Sức khỏe

Bác sĩ ép tim cứu sống thanh niên ngừng tuần hoàn trên phố

D.Thu

(NLĐO) - Khoảnh khắc bác sĩ Bệnh viện Thận Hà Nội kịp thời ép tim, cứu sống 1 nam thanh niên ngừng tuần hoàn ngay trên đường phố sáng 16-3.

Khoảng 7 giờ sáng 16-3, trên đường đi công tác, bác sĩ Nguyễn Huy Tiến (Bệnh viện Thận Hà Nội) đã tham gia cấp cứu 1 nam thanh niên bị ngừng tuần hoàn sau tai nạn giao thông tại ngõ 100 đường Nguyễn Chí Thanh, TP Hà Nội.

Bác sĩ ép tim cứu nam thanh niên ngừng tuần hoàn trên phố. Ảnh chụp từ video

Phát hiện nạn nhân rơi vào tình trạng nguy kịch, có dấu hiệu ngừng tuần hoàn, bác sĩ Tiến lập tức tiếp cận và tiến hành ép tim ngoài lồng ngực, đồng thời thực hiện các biện pháp cấp cứu ban đầu ngay tại hiện trường.

Sau một thời gian ép tim liên tục, bệnh nhân dần có dấu hiệu hồi phục tuần hoàn, tỉnh lại và có phản ứng.

Bác sĩ Nguyễn Huy Tiến cấp cứu bệnh nhân. Video: Bệnh viện Thận Hà Nội

Sau khi nạn nhân có dấu hiệu hồi phục, bác sĩ Tiến tiếp tục gọi xe cấp cứu 115, đồng thời hỗ trợ theo dõi tình trạng người bệnh tại hiện trường cho tới khi lực lượng y tế tới tiếp nhận và chuyển nạn nhân tới cơ sở y tế để tiếp tục theo dõi, điều trị. 

Tin liên quan

Chị gái 11 tuổi thổi ngạt, ép tim cứu em trai bị đuối nước

(NLĐO) - Thấy em trai bị đuối nước, người tím tái, mềm nhũn, người chị 11 tuổi đã nhanh chóng sơ cứu cho em bằng những kỹ năng thổi ngạt, ép tim học ở trường và trên tivi

Người đàn ông ngừng tuần hoàn khi đang chơi thể thao

(NLĐO) - Trong khi đang chơi thể thao, nam bệnh nhân đột ngột ngã quỵ và được những người xung quanh sơ cứu rồi đưa vào bệnh viện

Bị quả bóng đá trúng ngực, bé trai ngừng tuần hoàn gần 1 giờ

(NLĐO) - Sau khi bị quả bóng đập mạnh vào ngực, bé trai 12 tuổi liền gục ngay xuống, ngừng ngừng tuần hoàn khoảng 1 giờ đồng hồ

