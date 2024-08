Bác sĩ phát hiện ca bệnh khó, triệu chứng giống đột quỵ

Trưa 3-8, Bệnh viện Gia An 115 (TP HCM) cho hay vừa điều trị ca bệnh đặc biệt đột ngột yếu liệt nửa người với triệu chứng đột quỵ nhưng lại là một bệnh khác khó chẩn đoán.

Bệnh nhân là chị L.T.M (40 tuổi, ở Bình Phước), đi khám tình cờ phát hiện có u mạc treo ruột non kích thước lớn 8x9 cm và được chỉ định phẫu thuật nội soi cắt u để tránh các biến chứng nguy hiểm như chèn ép tạng lân cận, xoắn ruột, tắc ruột, hoại tử ruột…

BS CK2 Đặng Đình Hoan xem kết quả hình ảnh phát hiện hội chứng giống như đột quỵ ở người bệnh

Tại Bệnh viện Gia An 115, sau một phẫu thuật, chị M. đột ngột nhìn mờ, yếu liệt nửa người bên trái, diễn tiến liệt tứ chi kèm đau đầu dữ dội, là các triệu chứng điển hình cảnh báo cơn đột quỵ cấp.

Ngay lập tức các bác sĩ chỉ định thực hiện cận lâm sàng cần thiết. Kết quả loại trừ đột quỵ xuất huyết não nhưng ghi nhận có giảm khẩu kính tín hiệu dòng chảy động mạch cảnh trong trái đoạn C7, đoạn M1 phải, A1 hai bên. Do người bệnh vừa trải qua một cuộc mổ nên các bác sĩ không loại trừ tình huống có cục máu đông hình thành di chuyển theo dòng máu lên não gây nhồi máu não.

Tuy nhiên, với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh, BS CK2 Đặng Đình Hoan, Trưởng Khoa Chẩn đoán hình ảnh & Thăm dò chức năng-Bệnh viện Gia An 115, nghi ngờ các triệu chứng trên không phải do cục máu đông mà do hội chứng co thắt mạch não có hồi phục (RCVS), được thúc đẩy bởi tình trạng tâm lý căng thẳng của người bệnh khi phải trải qua phẫu thuật. Hội chứng này không thường gặp trên lâm sàng nên ít được chú ý.

Kết quả chụp mạch máu não ghi nhận tình trạng co mạch đáng kể và người bệnh đã được điều trị bằng thuốc kết hợp vật lý trị liệu – phục hồi chức năng, sức khỏe phục hồi ngoạn mục, hết nhìn mờ, không còn yếu liệt.

"Các bệnh lý mạch máu có thể gây ra nhiều biến chứng nghiêm trọng ảnh hưởng đến tính mạng cũng như chất lượng cuộc sống của người bệnh. Trong khi đó, các bệnh lý mạch máu thường diễn tiến âm thầm, ít có triệu chứng cảnh báo rầm rộ. Để phòng những biến chứng nguy hiểm, bên cạnh chế độ dinh dưỡng hợp lý và lối sống lành mạnh, việc kiểm tra sức khỏe định kỳ, tầm soát bệnh lý mạch máu đóng vai trò rất quan trọng" - bác sĩ Hoan khuyến cáo.