Sức khỏe

Vượt biển lúc nửa đêm, thai phụ kịp sinh con khỏe mạnh ở Bệnh viện Từ Dũ tại Cần Giờ

Tin, ảnh: Hải Yến

(NLĐO) - Các bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ (cơ sở 2) Cần Giờ vừa đỡ sinh chào đón thiên thần nhỏ trong hoàn cảnh đặc biệt.

Ngày 4-12, BSCK2 Vương Đình Bảo Anh, Phó Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ (TPHCM), cho biết các bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 tại Cần Giờ vừa đỡ sinh thành công một bé trai khỏe mạnh cho một thai phụ chuyển dạ cấp cứu trong hoàn cảnh đặc biệt.

Vượt biển lúc nửa đêm, thai phụ kịp sinh con khoẻ mạnh tại Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 - Ảnh 1.

Thai phụ sau hành trình vượt biển lúc nửa đêm đã kịp thời được các bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 đỡ sinh con chào đời khoẻ mạnh

Thai phụ ngụ đảo Thiềng Liềng, xã Thạnh An, đang mang thai 37 tuần 4 ngày. Tuy nhiên, 2 giờ sáng cùng ngày, thai phụ bất ngờ chuyển dạ dù dự sinh còn gần 3 tuần. Chồng thai phụ đã phải thuê vỏ lãi chở vợ vượt biển đi sinh.

Sau hơn 2 giờ di chuyển, thai phụ đến Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 lúc 4 giờ 25 phút thay vì phải đi lên trung tâm thành phố như trước đây. Tại đây, sau thăm khám, thai phụ chuyển dạ nhanh, bé trai chào đời khỏe mạnh. Hiện sức khỏe mẹ và con đều ổn định.

BS Bảo Anh cho biết thai phụ mang thai lần 2, trước đây đã sinh mổ, có nguy cơ rách vết mổ cũ, dễ vỡ tử cung. Nếu phải di chuyển lên thành phố thời gian kéo dài từ 30 phút đến vài giờ, nguy cơ mất cả mẹ lẫn con rất cao.

"Việc theo dõi thai kỳ ở các đảo nhỏ thường hạn chế, người dân chỉ thỉnh thoảng đi kiểm tra. Trường hợp này là minh chứng sống động cho nỗ lực đưa y tế đến những vùng xa xôi, đặc biệt như khu vực Cần Giờ" - BS Bảo Anh chia sẻ.

Không chỉ có trường hợp trên, vợ chồng chị Trương Thị Thanh Nga (31 tuổi) cũng vừa đón con trai tại Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 ở tuần thai 38. Chị Nga cho biết trong lúc nghỉ dưỡng ở Cần Giờ, hai vợ chồng đến kiểm tra và được bác sĩ phát hiện thai có dấu hiệu chậm phát triển, cần kích sinh.

Sau khoảng 20 phút, bé trai nặng 2,7kg chào đời khỏe mạnh, mang lại niềm vui cho gia đình và đội ngũ y-bác sĩ.

"Trước đó, chúng tôi dự định sinh tại Bệnh viện Từ Dũ ở trung tâm thành phố. Nhưng được bác sĩ tư vấn, tôi quyết định sinh luôn ở Cần Giờ. Cơ sở vật chất tốt, được chuyên gia trực tiếp đỡ đẻ nên tôi rất yên tâm" - anh Nam, chồng chị Nga, cho hay.

Vượt biển lúc nửa đêm, thai phụ kịp sinh con khoẻ mạnh tại Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 - Ảnh 2.
Vượt biển lúc nửa đêm, thai phụ kịp sinh con khoẻ mạnh tại Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 - Ảnh 3.

Ca sinh được thực hiện trực tiếp tại Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 bởi BSCK2 Vương Đình Bảo Anh, Phó Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ

Mới đây, ngày 2-12, Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 chính thức hoạt động tại Cần Giờ sau ba tuần vận hành thử và hoàn thiện cơ sở hạ tầng. Sự kiện này mở ra một mô hình bệnh viện đa khoa hoàn toàn mới, dựa trên sự liên kết chặt chẽ của 9 bệnh viện chuyên khoa, đa khoa công lập để đem dịch vụ y tế chất lượng cao đến ngay vùng đất xa của thành phố.

Theo Sở Y tế TPHCM, trước đây, người dân Cần Giờ vẫn phải di chuyển quãng đường dài vào trung tâm để được tiếp cận các dịch vụ y tế chuyên sâu. Trong những tình huống khẩn cấp, hành trình ấy không chỉ tốn thời gian, chi phí mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro. 

Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 đi vào hoạt động với đội ngũ y-bác sĩ từ các bệnh viện chuyên khoa của thành phố sẽ giúp người dân được khám, điều trị, cấp cứu, phẫu thuật và sinh con ngay tại địa phương mà không cần đi xa.

chất lượng cao dịch vụ y tế Cần Giờ hoàn cảnh đặc biệt thai phụ Bệnh viện Từ Dũ sinh con Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2
