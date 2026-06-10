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Sức khỏe

Bác sĩ sửng sốt khi nam thanh niên mắc cùng lúc 6 bệnh lây qua đường tình dục

Tin-ảnh: Hồng Đào

(NLĐO)-Một số tác nhân gây triệu chứng rõ rệt, trong khi những tác nhân khác gần như không có biểu hiện nên dễ bị bỏ sót.

Ngày 10-6, TS-BS Lê Vũ Tấn, Bệnh viện Bình Dân TPHCM, cho biết bệnh viện vừa điều trị cho một bệnh nhân nam có kết quả xét nghiệm sinh học phân tử (PCR) dương tính với 6 tác nhân gây bệnh lây truyền qua đường tình dục

Một nam thanh niên dưới 30 tuổi đến khám trong tình trạng lo lắng vì xuất hiện vết loét ở vùng kín kèm triệu chứng tiểu gắt, tiểu buốt và khó chịu kéo dài.

Bác sĩ sốc khi khám cho nam thanh niên “dính” 6 vi khuẩn bệnh lây truyền qua đường tình dục - Ảnh 1.

TS-BS Lê Vũ Tân, Bệnh viện Bình Dân, tư vấn cho bệnh nhân

Kết quả xét nghiệm PCR ghi nhận cùng lúc 6 tác nhân gồm: Neisseria gonorrhoeae – vi khuẩn gây bệnh lậu; Herpes simplex virus type 2 (HSV-2) – tác nhân thường gây mụn rộp sinh dục; Mycoplasma hominis - vi khuẩn cơ hội thường sống ở đường sinh dục, gây viêm niệu đạo, viêm tuyến tiền liệt thậm chí viêm vùng chậu; Ureaplasma urealyticum - lây qua đường tình dục, có thể gây tiểu buốt, viêm niệu đạo và một số vấn đề về sinh sản; Gardnerella vaginalis – liên quan đến viêm âm đạo do mất cân bằng hệ vi sinh ở phụ nữ nhưng cũng có thể hiện diện ở nam giới; Candida albicans – loại nấm thường gây nhiễm nấm niêm mạc và vùng sinh dục.

"Đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp một trường hợp có số lượng tác nhân gây bệnh lây truyền qua đường tình dục xuất hiện đồng thời nhiều đến như vậy"- BS Tân cho hay.

Bác sĩ sốc khi khám cho nam thanh niên “dính” 6 vi khuẩn bệnh lây truyền qua đường tình dục - Ảnh 2.

Kết quả xét nghiệm định danh bằng kỹ thuật PCR ghi nhận nam thanh niên cùng lúc 6 tác nhân lây truyền qua đường tình dục

Có thể nhiều bệnh lây truyền qua đường tình dục có thể tồn tại cùng lúc ở một người bệnh. Một số tác nhân gây triệu chứng rõ rệt, trong khi những tác nhân khác gần như không có biểu hiện nên dễ bị bỏ sót nếu không được xét nghiệm đầy đủ.

Nếu bản thân hoặc bạn tình xuất hiện các dấu hiệu như tiết dịch bất thường, tiểu buốt, tiểu rát, nổi mụn nước, vết loét, ngứa rát hoặc đau khi quan hệ, việc thăm khám sớm là rất quan trọng để xác định chính xác nguyên nhân và điều trị phù hợp.

Bệnh lây truyền qua đường tình dục hoàn toàn có thể phòng ngừa bằng quan hệ tình dục an toàn, sử dụng bao cao su đúng cách, hạn chế nhiều bạn tình và khám sức khỏe định kỳ khi có yếu tố nguy cơ.

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