoàn toàn thông với thị trường bạc thế giới. Các công ty được phép nhập bạc nguyên liệu và mỗi công ty có thể có nhiều đối tác để mua bạc về sản xuất. Bạc nguyên liệu hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu thị trường. 

Có điều, giá bạc đang rẻ hơn rất nhiều so với giá vàng, do vậy có khách hàng mua đến hàng chục ngàn đơn vị sản phẩm. Riêng số lượng này chiếm tỉ trọng nhất định trong năng lực sản xuất của một nhà máy. Khó có nhà máy nào có thể phục vụ kịp nên xuất hiện xu hướng giao sau" – ông Trung Anh giải thích.

Với thị trường quốc tế, thông tin bạc vật chất khan hiếm, được lãnh đạo Ancarat giải thích là tình trạng khan hiếm sẽ ở từng nơi và khan hiếm với mức giá nào. Chẳng hạn, Singapore, Hồng Kông (Trung Quốc) luôn có lượng bạc nhất định để phục vụ thị trường khu vực châu Á. Khi nhu cầu tăng đột biến và hai thị trường này hết hàng, lúc đó các kho bạc hoặc công ty sẽ phải chuyển bạc từ London - Anh và New York - Mỹ về, nên thời gian chờ sẽ lâu hơn.

Do đó, khan hiếm chỉ trong thời gian nhất định, chứ không phải không có. Còn nguồn dự trữ bạc trên thế giới vẫn còn rất dồi dào.

Lãnh đạo một công ty bạc khác ở TPHCM nói rằng công ty ông đã liên tục tăng công suất sản xuất bạc thời gian qua để đáp ứng các đơn hàng đặt trước từ cuối năm 2025. Tuy nhiên, do lượng khách đặt quá nhiều nên sản xuất chưa đáp ứng kịp. Vì vậy, công ty phải nâng thời gian giao hàng từ 3-6 tháng lên, chứ không hẳn là khan hiếm nguồn cung bạc vật chất.


