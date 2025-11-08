Bác bỏ thông tin thất thiệt về cảng Vũng Rô

Trao đổi với Báo Người Lao Động chiều 8-11, ông Phan Ngọc Vĩnh, Chủ tịch Công ty TNHH MTV cảng Vũng Rô, cho biết thông tin cầu cảng Vũng Rô (xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk) bị đánh hư hỏng, thiệt hại nặng vì bão số 13 là thông tin thất thiệt.



Hình ảnh cầu cảng Vũng Rô và khu vực Vũng Rô vào trưa 8-11 nhìn từ hướng đèo Cả.

"Chúng tôi đã có báo cáo cụ thể cho Chủ tịch UBND tỉnh về việc này"- ông Vĩnh nói.

Trước đó, trên phương tiện truyền thông đưa thông tin cầu cảng Vũng Rô có tổng vốn đầu tư 100 tỉ đồng bị mưa to gió lớn do bão số 13, gây hư hỏng nặng.

Cảng Vũng Rô vẫn hoạt động bình thường

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động vào chiều 8-11, tại cầu cảng này đang có tàu neo đậu để bốc dỡ hàng, mọi hoạt động vẫn diễn ra bình thường.



Khu vực cầu cảng Vũng Rô vào sáng 6-11 trước thời điểm bão số 13 đổ bộ, tại đây không còn tàu nào neo đậu.

Theo Công ty TNHH MTV cảng Vũng Rô, trước khi bão số 13 đổ bộ, ngày 5-11, toàn bộ tàu bè đã rời cảng đi trú bão. Công ty đã gia cố đường dẫn, nhà kho, di chuyển phương tiện và trang thiết bị lên vị trí cao.

Đối với tàu lai Vũng Rô 01, công ty đã chuyển vào bãi chính vịnh Vũng Rô để trú bão. Sau bão đi qua, cầu cảng, tàu lai và trang thiết bị của công ty vẫn an toàn, không bị hư hỏng.

Toàn cảnh khu vực cảng Vũng Rô và vịnh Vũng Rô.

Cầu cảng Vũng Rô vào trưa 8-11 nhìn từ hướng đèo Cả.