Sức khỏe

Xúc động dòng thư tay người bệnh cảm ơn y-bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 tại Cần Giờ

Hải Yến

(NLĐO) - Đây là động lực quý giá, khẳng định tinh thần phục vụ tận tụy và chất lượng chuyên môn của Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 tại Cần Giờ.

Ngày 29-12, Bệnh viện Từ Dũ (TPHCM) cho biết chỉ sau thời gian ngắn đi vào hoạt động, Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 tại Cần Giờ đã nhận được nhiều lời cảm ơn từ các bệnh nhân về chất lượng khám chữa bệnh và sự tận tâm của đội ngũ y-bác sĩ.

Niềm vui của bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 nhận được từ người bệnh - Ảnh 1.

Thư cảm ơn của bệnh nhân gửi đến các y-bác sĩ

Bị đau lưng và mất ngủ thời gian dài, điều kiện thăm khám, đi lại khó khăn vì ở xa, ông N.T. D cho biết cảm thấy hài lòng và an tâm sau khi được thăm khám, điều trị tại đây.

"Tôi đến Khoa Y học cổ truyền để điều trị đau lưng và mất ngủ. Bác sĩ Lê Hữu Phúc khám bệnh rất tận tình, giải thích rõ ràng mọi thắc mắc. Các điều dưỡng Lê Bá Tùng và Nguyễn Ngọc Sơn cũng luôn chu đáo, vui vẻ, giúp tôi và các bệnh nhân khác cảm thấy yên tâm trong quá trình điều trị. Hiện tại, tôi đã bớt đau lưng và đỡ mất ngủ. Tôi xin chân thành cảm ơn bác sĩ, đội ngũ điều dưỡng và Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2, chúc bệnh viện ngày càng phát triển" - ông Dương chia sẻ.

Niềm vui của bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 nhận được từ người bệnh - Ảnh 2.

Những lời cảm ơn của người bệnh là niềm vui của y-bác sĩ

Cùng thời gian này, chị N.T.N.T. cũng cảm thấy vui khi có thể thăm khám gần nhà mà không cần chờ đợi phà đi khám bệnh. "Trong quá trình khám thai và xét nghiệm tại bệnh viện, tôi cảm nhận được sự tận tâm, chu đáo và nhiệt tình của các bác sĩ và y tá. Tôi có thể sẽ quay lại sinh con tại đây. Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể đội ngũ y tế" - chị N. trải lòng.

Sau khi được các bác sĩ tại bệnh viện mổ lấy sỏi túi mật, bệnh nhân N.T.X đã hồi phục nhanh chóng. "Sau quá trình phẫu thuật và hồi phục, hiện tôi đã khỏe. Xin chân thành cảm ơn các bác sĩ đã mổ cho tôi và cảm ơn Khoa Gây mê hồi sức đã hết lòng tận tâm chăm sóc tôi. Cảm ơn Khoa Cấp cấu và Khoa Ngoại tổng quát chăm sóc chu đáo trong thời gian tôi nằm viện. Mong Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 sẽ phát triển hơn nữa để phục vụ cho người dân Cần Giờ" - thư bệnh nhân X. viết.


Điều không ngờ của Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 tại Cần Giờ sau 3 tuần vận hành

Điều không ngờ của Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 tại Cần Giờ sau 3 tuần vận hành

(NLĐO)-Sau 3 tuần vận hành Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 tại Cần Giờ, lượt bệnh tăng tối thiểu 150%, số chuyển viện tuyến trên cấp cứu giảm từ 40 ca xuống còn 3 ca.

Ca mổ ruột thừa cấp đầu tiên tại Bệnh viện Từ Dũ - cơ sở 2 Cần Giờ

Ngày 22-11, Sở Y tế TP HCM cho biết lần đầu tiên tại Cần Giờ, Bệnh viện Từ Dũ - cơ sở 2 đã mổ nội soi cắt ruột thừa cấp cho một nữ bệnh nhân 54 tuổi.

Hình ảnh mới nhất của Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 tại Cần Giờ

(NLĐO) - Bệnh viện Từ Dũ (cơ sở 2) tại Cần Giờ đang hoàn tất những công đoạn cuối cùng để chính thức đi vào hoạt động vào đầu tuần tới.

