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Sức khỏe

Bác sĩ sốc khi phát hiện chiếc tăm tre cắm trong tim bé trai 13 tuổi

Hải Yến

(NLĐO) - Một chiếc tăm tre xuyên vào tim bé trai 13 tuổi gây viêm nhiễm và tràn mủ màng tim hiếm gặp.

Ngày 3-6, Bệnh viện Nhi Đồng 2 TPHCM cho hay vừa điều trị thành công cho bệnh nhi R.C.K. (13 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) bị tràn mủ màng tim do dị vật là một chiếc tăm tre đâm vào tim.

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Bệnh nhi được các bác sĩ siêu âm, kiểm tra

Trước đó, vào cuối tháng 4, bệnh nhi được chuyển từ Gia Lai đến TPHCM trong tình trạng nguy kịch với các biểu hiện suy hô hấp, sốc, suy tim cấp và viêm mủ màng ngoài tim.

BSCK2 Nguyễn Thị Ngọc Phượng, Phó trưởng Khoa Tim mạch-Bệnh viện Nhi Đồng 2, cho biết ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ đã khẩn trương đặt nội khí quản cho bệnh nhi thở máy, sử dụng thuốc vận mạch và phối hợp nhiều loại kháng sinh để kiểm soát nhiễm trùng.

Do tình trạng chèn ép tim nghiêm trọng, bệnh nhi được chỉ định phẫu thuật khẩn cấp để giải áp tim. Trong quá trình mổ, ê-kíp ghi nhận dịch mủ cùng lớp giả mạc viêm bao bọc gần như toàn bộ tim và các mạch máu lớn.

Đáng chú ý, các bác sĩ bất ngờ phát hiện một chiếc tăm tre còn nguyên vẹn đâm vào mặt sau thất phải của tim. Đây được xác định là nguyên nhân tạo đường xâm nhập cho vi khuẩn, dẫn đến tình trạng viêm nhiễm và tràn mủ màng tim.

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Cây tăm gần như còn nguyên sau khi được bác sĩ phẫu thuật lấy ra

Sau khi lấy bỏ dị vật, ê-kíp tiến hành làm sạch ổ mủ và tiếp tục điều trị bằng kháng sinh liều cao. Nhờ được can thiệp kịp thời, sức khỏe bệnh nhi dần cải thiện và vượt qua giai đoạn nguy hiểm.

Theo BS Ngọc Phượng, nhiều khả năng bệnh nhi đã vô tình nuốt phải tăm tre từ trước nhưng không hay biết. Dị vật sau đó di chuyển theo đường tiêu hóa và bằng cơ chế hiếm gặp đã xuyên vào thất phải của tim. Tuy nhiên, cả bệnh nhi và gia đình đều không xác định được thời điểm nuốt phải dị vật.

Hiện bệnh nhi đang tiếp tục được theo dõi sát tại bệnh viện. Các bác sĩ lưu ý về lâu dài trẻ vẫn có nguy cơ gặp các biến chứng tim mạn tính, trong đó có viêm màng ngoài tim co thắt nên cần được tái khám định kỳ để theo dõi và điều trị kịp thời.

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