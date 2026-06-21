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Sức khỏe

Bạch biến không lây nhưng dễ bị hiểu nhầm

N.Dung

(NLĐO) - Bạch biến là bệnh da mất sắc tố không lây nhiễm nhưng có thể ảnh hưởng lớn đến ngoại hình, tâm lý và chất lượng sống nếu không được điều trị sớm.

Hưởng ứng Ngày Bạch biến thế giới (25-6) với chủ đề "Bạch biến - Hiểu đúng để yêu thương", Bệnh viện Da liễu Trung ương tổ chức tuần lễ khám miễn phí cho người bệnh bạch biến từ ngày 22 đến 26-6. Chương trình dành cho người đã được chẩn đoán mắc bạch biến. Người bệnh đăng ký khám trực tiếp tại tầng 1, nhà C, Bệnh viện Da liễu Trung ương.

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Bác sĩ đánh giá tổn thương da ở bệnh nhân bạch biến. Ảnh: Thanh Hương

PGS-TS Đỗ Thị Thu Hiền, Trưởng Khoa Điều trị bệnh da tổng hợp, Bệnh viện Da liễu Trung ương, cho biết bạch biến là bệnh da mất sắc tố do hệ miễn dịch tấn công và phá hủy các tế bào hắc tố. Bệnh không lây nhiễm nhưng có thể ảnh hưởng lớn đến ngoại hình, tâm lý và chất lượng cuộc sống nếu không được phát hiện, điều trị sớm.

Biểu hiện điển hình của bệnh là các dát hoặc mảng da màu trắng sữa, ranh giới rõ với vùng da lành xung quanh. Tổn thương thường không ngứa, không đau, không bong vảy nên dễ bị bỏ qua hoặc nhầm với lang ben và một số bệnh giảm sắc tố khác.

Theo PGS Hiền, một trong những hiểu lầm phổ biến nhất là cho rằng bạch biến lây qua tiếp xúc. Thực tế, bệnh không do vi khuẩn, virus hay nấm gây ra nên không lây khi ăn uống, sinh hoạt chung hoặc tiếp xúc trực tiếp.

Dù không đe dọa tính mạng, bạch biến có thể gây gánh nặng tâm lý đáng kể. Nhiều người mất tự tin, ngại giao tiếp, ảnh hưởng đến học tập, công việc và các mối quan hệ xã hội. Ngoài ra, vùng da mất sắc tố dễ bị tổn thương bởi tia cực tím do thiếu melanin bảo vệ.

Bệnh còn có thể đi kèm một số bệnh tự miễn khác như viêm tuyến giáp Hashimoto, bệnh Graves, đái tháo đường type 1 hoặc suy tuyến thượng thận.

Trước đây, bạch biến được xem là bệnh khó điều trị. Tuy nhiên, những tiến bộ gần đây đã giúp kiểm soát bệnh hiệu quả hơn. Theo PGS Hiền, nhiều trường hợp có thể phục hồi sắc tố từ 70-100% nếu được điều trị đúng và theo dõi sớm.

Các phương pháp điều trị hiện nay gồm thuốc bôi điều hòa miễn dịch, thuốc uống hỗ trợ, liệu pháp ánh sáng UVB dải hẹp, laser Excimer và các kỹ thuật ghép tế bào sắc tố đối với trường hợp bệnh ổn định. Nhóm thuốc điều trị đích cũng đang mở ra nhiều triển vọng mới trong điều trị bạch biến.

Chuyên gia khuyến cáo người dân nên đi khám chuyên khoa da liễu khi xuất hiện các đốm trắng bất thường trên da. Người bệnh cần tuân thủ phác đồ điều trị, bảo vệ da khỏi ánh nắng, duy trì lối sống lành mạnh và kiểm soát tốt các bệnh tự miễn đi kèm để hạn chế nguy cơ bệnh tiến triển hoặc tái phát.

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Tự ti vì bệnh bạch biến, phải làm sao?

Lê Thanh Tuấn (Hải Dương) hỏi: Tôi năm nay 24 tuổi, cách đây gần 3 tháng, trên vùng da dưới cằm xuất hiện một đốm loang trắng khiến rất tự ti. Tôi đi khám và được chẩn đoán bị bạch biến, kê thuốc bôi nhưng không đỡ. Hiện trên cổ tôi đang xuất hiện một số nốt mới. Tôi có lên mạng tìm hiểu thì được biết bệnh này có thể chữa khỏi bằng chiếu tia cực tím. Điều này có đúng không?

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