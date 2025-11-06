Bão Kalmaegi ảnh hưởng đến thời tiết TP HCM như thế nào?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bão Kalmaegi ảnh hưởng đến thời tiết TP HCM như thế nào?

PHAN ANH

(NLĐO)- Cơ quan chức năng TP HCM cảnh báo triều cường vượt mức lịch sử năm 2019, trong khi ảnh hưởng bão Kalmaegi có thể gây mưa lớn và ngập tại nhiều khu vực

Chiều 6-11, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Tại cuộc họp báo, ông Trần Nhân Nghĩa - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM -  đã thông tin về tác động của bão Kalmaegi đến thời tiết thành phố.

Ông Nghĩa cho biết TP HCM không phải địa phương trực tiếp chịu ảnh hưởng của bão Kalmaegi. Theo bản tin lúc 13 giờ cùng ngày của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và một phần Khánh Hòa. Đến thời điểm này, bão mạnh cấp 15.

TP HCM cảnh báo triều cường vượt lịch sử, nguy cơ mưa lớn do ảnh hưởng bão Kalmaegi - Ảnh 1.

Ông Trần Nhân Nghĩa - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM - phát biểu tại buổi họp báo

Dù không trực tiếp bị ảnh hưởng bởi bão Kalmaegi song TP HCM cũng nằm trong vùng bị tác động bởi bão nên có thể xảy ra mưa lớn trên địa bàn. Đây cũng là thời điểm triều cường rằm tháng 9 Âm lịch dâng cao.

Đặc biệt, sáng nay, triều cường ở TP HCM đã vượt mức lịch sử năm 2019. 

"Như vậy, mưa lớn kết hợp triều cường dâng cao vượt lịch sử sẽ tác động đến người dân ở vùng ven ngoại thành, đặc biệt ven sông Sài Gòn" - ông Nghĩa cho hay.

Do đó, theo ông Nghĩa, TP HCM đã ban hành văn bản về cảnh báo triều cường, yêu cầu các địa phương và đơn vị liên quan chủ động ứng phó. Bộ Tư lệnh TP HCM cũng đang lấy ý kiến các địa phương, đơn vị để trình UBND TP HCM ban hành lại phương án bảo đảm an toàn cho các tàu thuyền

Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đã trình UBND TP HCM ban hành phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai cho thành phố sau sáp nhập; điều chỉnh lại phương án ứng phó với bão và ứng phó với mưa lụt, triều cường.

TP HCM cảnh báo triều cường vượt lịch sử, nguy cơ mưa lớn do ảnh hưởng bão Kalmaegi - Ảnh 2.

Bà Mạc Thị Nga - Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM - phát biểu tại buổi họp báo

Bà Mạc Thị Nga - Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM -  cũng thông tin thành phố hiện có hơn 4.500 tàu thuyền hoạt động trên biển.

Trong đó, 3 tàu  trong vùng tác động trực tiếp của bão Kalmaegi. Ba tàu này đã được các địa phương thông báo đến chủ tàu, thuyền trưởng yêu cầu tìm nơi trú ẩn an toàn. Theo cập nhật, đến nay, 2 tàu đã chạy về vùng biển Lâm Đồng trú ẩn, 1 tàu đậu tại đảo để tránh trú bão.

TP HCM có 992 tàu đang hoạt động ở những vùng biển không bị ảnh hưởng - các vùng biển an toàn. Hiện Sở Nông nghiệp và Môi trường đã huy động 4 tàu kiểm ngư trực 4 chốt chặn cửa biển để đón các tàu của tỉnh bạn bị ảnh hưởng vào trú ẩn, trực tiếp bố trí nơi neo đậu bảo đảm an toàn.

Tin liên quan

[Infographic] - Người dân cần làm gì trong và sau bão số 13 Kalmaegi?

[Infographic] - Người dân cần làm gì trong và sau bão số 13 Kalmaegi?

(NLĐO) - Bão số 13 Kalmaegi đang áp sát, khoảng chiều tối đến đêm nay, 6-11, tâm bão đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai.

Bão số 13 Kalmaegi giật trên cấp 17, còn cách Quy Nhơn 190 km

(NLĐO) - Khi đổ bộ vào khoảng chiều tối đến đêm nay 6-11, cường độ của cơn bão số 13 Kalmaegi dự báo khoảng cấp 11-13, giật cấp 15-16.

Tạm "đóng cửa" 5 sân bay ở miền Trung do bão số 13 Kalmaegi

(NLĐO)- Cục Hàng không Việt Nam quyết định tạm ngừng tiếp thu máy bay tại 5 sân bay khu vực miền Trung do ảnh hưởng của bão số 13 Kalmaegi.

mưa lớn TP HCM cảnh báo triều cường triều cường bão số 13 bão Kalmaegi ảnh hưởng bão Kalmaegi
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo