Cân não cứu người đàn ông thủng tim, từng bị bỏng nặng 60% cơ thể

Chiều 5-5, Bệnh viện Thống Nhất TPHCM cho hay vừa kịp cứu sống một nam bệnh nhân bị thủng tim nguy kịch.

Các bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất tiến hành phẫu thuật cho người đàn ông

Bệnh nhân là anh D.C.T (38 tuổi, ở TPHCM), được đưa vào cấp cứu trong tình trạng chảy máu nặng từ vết thương ngực trái dài khoảng 3cm. Tại Khoa Cấp cứu, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị tràn máu màng tim, tràn máu màng phổi trái, huyết áp tụt dần, tri giác suy giảm nhanh chóng.

TS-BS Trương Nguyễn Hoài Linh chỉ rõ đường mổ giữa ngực bệnh nhân

Ngay lập tức, bệnh viện kích hoạt báo động đỏ toàn viện. Bệnh nhân được phẫu thuật mở ngực khẩn cấp, ê-kíp vừa vừa hồi sức tích cực, vừa bù máu, ghi nhận khoảng 800ml máu trong màng tim gây chèn ép tim và hơn 1.800ml máu trong khoang màng phổi trái. Các bác sĩ phát hiện vết thương thủng thất phải dài 6–7cm, vết rách màng tim trái và tổn thương thùy dưới phổi trái dài khoảng 6cm.

Bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất kiểm tra sức khỏe người bệnh sau thời gian điều trị.

Đáng chú ý, cách đây 6 năm, bệnh nhân bị bỏng nặng 60% khiến ca mổ gặp nhiều thách thức. Sẹo co rút vùng ngực, cổ và miệng nên việc gây mê, đặt nội khí quản rất khó khăn; biến dạng da và thành ngực cũng làm tăng độ phức tạp của cuộc phẫu thuật.

TS-BS Trương Nguyễn Hoài Linh, Khoa Ngoại Tim mạch - Lồng ngực-Bệnh viện Thống Nhất, cho biết do tổn thương tim nằm giữa hai động mạch vành lớn. Đây là vị trí đặc biệt nguy hiểm, đòi hỏi kỹ thuật khâu vá chính xác tuyệt đối. Nếu khâu quá chặt có thể gây tắc động mạch vành dẫn đến nhồi máu cơ tim, còn khâu không kín sẽ có nguy cơ chảy máu sau mổ.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các chuyên khoa, ê-kíp phẫu thuật đã kiểm soát tốt tình trạng chảy máu, xử trí thành công vết thương tim và bảo tồn chức năng tim cho bệnh nhân. Sau gần hai tuần điều trị tích cực, sức khỏe bệnh nhân hiện đã ổn định và dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.