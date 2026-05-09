HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Bác sĩ tuyến trung ương về xã khám miễn phí cho người có công

N.Dung

(NLĐO) - Khoảng 250 người có công và gia đình chính sách tại xã miền núi Yên Bài (Hà Nội) được bác sĩ khám sức khỏe miễn phí, siêu âm và sàng lọc bệnh.

Sáng 9-5, khoảng 250 người có công với cách mạng và thân nhân gia đình chính sách tại xã Yên Bài (Hà Nội) được khám sức khỏe miễn phí trong chương trình thiện nguyện do Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB) - Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp nhiều đơn vị y tế tổ chức.

Bác sĩ tuyến trung ương về xã khám miễn phí cho người có công - Ảnh 1.

Người có công, gia đình chính sách được bác sĩ tuyến trung ương khám miễn phí. Ảnh: Phương Trà

Yên Bài là xã miền núi ở phía tây Hà Nội, nơi người dân còn hạn chế tiếp cận dịch vụ y tế chuyên sâu. Từ sáng sớm, nhiều cụ ông, cụ bà đã có mặt tại điểm khám để chờ đến lượt. Không ít người lần đầu được siêu âm, điện tim và khám chuyên khoa ngay tại địa phương mà không phải lên tuyến trên.

Gần 40 bác sĩ từ Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương cùng nhiều đơn vị y tế tham gia chương trình. Ngoài khám nội khoa, mắt và y học cổ truyền, các bác sĩ còn tư vấn người dân theo dõi huyết áp, dinh dưỡng, cách dùng thuốc và phát hiện sớm bệnh tuổi già.

Người dân được khám theo quy trình một chiều, gồm đo huyết áp, kiểm tra chỉ số sức khỏe cơ bản, khám nội khoa, khám mắt và tư vấn y học cổ truyền. Một số trường hợp được chỉ định siêu âm, điện tim, xét nghiệm đường huyết hoặc chụp X-quang lưu động để sàng lọc bệnh.

Bên cạnh đội ngũ y bác sĩ, sinh viên HSB cũng tham gia hướng dẫn, hỗ trợ người cao tuổi di chuyển và điều phối quy trình khám bệnh.

Bác sĩ tuyến trung ương về xã khám miễn phí cho người có công - Ảnh 2.
Bác sĩ tuyến trung ương về xã khám miễn phí cho người có công - Ảnh 3.
Bác sĩ tuyến trung ương về xã khám miễn phí cho người có công - Ảnh 4.
Bác sĩ tuyến trung ương về xã khám miễn phí cho người có công - Ảnh 5.
Bác sĩ tuyến trung ương về xã khám miễn phí cho người có công - Ảnh 6.
Bác sĩ tuyến trung ương về xã khám miễn phí cho người có công - Ảnh 7.

Người dân xã Yên Bài được hỗ trợ, thăm khám và siêu âm miễn phí

GS-TS Hoàng Đình Phi, Hiệu trưởng Trường Quản trị và Kinh doanh (Đại học Quốc gia Hà Nội), cho biết chương trình không chỉ mang ý nghĩa tri ân người có công mà còn góp phần kết nối giáo dục, y tế và doanh nghiệp trong các hoạt động vì cộng đồng. Theo ông, đây cũng là cơ hội để sinh viên trải nghiệm thực tế, nâng cao trách nhiệm xã hội.

Hoạt động nằm trong khuôn khổ sáng kiến hỗ trợ đổi mới sáng tạo trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng do nhà trường khởi xướng, hướng tới kết hợp y học cổ truyền với các phương pháp sàng lọc hiện đại nhằm nâng cao cơ hội chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, người yếu thế và gia đình chính sách.

Tin liên quan

Hà Nội sẽ khám miễn phí cho người dân ít nhất mỗi năm 1 lần

Hà Nội sẽ khám miễn phí cho người dân ít nhất mỗi năm 1 lần

(NLĐO)- Theo lãnh đạo TP Hà Nội, từ năm 2026, người dân Thủ đô sẽ được khám sức khỏe định kỳ hoặc sàng lọc miễn phí ít nhất một lần/năm.

TP HCM chi 150 tỉ đồng/năm khám miễn phí cho người cao tuổi: Không phân biệt thường trú hay tạm trú

(NLĐO)- TP HCM dành khoảng 150 tỉ mỗi năm khám sức khỏe miễn phí định kỳ cho gần một triệu người trên 60 tuổi.

Mô hình mới giúp người dân khám chuyên sâu ngay tại trạm y tế

(NLĐO) - Mô hình khám chữa bệnh kết hợp bệnh viện tuyến trung ương với trạm y tế phường giúp người dân khám chuyên sâu, thực hiện kỹ thuật cao ngay gần nhà.

khám sức khỏe người cao tuổi chăm sóc sức khỏe người có công gia đình chính sách khám miễn phí
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo