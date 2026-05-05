Sức khỏe

Bác sĩ tại Cần Thơ dùng máy cắt cứu người đàn ông ở An Giang gặp nạn vì “nâng cấp dương vật"

Tâm Quân

(NLĐO) – Người đàn ông ở tỉnh An Giang gặp nạn vì “nâng cấp” dương vật dẫn đến biến dạng, phù nề

Chiều 5-5, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết vừa phẫu thuật thành công, xử trí một trường hợp hy hữu khi bệnh nhân bị dị vật kim loại dạng đai ốc siết chặt dương vật trong thời gian dài.

Các bác sĩ sử dụng máy cắt cấp cứu người đàn ông

Các đai ốc được lấy ra

Bệnh nhân là nam, tên L.D.T (38 tuổi; ngụ tỉnh An Giang), được chuyển viện đến bệnh viện trong tình trạng dương vật biến dạng, phù nề, kèm 2 dị vật kim loại dạng đai ốc siết chặt.

Đáng chú ý, tình trạng này đã kéo dài khoảng một tháng trước khi nhập viện, dù bệnh nhân vẫn còn khả năng tiểu tiện.

Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ tiến hành hội chẩn khẩn và quyết định phẫu thuật cấp cứu do BS.CKII. Trương Công Thành, Trưởng Khoa Ngoại Thận – Tiết niệu của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ và ê-kíp thực hiện.

Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận 2 đai ốc kim loại hình lục giác, đường kính khoảng 03 cm, dày

01 cm, siết chặt vào thân dương vật; trong đó một đai nằm cách gốc dương vật khoảng 01 cm, đai còn lại cách khoảng 05 cm.

Do kích thước dị vật lớn, cấu trúc kim loại cứng và mức độ siết chặt kéo dài nên các phương pháp tháo gỡ thông thường không thể áp dụng.

Ê-kíp buộc phải sử dụng máy cắt cấp cứu cầm tay để giải phóng vòng thắt. Sau khi loại bỏ dị vật, vùng da thân dương vật ghi nhận có loét, rỉ máu và xuất hiện mô hoại tử. Ca phẫu thuật lấy dị vật thành công sau 40 phút.

Tình trạng hiện tại, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, vết mổ khô, dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

Tưởng bệnh tình dục phổ biến, ai ngờ là ung thư dương vật

Tưởng bệnh tình dục phổ biến, ai ngờ là ung thư dương vật

(NLĐO) - Khối sùi xuất hiện từ 10 năm trước, bệnh nhân được điều trị sùi mào gà nhưng không khỏi, đến khi tổn thương lan rộng mới biết là ung thư dương vật.

