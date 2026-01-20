HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Phẫu thuật ung thư phổi bằng robot: Người bệnh 72 tuổi hồi phục chỉ sau vài ngày

Liên Anh

(NLĐO) - Chỉ một ngày sau mổ, bệnh nhân 72 tuổi đã có thể ngồi dậy, đi lại nhẹ nhàng và gần như không cảm nhận cơn đau đáng kể.

Ngày 20-1, Bệnh viện FV cho biết nơi đây vừa phẫu thuật cắt thùy phổi phức tạp cho bệnh nhân ung thư 72 tuổi bằng robot Da Vinci Xi. Đây là công nghệ hiện đại với tổng mức đầu tư hơn 3 triệu USD. 

Phẫu thuật ung thư phổi bằng robot: Người bệnh 72 tuổi hồi phục chỉ sau vài ngày - Ảnh 1.

Ê-kíp phụ mổ được đào tạo bài bản để làm việc hiệu quả cùng 4 cánh tay robot

Bệnh nhân là bà N.T.B. (72 tuổi, ở TPHCM), được phát hiện một nốt mờ ở thùy trên phổi trái qua X-quang. Kết quả chụp PET/CT sau đó xác định có hai nốt phổi kích thước nhỏ (10-13mm).

Phẫu thuật ung thư phổi bằng robot: Người bệnh 72 tuổi hồi phục chỉ sau vài ngày - Ảnh 2.

TS-BSCKII Đặng Đình Minh Thanh trực tiếp kiểm tra robot phẫu thuật và chuẩn bị trước cuộc mổ

Theo TS-BSCKII Đặng Đình Minh Thanh, Trưởng Khoa Phẫu thuật lồng ngực kiêm Trưởng Trung tâm Phẫu thuật Robot - Bệnh viện FV, ung thư phổi giai đoạn sớm ưu tiên điều trị bằng phẫu thuật. Tuy nhiên, cắt thùy trên phổi trái và nạo hạch triệt để bằng phẫu thuật nội soi thông thường là một thách thức lớn vì đây là vị trí khó nhất trong phẫu thuật lồng ngực, tiềm ẩn nguy cơ phải chuyển sang mổ hở. Do đó, sau hội chẩn, bệnh nhân được phẫu thuật bằng robot cho phép thao tác chính xác như mổ hở nhưng vẫn giữ được ưu điểm ít xâm lấn của nội soi. 

Ca phẫu thuật được tiến hành thông qua ba vết rạch nhỏ, mỗi vết chỉ khoảng 8 mm giúp giảm tổn thương tối đa cho người bệnh. 

Nốt phổi đầu tiên ở vị trí ngoại vi được lấy ra nhanh chóng và sinh thiết lạnh ngay trong lúc mổ, cho kết quả lành tính. Tuy nhiên, thử thách lớn nằm ở nốt phổi thứ hai, do nằm sâu trong nhu mô phổi, cách bề mặt phổi hơn 3cm. 

Kết quả sinh thiết nốt thứ hai xác nhận ung thư phổi không tế bào nhỏ, ê-kíp mổ lập tức tiến hành cắt toàn bộ thùy trên phổi trái và nạo vét 5 nhóm hạch.

Sau 3,5 giờ phẫu thuật với sự hỗ trợ của robot, ca mổ thành công, lượng máu mất rất ít và không ghi nhận biến chứng. Sau 1 ngày, bệnh nhân có thể đi và được xuất viện sau 4 ngày. 

Theo BS Thanh, hệ thống robot Da Vinci Xi được ví như "đôi tay thu nhỏ" của phẫu thuật viên, cho phép thao tác linh hoạt trong không gian hẹp nhờ cổ tay nội soi EndoWrist xoay đến 540 độ, hình ảnh 3D độ phân giải cao và khả năng loại bỏ rung tay sinh lý. 

