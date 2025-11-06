HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

TP HCM: Đối tượng nào được hỗ trợ 100% BHYT?

Tin-ảnh: Hồng Đào

(NLĐO)- Theo tính toán, tổng kinh phí thực hiện chính sách trong một năm ước tính gần 1.953 tỉ đồng để hỗ trợ BHYT cho học sinh, người cao tuổi

UBND TP HCM vừa có tờ trình gửi HĐND TP về dự thảo nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế (BHYT) cho người cao tuổi và học sinh trên địa bàn, dự kiến xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 5 giữa tháng 11-2025.

Theo dự thảo, TP HCM sẽ hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho người từ đủ 65 đến dưới 75 tuổi có đăng ký thường trú và đang sinh sống thực tế tại TP chưa được hưởng chính sách từ nguồn khác. 

Đối với học sinh, bao gồm học sinh các trường công lập, tư thục và học viên GDTX cấp THCS, THPT, TP hỗ trợ thêm 50% mức đóng BHYT. 

Phần còn lại 50% do ngân sách Trung ương chi trả theo quy định tại Nghị định 188/2025/NĐ-CP của Chính phủ, nghĩa là học sinh vẫn được hỗ trợ toàn bộ 100% mức đóng nhưng phần kinh phí được chia sẻ giữa Trung ương và địa phương.

TP HCM: Đối tượng nào được hỗ trợ 100% BHYT? - Ảnh 1.

Theo dự thảo, TP HCM sẽ hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho người từ đủ 65 đến dưới 75 tuổi và học sinh

Chính sách này nhằm đảm bảo tính công bằng, đồng bộ trên toàn địa bàn sau khi TP HCM sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, đồng thời thực hiện chủ trương bao phủ BHYT toàn dân theo Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị với mục tiêu đến năm 2026 đạt trên 95% dân số tham gia BHYT và đến năm 2030 đạt bao phủ toàn dân.

Hiện tỉ lệ bao phủ BHYT toàn TP sau sáp nhập mới đạt 83,15%, trong khi mục tiêu đến năm 2026 là 95% dân số. Việc hỗ trợ hai nhóm đối tượng, người cao tuổi và học sinh được xem là cần thiết để giảm gánh nặng chi phí y tế, đặc biệt với người cao tuổi là nhóm dễ tổn thương về sức khỏe và học sinh là nhóm chưa có thu nhập ổn định.

Trước đó, trong dự thảo do Sở Y tế TP HCM xây dựng và trình giữa tháng 10, cơ quan này đề xuất hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho cả học sinh, sinh viên và người cao tuổi. Tuy nhiên, trong quá trình thẩm định, UBND TP HCM đã điều chỉnh lại nội dung dự thảo, giữ nguyên nhóm người cao tuổi và học sinh phổ thông, loại trừ đối tượng sinh viên để phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

TP HCM: Đối tượng nào được hỗ trợ 100% BHYT? - Ảnh 2.

Hiện tỉ lệ bao phủ BHYT toàn TP sau sáp nhập mới đạt 83,15%, trong khi mục tiêu đến năm 2026 là 95% dân số

Theo tờ trình của UBND TP HCM, đối tượng sinh viên không quy định hỗ trợ ở dự thảo nghị quyết này không làm thu hẹp hay giảm đi sự hỗ trợ của ngân sách nhà nước bởi từ ngày 1-7-2025, sinh viên sẽ được hỗ trợ mức đóng BHYT 50% theo điểm đ khoản 6 Điều 6 Nghị định 188/2025/NĐ-CP. Như vậy, sinh viên vẫn được Nhà nước hỗ trợ mức đóng theo quy định, không bị giảm quyền lợi khi thực hiện chính sách mới.

Ước tính chi gần 2.000 tỉ đồng để hỗ trợ BHYT cho người già, học sinh

Theo tính toán, tổng kinh phí thực hiện chính sách trong một năm ước gần 1.953 tỉ đồng, trong đó hơn 669 tỉ đồng dành cho khoảng 530.000 người cao tuổi và hơn 1.283 tỉ đồng chi cho hơn 2 triệu học sinh phổ thông, bao gồm người học chương trình giáo dục phổ thông, học viên GDTX cấp THCS và THPT tại các cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập trên địa bàn TP HCM.

UBND TPHCM đánh giá đây là chính sách an sinh có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, cụ thể hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước về chăm sóc sức khỏe nhân dân, đồng thời thể hiện tinh thần nghĩa tình đặc trưng của TP HCM, góp phần tăng tỉ lệ bao phủ BHYT toàn dân, giảm gánh nặng chi phí y tế và củng cố niềm tin của người dân vào chính quyền trong giai đoạn chuyển đổi sau sáp nhập.


