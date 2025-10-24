Bác sĩ Chiêm Quốc Thái phủ nhận làm biến dạng mũi Ngân 98

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Truy vết mạng xã hội

Bác sĩ Chiêm Quốc Thái phủ nhận làm biến dạng mũi Ngân 98

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Mạng xã hội "soi lại" lại chiếc mũi của Ngân 98, một số ý kiến cho rằng bác sĩ Chiêm Quốc Thái khiến mũi Ngân biến dạng. Người trong cuộc đã lên tiếng

Sáng 24-10, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, bác sĩ Chiêm Quốc Thái (Giám đốc Bệnh viện Thẩm mỹ Việt Mỹ) khẳng định là người sửa mũi đầu tiên cho Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98, SN 1998).

"Năm 2019, Ngân 98 và ca sĩ Lương Bằng Quang có đến Bệnh viện Việt Mỹ của tôi để sửa mũi. Tuy nhiên sau đó Ngân sang Hàn Quốc rồi về Việt Nam đi một số cơ sở khác để sửa. Tôi khẳng định chiếc mũi biến dạng như hiện nay không phải do tôi làm" - bác sĩ Chiêm Quốc Thái nói.

Theo bác sĩ Thái, gần đây, nhiều khách hàng đã hoang mang và liên hệ đến bệnh viện vì nghĩ nếu phẫu thuật thẩm mỹ về sau sẽ để lại hậu quả như mũi Ngân 98 bị co rút và biến dạng. Để giúp khách hàng không hoang mang và hiểu rõ hơn, bệnh viện đưa ra thông tin chi tiết về vấn đề này.

Bác sĩ Chiêm Quốc Thái phủ nhận làm biến dạng mũi Ngân 98

"Năm 2019, Bệnh viện Thẩm mỹ Việt Mỹ đã tài trợ làm phẫu thuật thẩm mỹ mũi, mắt, gọt góc hàm, nâng V1 cho Ngân 98 và Lương Bằng Quang, kết quả đã giúp cả hai đẹp và thành công hơn. Năm năm sau, do Ngân 98 muốn thay đổi dáng mắt, mũi theo trend nên đã đến thẩm mỹ viện khác để sửa lại. Mũi Ngân 98 bị biến dạng và co rút như hiện tại là do hậu quả của nhiễm trùng" - bác sĩ Chiêm Quốc Thái nói thêm.

Bác sĩ Chiêm Quốc Thái phủ nhận làm biến dạng mũi Ngân 98 - Ảnh 1.

Mạng xã hội "đào mộ" lại Ngân 98 sửa mũi tại bệnh viện của bác sĩ Chiêm Quốc Thái

Tối 23-10, Công an TP HCM cho biết đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Lương Bằng Quang (SN 1982) và Võ Thị Ngọc Ngân về tội " Đưa hối lộ"; Lê Sỹ Cường (SN 1987) về tội "Môi giới hối lộ". Đồng thời thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Lương Bằng Quang và Lê Sỹ Cường.

Công an TP HCM cho biết mở rộng điều tra vụ án "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" do Võ Thị Ngọc Ngân thực hiện, Công an TP HCM xác định sau khi bị cơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện các sai phạm trong hoạt động kinh doanh tháng 7-2024, Ngân và Quang đã đưa 8 tỉ đồng cho Cường để không bị xử lý.

Trước đó, ngày 13-10, Công an TP HCM đã khởi tố, ra lệnh bắt để tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Tin liên quan

Ca sĩ Lương Bằng Quang bị khởi tố về tội "Đưa hối lộ": Đối diện mức án nào?

Ca sĩ Lương Bằng Quang bị khởi tố về tội "Đưa hối lộ": Đối diện mức án nào?

(NLĐO) - Công an TP HCM xác định do có nhiều sai phạm trong hoạt động kinh doanh nên ca sĩ Lương Bằng Quang và Ngân 98 đã đưa 8 tỉ đồng để "chạy án".

Công an TP HCM bắt ca sĩ Lương Bằng Quang

(NLĐO) - Công an TP HCM đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Lương Bằng Quang do liên quan đến vụ án của Ngân 98

Ca sĩ Lương Bằng Quang bối rối khi mở két sắt của Ngân 98

(NLĐO) - Ca sĩ Lương Bằng Quang tỏ ra bối rối nói rằng không nhớ, không biết mật khẩu két sắt chứa khối tài sản "khủng" của Ngân 98

Ngân 98 lương bằng quang Chiêm Quốc Thái
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo