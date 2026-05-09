Bách Khoa Innovation 2026 tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp công nghệ

Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TPHCM) ngày 9-5 phát động cuộc thi Bách Khoa Innovation (BKI) 2026, sân chơi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo dành cho học sinh, sinh viên và các nhóm startup trong nước, quốc tế.

Bước sang mùa thứ 9, cuộc thi Bách Khoa Innovation tiếp tục định hướng trở thành nền tảng kết nối nghiên cứu, phát triển công nghệ với sản xuất và kinh doanh, hỗ trợ người trẻ hiện thực hóa ý tưởng khởi nghiệp.

Theo Ban tổ chức, sau 8 mùa tổ chức từ năm 2018, Bách Khoa Innovation đã thu hút 646 dự án đến từ 94 trường ĐH, 48 trường THPT và 31 startup với hơn 3.000 thí sinh tham gia. Hệ sinh thái cuộc thi cũng được mở rộng với hơn 150 chuyên gia, giám khảo cùng mạng lưới kết nối tại hơn 20 quốc gia.

Năm nay, Bách Khoa Innovation tiếp tục chuẩn hóa và mở rộng cấu trúc thi đấu với hai nhóm bảng chính gồm: Khởi nghiệp sáng tạo truyền thống (Standard E&I) và Đại học - Doanh nghiệp (U-I Challenge).

Ở nhóm Khởi nghiệp sáng tạo truyền thống, cuộc thi gồm ba bảng: THPT, Đại học và Startup. Ban tổ chức không giới hạn phạm vi ý tưởng, khuyến khích thí sinh phát triển các giải pháp liên ngành trong các lĩnh vực như chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), chăm sóc sức khỏe, kỹ thuật môi trường, hóa học, cơ điện tử…

Trong khi đó, nhóm Đại học - Doanh nghiệp tiếp tục mở rộng quy mô sau mùa đầu tiên triển khai năm 2025. Mỗi bảng thi sẽ gắn với một bài toán thực tế do doanh nghiệp đề xuất, hướng đến các giải pháp có khả năng ứng dụng cao.

Cụ thể, bảng thi phối hợp với Schneider Electric tập trung vào giải pháp năng lượng sáng tạo cho tòa nhà nhằm giảm tiêu thụ điện và phát thải CO₂. Bảng hợp tác với Dow Vietnam tìm kiếm giải pháp cho vòng đời nhựa, bao gồm thiết kế tuần hoàn, tái chế, quản lý chất thải và ứng dụng AI trong kinh tế tuần hoàn. Trong khi đó, bảng phối hợp cùng Indefol GmbH hướng đến các giải pháp năng lượng xanh liên quan pin nhiên liệu, turbine gió, robot leo cột và phương tiện chạy bằng hydro.

Bên cạnh hệ thống giải thưởng, Bách Khoa Innovation 2026 còn hỗ trợ toàn diện cho các đội thi thông qua các khóa đào tạo, workshop, bootcamp và chương trình cố vấn chuyên môn từ giảng viên, chuyên gia doanh nghiệp. Nhóm Khởi nghiệp sáng tạo truyền thống có tổng giá trị giải thưởng lên đến 600 triệu đồng, đồng thời hỗ trợ kinh phí phát triển dự án cho các đội vượt qua vòng thi.

Đặc biệt, các đội thi còn được sử dụng cơ sở vật chất tại Innovation FabLab của Trường ĐH Bách khoa để phát triển sản phẩm với hệ thống thiết bị hiện đại về AI, IoT, robot, tự động hóa và in 3D.

Cuộc thi nhận đăng ký đến hết ngày 17-5-2026 tại: Bách Khoa Innovation 2026.