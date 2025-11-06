Bão Kalmaegi ảnh hưởng đến thời tiết TP HCM như thế nào?

Chiều 6-11, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Tại cuộc họp báo, ông Trần Nhân Nghĩa - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM - đã thông tin về tác động của bão Kalmaegi đến thời tiết thành phố.

Ông Nghĩa cho biết TP HCM không phải địa phương trực tiếp chịu ảnh hưởng của bão Kalmaegi. Theo bản tin lúc 13 giờ cùng ngày của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và một phần Khánh Hòa. Đến thời điểm này, bão mạnh cấp 15.

Ông Trần Nhân Nghĩa - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM - phát biểu tại buổi họp báo

Dù không trực tiếp bị ảnh hưởng bởi bão Kalmaegi song TP HCM cũng nằm trong vùng bị tác động bởi bão nên có thể xảy ra mưa lớn trên địa bàn. Đây cũng là thời điểm triều cường rằm tháng 9 Âm lịch dâng cao.

Đặc biệt, sáng nay, triều cường ở TP HCM đã vượt mức lịch sử năm 2019.

"Như vậy, mưa lớn kết hợp triều cường dâng cao vượt lịch sử sẽ tác động đến người dân ở vùng ven ngoại thành, đặc biệt ven sông Sài Gòn" - ông Nghĩa cho hay.

Do đó, theo ông Nghĩa, TP HCM đã ban hành văn bản về cảnh báo triều cường, yêu cầu các địa phương và đơn vị liên quan chủ động ứng phó. Bộ Tư lệnh TP HCM cũng đang lấy ý kiến các địa phương, đơn vị để trình UBND TP HCM ban hành lại phương án bảo đảm an toàn cho các tàu thuyền

Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đã trình UBND TP HCM ban hành phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai cho thành phố sau sáp nhập; điều chỉnh lại phương án ứng phó với bão và ứng phó với mưa lụt, triều cường.

Bà Mạc Thị Nga - Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM - phát biểu tại buổi họp báo

Bà Mạc Thị Nga - Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM - cũng thông tin thành phố hiện có hơn 4.500 tàu thuyền hoạt động trên biển.

Trong đó, 3 tàu trong vùng tác động trực tiếp của bão Kalmaegi. Ba tàu này đã được các địa phương thông báo đến chủ tàu, thuyền trưởng yêu cầu tìm nơi trú ẩn an toàn. Theo cập nhật, đến nay, 2 tàu đã chạy về vùng biển Lâm Đồng trú ẩn, 1 tàu đậu tại đảo để tránh trú bão.

TP HCM có 992 tàu đang hoạt động ở những vùng biển không bị ảnh hưởng - các vùng biển an toàn. Hiện Sở Nông nghiệp và Môi trường đã huy động 4 tàu kiểm ngư trực 4 chốt chặn cửa biển để đón các tàu của tỉnh bạn bị ảnh hưởng vào trú ẩn, trực tiếp bố trí nơi neo đậu bảo đảm an toàn.