Bác sĩ 2 bệnh viện hợp lực cứu người phụ nữ bị thai lạc chỗ

Ngày 31-3, Bệnh viện Từ Dũ (TPHCM) cho biết các bác sĩ tại đây vừa phối hợp với Bệnh viện Chợ Rẫy phẫu thuật thành công, cứu sống bệnh nhân trong tình trạng thai ngoài tử cung nằm trong ổ bụng, đe dọa trực tiếp tính mạng. Theo các bác sĩ, nếu phát hiện muộn, nguy cơ biến chứng và tử vong rất cao.

Các bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật

Bệnh nhân là chị L.T.T (36 tuổi, ngụ Đồng Nai) có tiền sử hai lần sinh thường và từng phẫu thuật thai ngoài tử cung cách đây hơn 11 năm.

Lần mang thai này ngoài ý muốn của chị T, xảy ra sau khi quên uống thuốc tránh thai hằng ngày và có sử dụng thêm thuốc tránh thai khẩn cấp. Sau khi biết kết quả mang thai, chị T. đau bụng tăng dần nên đến khám tại Bệnh viện Long Khánh. Tại đây, bác sĩ nghi ngờ thai trong ổ bụng khoảng 10 tuần và nhanh chóng chuyển tuyến khẩn cấp đến Bệnh viện Từ Dũ.

Sau cơn thập tử nhất sinh, bệnh nhân hồi phục tốt và chuẩn bị xuất viện

Tại Khoa Cấp cứu, bệnh nhân được thăm khám, hội chẩn và thực hiện các cận lâm sàng chuyên sâ. Kết quả xác định thai sống khoảng 10–11 tuần, nằm sau phúc mạc, sát động mạch chủ bụng, ngay dưới vị trí phân nhánh của động mạch thận trái. Khối thai có dấu hiệu dính vào thành động mạch chủ khoảng 10 mm, xung quanh có dịch nghi xuất huyết tiến triển.

Theo các bác sĩ, đây là một trong những dạng thai ngoài tử cung hiếm gặp nhất, tiềm ẩn nguy cơ vỡ mạch máu lớn gây tử vong nếu không can thiệp kịp thời. Trước tình huống nguy kịch, quy trình báo động đỏ liên viện được kích hoạt, huy động ê-kíp phẫu thuật mạch máu từ Bệnh viện Chợ Rẫy phối hợp xử trí.

Ca mổ "cân não" kéo dài 3 giờ

Ngay trong đêm, ca phẫu thuật bắt đầu. Khi mở bụng, ê-kíp ghi nhận xuất huyết lan tỏa vùng sau phúc mạc. Khối thai nằm sát nhiều cấu trúc quan trọng như động mạch chủ bụng, động mạch và tĩnh mạch thận trái, niệu quản trái.

Các bác sĩ phải bóc tách từng milimet để tránh tổn thương mạch máu lớn. Ê-kíp lần lượt tiếp cận, bảo tồn thành công tĩnh mạch và động mạch thận trái, sau đó cẩn trọng tách khối thai khỏi động mạch chủ bụng. Trong quá trình này, động mạch sinh dục trái bị tổn thương gây chảy máu nhưng đã được xử trí kịp thời và bảo tồn hiệu quả.

Sau gần 3 giờ, ca mổ kết thúc thành công, lấy trọn khối thai và bánh nhau. Lượng máu mất khoảng 500 ml, bệnh nhân không cần truyền máu.

2 ngày hậu phẫu, bệnh nhân tỉnh táo, sinh hiệu ổn định, có thể đi lại và ăn uống gần như bình thường. Đến sáng cùng ngày, sức khỏe chị hồi phục tốt, tinh thần ổn định và đủ điều kiện xuất viện.