Không chỉ là một buổi trao bằng, lễ tốt nghiệp Trường ĐH Bách khoa TPHCM 2026 mang không khí của một "cột mốc chuyển cấp" đúng nghĩa – nơi những con số biết nói và những câu chuyện cá nhân cùng lúc tạo nên sức hút.

GS-TS Mai Thanh Phong tặng giấy khen cho tân khoa tại lễ tốt nghiệp

Trong hai ngày 23 và 24-4, hơn 1.100 tân khoa chính thức khép lại hành trình ĐH và sau ĐH. Nhưng điều khiến sự kiện này khác biệt không nằm ở quy mô mà ở "chất" của thế hệ tốt nghiệp năm nay. 15 tân tiến sĩ, 293 thạc sĩ và 885 kỹ sư, cử nhân – mỗi con số đều đi kèm một hành trình nỗ lực không dễ sao chép.

Đáng chú ý, phía sau lễ tốt nghiệp là một background học thuật khá ấn tượng: 75 công bố khoa học từ các nghiên cứu sinh. Trong đó, gần 1/3 là bài báo thuộc nhóm Q1 – nhóm tạp chí quốc tế có chất lượng cao nhất. Với dân trong giới nghiên cứu, đây không chỉ là thành tích mà là "tấm vé" khẳng định năng lực trên bản đồ học thuật toàn cầu.

Không dừng lại ở con số, lễ tốt nghiệp Bách khoa TPHCM 2026 còn ghi điểm bởi những gương mặt cụ thể – những người đại diện cho tinh thần "học thật, làm thật". Trong đó, Nguyễn Hồ Phước Hiền (Khoa Khoa học và Kỹ thuật máy tính) là một ví dụ điển hình.

Nguyễn Hồ Phước Hiền (bên trái)

Không phải thủ khoa nhưng Hiền lại khiến nhiều người phải chú ý vì cách đi đường dài: Tốt nghiệp sớm loại Xuất sắc, GPA 3.6/4.0, TOEIC 770 và đồ án gần chạm mốc tuyệt đối (9.74). Điều thú vị là hành trình này không phải kiểu nước rút mà là chiến lược rõ ràng ngay từ đầu.

Từ khi nhập học với điểm đánh giá năng lực 993 và nền tảng học lực top đầu, Hiền đã chủ động thiết kế lộ trình học linh hoạt – đăng ký trước môn, dàn đều khối lượng và tận dụng từng học kỳ. Nhưng phần "khó nhằn" nhất lại nằm ở giai đoạn cuối: Vừa học chuyên ngành nặng, vừa làm đồ án, vừa đi thực tập.

Điểm khiến Hiền bật lên không chỉ là điểm số mà là cách tiếp cận nghiên cứu. Đề tài về bảo vệ dữ liệu cá nhân trong hệ thống chăm sóc sức khỏe thông minh không phải dạng "làm cho xong" mà đi thẳng vào bài toán thời sự: Làm sao để AI học được dữ liệu mà vẫn giữ được quyền riêng tư. Hiền trực tiếp xây dựng mô hình, mô phỏng và kiểm tra khả năng chống tấn công – một quy trình không hề đơn giản với sinh viên đại học.

Từ đó, đề tài được phát triển thành bài báo và "đi xa" hơn khi xuất hiện tại Hội nghị quốc tế ACIIDS 2026 ở Đài Loan (Trung Quốc). Lần đầu làm tác giả chính, lần đầu đứng trình bày trước cộng đồng khoa học quốc tế – đó là bước chuyển mà không phải sinh viên nào cũng có được trước khi ra trường.

Không chỉ học, Hiền còn tham gia hoạt động cộng đồng, rèn kỹ năng mềm và sớm định hình con đường theo đuổi nghiên cứu, giảng dạy. Một hướng đi không quá ồn ào nhưng bền.

Nhìn rộng hơn, lễ tốt nghiệp Bách khoa TPHCM 2026 không chỉ là ngày nhận bằng. Nó giống như một "snapshot" của thế hệ kỹ sư, nhà khoa học trẻ: học nhanh hơn, làm sớm hơn và sẵn sàng bước ra sân chơi lớn ngay từ khi còn trên ghế giảng đường.