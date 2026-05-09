Bác sĩ tuyến trung ương về xã khám miễn phí cho người có công

Sáng 9-5, khoảng 250 người có công với cách mạng và thân nhân gia đình chính sách tại xã Yên Bài (Hà Nội) được khám sức khỏe miễn phí trong chương trình thiện nguyện do Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB) - Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp nhiều đơn vị y tế tổ chức.

Người có công, gia đình chính sách được bác sĩ tuyến trung ương khám miễn phí. Ảnh: Phương Trà

Yên Bài là xã miền núi ở phía tây Hà Nội, nơi người dân còn hạn chế tiếp cận dịch vụ y tế chuyên sâu. Từ sáng sớm, nhiều cụ ông, cụ bà đã có mặt tại điểm khám để chờ đến lượt. Không ít người lần đầu được siêu âm, điện tim và khám chuyên khoa ngay tại địa phương mà không phải lên tuyến trên.

Gần 40 bác sĩ từ Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương cùng nhiều đơn vị y tế tham gia chương trình. Ngoài khám nội khoa, mắt và y học cổ truyền, các bác sĩ còn tư vấn người dân theo dõi huyết áp, dinh dưỡng, cách dùng thuốc và phát hiện sớm bệnh tuổi già.

Người dân được khám theo quy trình một chiều, gồm đo huyết áp, kiểm tra chỉ số sức khỏe cơ bản, khám nội khoa, khám mắt và tư vấn y học cổ truyền. Một số trường hợp được chỉ định siêu âm, điện tim, xét nghiệm đường huyết hoặc chụp X-quang lưu động để sàng lọc bệnh.

Bên cạnh đội ngũ y bác sĩ, sinh viên HSB cũng tham gia hướng dẫn, hỗ trợ người cao tuổi di chuyển và điều phối quy trình khám bệnh.

Người dân xã Yên Bài được hỗ trợ, thăm khám và siêu âm miễn phí

GS-TS Hoàng Đình Phi, Hiệu trưởng Trường Quản trị và Kinh doanh (Đại học Quốc gia Hà Nội), cho biết chương trình không chỉ mang ý nghĩa tri ân người có công mà còn góp phần kết nối giáo dục, y tế và doanh nghiệp trong các hoạt động vì cộng đồng. Theo ông, đây cũng là cơ hội để sinh viên trải nghiệm thực tế, nâng cao trách nhiệm xã hội.

Hoạt động nằm trong khuôn khổ sáng kiến hỗ trợ đổi mới sáng tạo trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng do nhà trường khởi xướng, hướng tới kết hợp y học cổ truyền với các phương pháp sàng lọc hiện đại nhằm nâng cao cơ hội chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, người yếu thế và gia đình chính sách.