HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Bất ngờ về số bệnh nhân dưới 18 tuổi đến khám bệnh lây qua đường tình dục

Tin-ảnh: Hồng Đào

(NLĐO)-Số người khám bệnh lây truyền qua đường tình dục tại Bệnh viện Da Liễu TP HCM liên tục tăng, từ 40.100 trường hợp năm 2015 lên đến 71.000 năm 2024

Ngày 30-9, Bệnh viện Da Liễu TP HCM cho hay thường tiếp nhận nhiều bệnh nhân dưới 18 tuổi đến khám các nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục (STIs). Ghi nhận cho thấy bệnh nhân có dấu hiệu nghi ngờ bị xâm hại tình dục, không có người đại diện hợp pháp đi cùng, dẫn đến tiếp nhận khó khăn và gây trì hoãn điều trị.

Bệnh lây qua đường tình dục tăng báo động

Để giải quyết tình trạng trên, bệnh viện đã xây dựng quy trình tiếp nhận và xử lý trường hợp các nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục ở người dưới 18 tuổi, giúp tạo môi trường thuận lợi làm việc cho nhân viên y tế cũng như đảm bảo xử lý đúng, kịp thời, hiệu quả và phù hợp cho bệnh nhân.

Thống kê cho thấy 10 năm qua (2015-2024), số lượt khám các nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục ở Bệnh viện Da Liễu TP HCM liên tục tăng, từ hơn 40.100 lượt vào năm 2015 lên đến gần 71.000 lượt vào năm 2024.

Bệnh nhân dưới 18 tuổi khám da liễu, nghi ngờ bị xâm hại tình dục - Ảnh 1.

Một trường hợp mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục

Đáng chú ý, các bệnh lây truyền qua đường tình dục ảnh hưởng không cân xứng đến những người trẻ tuổi, với hơn một nửa số ca nhiễm trùng xảy ra ở những người 15-25 tuổi, mặc dù nhóm tuổi này chỉ chiếm 25% dân số hoạt động tình dục.

Số lượng bệnh nhân bị nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục dưới 18 tuổi có can thiệp thủ thuật tăng dần từ năm 2020 đến nay. Cụ thể, cả năm 2020 chỉ có 626 ca, song chỉ trong 8 tháng đầu năm 2025 đã có hơn 530 ca.

Dễ bị tổn thương

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Phan Thúy, Giám đốc Bệnh viện Da Liễu TP HCM, thanh thiếu niên được coi là nhóm dễ bị tổn thương và là một trong những nhóm dân số thiệt thòi (có khả năng tiếp cận kém với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe đầy đủ, ảnh hưởng bởi sự chấp nhận của xã hội và cha mẹ, sự kỳ thị…).

Bệnh nhân dưới 18 tuổi khám da liễu, nghi ngờ bị xâm hại tình dục - Ảnh 2.

Thanh thiếu niên được coi là nhóm dân số chính, dễ bị tổn thương, chịu thiệt thòi

Bệnh viện cũng từng bước cải tiến các vấn đề trong cả tầm soát, dự phòng, điều trị và tiếp cận. Có thể kể đến như việc cải tiến chất lượng xét nghiệm sàng lọc. Việc này để tiến tới lộ trình đạt chứng chỉ công nhận quốc tế ISO 15189:2012.

Song song đó là việc cải tiến hoạt động truyền thông với hàng loạt sản phẩm, tin bài cung cấp thông tin về các nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục thông qua website bệnh viện, các kênh mạng xã hội, báo chí… Ngoài ra, Khoa Lâm sàng 3 bệnh viện cũng đang thực hiện mô hình tham vấn các nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục.

"Về điều trị, bệnh viện đã chuẩn hóa và cập nhật phác đồ điều trị, áp dụng các phương pháp hiện đại, giúp xử lý tốt hơn các bệnh giang mai, mồng gà, lậu…" - lãnh đạo Bệnh viện Da Liễu TP nhấn mạnh.

Tin liên quan

7 trẻ bị xâm hại tình dục, Bộ Y tế vào cuộc

7 trẻ bị xâm hại tình dục, Bộ Y tế vào cuộc

(NLĐO) - Bộ Y tế đề nghị thông tin tới người dân về Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em (số 111) nhằm phát hiện sớm, tố cáo các hành vi xâm hại trẻ em

Vụ bác sĩ bị tố gợi ý "vui vẻ" mới đưa thuốc ung thư: Hành vi xâm hại tình dục là có cơ sở

(NLĐO) - Liên quan đến vụ việc bác sĩ tại Bệnh viện Ung bướu (TP HCM) bị tố gợi ý "cho vui vẻ" mới cấp thuốc điều trị ung thư, Sở Y tế nhận thấy hành vi xâm hại tình dục của bác sĩ N.Q.C đối với chị N.T.K.T là có cơ sở.

Hơn 1.200 trẻ bị xâm hại tình dục mỗi năm, Bộ Y tế ban hành hướng dẫn chăm sóc

(NLĐO) - Xâm hại tình dục thường để lại các hệ quả nghiêm trọng về sức khỏe thể chất, tinh thần, thậm chí là mất đi tính mạng. Mỗi năm cả nước có trên 1.200 trẻ em báo cáo bị xâm hại tình dục.

mạng xã hội thanh thiếu niên bệnh lây truyền xâm hại tình dục Bệnh lây qua đường tình dục
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo