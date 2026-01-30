HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Giá bạc hôm nay 30-1: Rớt thẳng đứng

Thái Phương

(NLĐO) – Giá bạc hôm nay rớt thẳng đứng trên thị trường quốc tế, cùng nhịp với giá vàng kéo giá bạc Phú Quý, SBJ giảm mạnh.

Lúc 11 giờ ngày 30-1, theo giờ Việt Nam, giá bạc thế giới được giao dịch ở mức 110 USD/ounce, giảm hơn 4,9% so với phiên trước. 

TIN LIÊN QUAN

Giá bạc hôm nay ghi nhận phiên biến động rất mạnh, khi có thời điểm kim loại quý rớt xuống chỉ còn 106,8 USD/ounce từ mốc điểm lịch sử 121 USD/ounce. Trong một phiên, biên đô dạo động của bạc lên tới 13%.

Giá bạc đi xuống cùng với giá vàng. Khi tới 9 giờ sáng nay, theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới được giao dịch ở mức 5.213 USD/ounce, mất tổng cộng gần 300 USD/ounce so với sáng hôm qua.

Giá bạc hôm nay 30 - 1 2026: Thị trường lao dốc mạnh mẽ - Ảnh 2.

Giá bạc hôm nay lao dốc mạnh

Kim loại quý trên thị trường quốc tế lao dốc kéo giá bạc trong nước cũng đi xuống. Sáng nay, giá bạc miếng được Công ty vàng bạc đá quý Sacombank (SBJ) niêm yết mua vào 4,34 triệu đồng/lượng, bán ra 4,46 triệu đồng/lượng, giảm khoảng 200.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá bạc miếng mua vào 4,09 triệu đồng/lượng, bán ra 4,21 triệu đồng/lượng, giảm tới gần 300.000 đồng mỗi lượng so với hôm qua, tương đương mức giảm 6%.

Giá bạc kg các loại cũng rớt hàng triệu đồng. Tập đoàn Phú Quý bán ra bạc kg còn 113,19 triệu đồng, mất tới khoảng 6 triệu đồng so với hôm qua; giá bạc kg tại SBJ bán ra cũng lùi sâu về 119 triệu đồng.

Hiện giá bạc thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 3,5 triệu đồng/lượng chưa bao gồm thuế, phí.

Giá bạc hôm nay 30 - 1 2026: Thị trường lao dốc mạnh mẽ - Ảnh 3.

Giá bạc trong nước mất khoảng 6% chỉ sau một ngày



VIDEO: Chuyên gia nêu nguyên nhân giá bạc liên tục lập đỉnh

VIDEO: Chuyên gia nêu nguyên nhân giá bạc liên tục lập đỉnh

(NLĐO) – Trong vòng 1 tháng, giá bạc thế giới tăng khoảng 65% kéo giá bạc miếng và bạc thỏi trong nước liên tục lập đỉnh.

Giá bạc hôm nay 29-1: Bạc Phú Quý tăng hơn 50% trong một tháng, nhiều người xếp hàng từ sáng sớm

(NLĐO) – Giá bạc thế giới liên tục lập đỉnh kéo giá bạc trong nước lần đầu vượt 4,6 triệu đồng/lượng.

Giá bạc hôm nay 28-1: Đỉnh mới vượt 4,5 triệu đồng/lượng, nhiều người vẫn mua chờ 6 tháng

(NLĐO) – Giá bạc hôm nay tăng tiếp cả ở thị trường trong nước và quốc tế, bạc Phú Quý, SBJ lập đỉnh chưa từng có.

