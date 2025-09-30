Ngày 30-9, Bệnh viện Da Liễu TP HCM cho hay thường tiếp nhận nhiều bệnh nhân dưới 18 tuổi đến khám các nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục (STIs). Ghi nhận cho thấy bệnh nhân có dấu hiệu nghi ngờ bị xâm hại tình dục, không có người đại diện hợp pháp đi cùng, dẫn đến tiếp nhận khó khăn và gây trì hoãn điều trị.

Bệnh lây qua đường tình dục tăng báo động

Để giải quyết tình trạng trên, bệnh viện đã xây dựng quy trình tiếp nhận và xử lý trường hợp các nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục ở người dưới 18 tuổi, giúp tạo môi trường thuận lợi làm việc cho nhân viên y tế cũng như đảm bảo xử lý đúng, kịp thời, hiệu quả và phù hợp cho bệnh nhân.

Thống kê cho thấy 10 năm qua (2015-2024), số lượt khám các nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục ở Bệnh viện Da Liễu TP HCM liên tục tăng, từ hơn 40.100 lượt vào năm 2015 lên đến gần 71.000 lượt vào năm 2024.

Một trường hợp mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục

Đáng chú ý, các bệnh lây truyền qua đường tình dục ảnh hưởng không cân xứng đến những người trẻ tuổi, với hơn một nửa số ca nhiễm trùng xảy ra ở những người 15-25 tuổi, mặc dù nhóm tuổi này chỉ chiếm 25% dân số hoạt động tình dục.

Số lượng bệnh nhân bị nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục dưới 18 tuổi có can thiệp thủ thuật tăng dần từ năm 2020 đến nay. Cụ thể, cả năm 2020 chỉ có 626 ca, song chỉ trong 8 tháng đầu năm 2025 đã có hơn 530 ca.

Dễ bị tổn thương

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Phan Thúy, Giám đốc Bệnh viện Da Liễu TP HCM, thanh thiếu niên được coi là nhóm dễ bị tổn thương và là một trong những nhóm dân số thiệt thòi (có khả năng tiếp cận kém với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe đầy đủ, ảnh hưởng bởi sự chấp nhận của xã hội và cha mẹ, sự kỳ thị…).

Thanh thiếu niên được coi là nhóm dân số chính, dễ bị tổn thương, chịu thiệt thòi

Bệnh viện cũng từng bước cải tiến các vấn đề trong cả tầm soát, dự phòng, điều trị và tiếp cận. Có thể kể đến như việc cải tiến chất lượng xét nghiệm sàng lọc. Việc này để tiến tới lộ trình đạt chứng chỉ công nhận quốc tế ISO 15189:2012.

Song song đó là việc cải tiến hoạt động truyền thông với hàng loạt sản phẩm, tin bài cung cấp thông tin về các nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục thông qua website bệnh viện, các kênh mạng xã hội, báo chí… Ngoài ra, Khoa Lâm sàng 3 bệnh viện cũng đang thực hiện mô hình tham vấn các nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục.

"Về điều trị, bệnh viện đã chuẩn hóa và cập nhật phác đồ điều trị, áp dụng các phương pháp hiện đại, giúp xử lý tốt hơn các bệnh giang mai, mồng gà, lậu…" - lãnh đạo Bệnh viện Da Liễu TP nhấn mạnh.