Bác sĩ cảnh báo một tai nạn nguy hiểm dễ gặp ở người già

Sáng 22-1, Bệnh viện An Bình TPHCM cho hay nơi đây vừa tiếp nhận cấp cứu một trường hợp dị vật lọt vào đường tiêu hóa do uống thuốc nhầm luôn cả vỏ. Bệnh nhập là một người lớn tuổi, viện trong tình trạng khó chịu vùng cổ – ngực, nguy cơ tổn thương thực quản.

Qua nội soi, các bác sĩ phát hiện viên thuốc còn nguyên vỏ thuốc sắc cạnh, kích thước khoảng 1,5 cm mắc kẹt ở 1/3 dưới thực quản và tiến hành can thiệp nội soi gắp ra thành công.

Thuốc còn nguyên bao phim lọt vào trong đường tiêu hóa bệnh nhân

BSCKI Lê Hoàng Phương Như, Khoa Tiêu hóa-Bệnh viện An Bình, cho hay cho biết vỏ thuốc (vỉ nhôm – nhựa) có cạnh sắc, dễ gây trầy xước, chảy máu, thủng thực quản. Nuốt cả vỏ thuốc, bệnh nhân có thể dẫn đến viêm trung thất, nhiễm trùng nặng, thậm chí đe dọa tính mạng nếu xử trí muộn.

"Người cao tuổi, người mắt kém, uống nhiều thuốc cùng lúc dễ nhầm lẫn nhất"- BS Như cảnh báo.

Khuyến cáo đáng nhớ Người bệnh luôn bóc viên thuốc ra khỏi vỏ trước khi uống; không uống thuốc trong điều kiện thiếu ánh sáng; người cao tuổi nên có người nhà hỗ trợ chuẩn bị thuốc; không vội vàng, không uống nhiều loại thuốc cùng lúc. Một hành động nhỏ – bóc vỏ thuốc trước khi uống – có thể giúp phòng tránh những tai biến nguy hiểm cho chính bạn và người thân. Khi không may xảy ra tai nạn này, người bệnh cần làm: Giữ bình tĩnh, đến cơ sở y tế gần nhất ngay lập tức để kiểm tra cấp cứu bằng nội soi và mang theo vỏ thuốc (nếu có) hoặc ghi nhớ tên thuốc để cung cấp cho bác sĩ. Điều không nên làm: Không cố nuốt thêm nước, thức ăn để đẩy dị vật xuống; không tự dùng tay hoặc dụng cụ móc họng để lấy dị vật ra và tuyệt đối không tự chữa mẹo tại nhà vì có thể làm tình trạng tệ hơn.



