Sức khỏe

Hà Nội sẽ khám miễn phí cho người dân ít nhất mỗi năm 1 lần

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Theo lãnh đạo TP Hà Nội, từ năm 2026, người dân Thủ đô sẽ được khám sức khỏe định kỳ hoặc sàng lọc miễn phí ít nhất một lần/năm.

Sáng 2-10, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà dự lễ phát động chương trình khám, quản lý sức khỏe toàn dân trên địa bàn xã Quang Minh năm 2025.

Hà Nội sẽ khám miễn phí cho người dân ít nhất mỗi năm 1 lần- Ảnh 1.

Lãnh đạo TP Hà Nội thăm hỏi người dân đến khám sức khoẻ

Tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy xã Quang Minh Nguyễn Thanh Liêm cho biết đây là hoạt động có ý nghĩa đặc biệt, vừa tiếp nối truyền thống chăm lo sức khỏe nhân dân, vừa cụ thể hóa chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và TP Hà Nội về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cộng đồng, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân.

Theo ông Liêm, trong nhiều năm qua, xã Quang Minh luôn quan tâm đến công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Nhờ sự chỉ đạo sát sao của thành phố, sự phối hợp chặt chẽ của Sở Y tế, các bệnh viện trung ương, thành phố và sự đồng thuận của người dân, chất lượng y tế cơ sở không ngừng được nâng cao. Công tác phòng, chống dịch bệnh được kiểm soát tốt; chăm sóc sức khỏe ban đầu ngày càng hiệu quả.

Ngay từ năm 2023, huyện Mê Linh (cũ) đã đi đầu trong việc tổ chức khám sức khỏe cho nhân dân, huy động hơn 400 bác sĩ từ 15 bệnh viện để khám cho gần 160.000 người. Thành công đó là nền tảng quan trọng để xã tiếp tục phát động chương trình năm nay, hướng tới mục tiêu mọi người dân đều được chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Cũng theo ông Nguyễn Thanh Liêm, chăm sóc sức khỏe nhân dân phải bắt đầu từ phòng bệnh, từ phát hiện sớm và quản lý thường xuyên. Đây không chỉ là cách làm khoa học, tiết kiệm nguồn lực xã hội, mà quan trọng hơn, đó là cách làm nhân văn, khẳng định đúng định hướng "lấy y tế cơ sở làm nền tảng", chăm lo cho dân từ những điều nhỏ nhất.

Theo kế hoạch, chương trình năm nay có sự tham gia của y, bác sĩ giàu kinh nghiệm đến từ 12 bệnh viện, sẽ trực tiếp khám sức khỏe cho hơn 63.000 người dân, ở mọi lứa tuổi trên địa bàn.

Hà Nội sẽ khám miễn phí cho người dân ít nhất mỗi năm 1 lần- Ảnh 2.

Ông Nguyễn Thanh Liêm, Bí thư Đảng ủy xã Quang Minh, phát biểu tại buổi lễ

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà cho biết xã Quang Minh là một trong những địa phương được thành phố lựa chọn thí điểm trạm y tế số gắn với mô hình chính quyền đô thị hai cấp.

Đến nay, Hà Nội đã đồng bộ gần 10,9 triệu dữ liệu dân số, 26,9 triệu lượt khám chữa bệnh từ cơ sở y tế công và tư vào hồ sơ sức khỏe điện tử. Riêng Quang Minh đã xác lập quản lý cho hơn 63.000 người, trong đó gần 9.000 người cao tuổi và hơn 27.000 lao động tự do.

"Đây là nhiệm vụ thiết thực, ý nghĩa với công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhất là người có hoàn cảnh khó khăn. Thành phố xác định từ năm 2026, người dân Thủ đô sẽ được khám sức khỏe định kỳ hoặc sàng lọc miễn phí ít nhất một lần/năm, đồng thời được lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý suốt đời"- bà Hà nhấn mạnh.

Theo bà Hà, việc này phải được thực hiện theo nhóm đối tượng và lộ trình ưu tiên. Cùng với đó, các cơ quan đơn vị cần đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số toàn diện trong chăm sóc sức khỏe nhân dân.

chăm sóc sức khoẻ khám chữa bệnh Hà Nội khám bệnh miễn phí
