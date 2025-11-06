Từ trái sang: Bạch Công Khanh, Giang Hồng Ngọc, Mỹ Hạnh





Tối 9-11, với chủ đề "Đôi môi em là đốm lửa hồng", chương trình "Thay lời muốn nói" sẽ được truyền hình trực tiếp vào lúc 21 giờ, ngày 9-11 trên HTV9, HTVm và được livestream trên YouTube HTV Entertainment, Fanpage Thay Lời Muốn Nói HTV, TikTok HTV Music.

Hội ngộ những giọng hát hay

Đêm nhạc có sự góp mặt của dàn nghệ sĩ được khán giả yêu mến như: Nguyên Vũ, Bùi Anh Tuấn, Bạch Công Khanh, Trần Minh Dũng, Giang Hồng Ngọc, Trini, Giang Thùy Linh, Mỹ Hạnh, Phượng Vũ cùng vũ đoàn Rex; hứa hẹn mang đến những màn trình diễn ngọt ngào, thăng hoa và đầy cảm xúc.

Ca sĩ Bạch Công Khanh chia sẻ: "Tôi luôn muốn được cống hiến cho khán giả những ca khúc trữ tình, nồng nàn và ấm áp với nhiều kỷ niệm trong ký ức. Và tháng 11 này, "Thay lời muốn nói" đã cho tôi được hát, được chiêm nghiệm những ký ức đã qua trong các ca khúc được số đông công chúng yêu mến".

Mỗi ca khúc, mỗi câu chuyện đẹp

Người dẫn truyện Nhật Trường và Minh Phương sẽ cùng khán giả bước qua những cung bậc của yêu thương: từ phút đầu rung động, những kỷ niệm đong đầy, đến cả dư âm còn sót lại giữa mùa đông.

"Đôi môi em là đốm lửa hồng" hứa hẹn sẽ là một đêm nhạc và là hành trình kết nối trái tim - nơi mỗi câu chuyện, mỗi lời nhắn gửi từ khán giả đều góp thêm hơi ấm cho không gian cảm xúc.

Ca sĩ Trần Minh Dũng

Trong suốt thời gian chương trình, khán giả có thể gửi lời nhắn, chia sẻ ký ức hoặc câu chuyện mùa đông của mình trực tiếp trên Fanpage Thay Lời Muốn Nói HTV để cùng lan tỏa yêu thương.

Ê-kíp sản xuất chia sẻ: "Chúng tôi mong muốn mang đến cho khán giả những phút giây lắng đọng, chạm đến cảm xúc sâu nhất của con tim - nơi âm nhạc và câu chuyện hòa quyện, vẽ nên bức tranh mùa đông của tình yêu: từ khởi đầu nồng nhiệt đến những hồi ức dịu dàng còn vấn vương".

Hãy cùng "Thay lời muốn nói" tháng 11 sưởi ấm con tim bằng âm nhạc, và để "đốm lửa hồng" của tình yêu lan tỏa trong từng giai điệu, từng câu hát thân thương.



