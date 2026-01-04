Bài dự thi cuộc thi viết "Lòng tốt quanh ta": "Gã gàn" và những "chuyến xe 0 đồng"

Từng là thầy giáo, thầy thuốc nam, cán bộ ngân hàng với tấm bằng thạc sĩ, ông Nguyễn Thu Bính (ngụ xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên) đã chọn triết lý sống "làm người phụng sự" để cứu giúp những mảnh đời kém may mắn.

Học nghề thuốc để cứu người

Đến thôn Đình Dù, xã Như Quỳnh, hỏi thăm nhà ông Bính, người dân sẽ chỉ ngay ngôi nhà lúc nào cũng tấp nập người đến bốc thuốc. Chúng tôi không mất nhiều thời gian để tìm nhà bởi chiếc ô tô có dòng chữ "Thầy lang Bính" đậu ngay trước cổng.

Ông Bính kể ông từng là thầy giáo cắm bản ở Lai Châu, công tác tại Ủy ban Dân số tỉnh Hưng Yên rồi về làm cán bộ Kho bạc Nhà nước Hà Nội và lái xe tại Bộ Tài chính. Vừa làm vừa học, ông đã có tấm bằng thạc sĩ chuyên ngành tài chính ngân hàng và đứng trước cơ hội lớn để chuyển sang làm công tác chuyên môn tại bộ. Từ năm 2015, khi còn làm ở cơ quan nhà nước, ông đã dùng ô tô cá nhân để chở bệnh nhân nghèo miễn phí. Hay tin ở đâu có người cần thì tan giờ làm, ông lại nổ máy lên đường, chạy xuyên đêm, chỉ chợp mắt 1 - 2 giờ rồi sáng hôm sau lại vội vã trở về cơ quan.

Trong những năm công tác, chứng kiến quá nhiều hoàn cảnh khốn khó, ông Bính tâm niệm phải làm điều gì đó thiết thực cho người nghèo. Gác lại những hoài bão riêng, ông Bính quyết định theo học nghề thuốc nam. Cú "bẻ lái" cuộc đời ấy không xuất phát từ nỗi đau của cá nhân ông, mà khởi nguồn từ những mất mát, day dứt ông chứng kiến nơi người khác. "Nếu chỉ chọn sống cho riêng mình, tôi và gia đình hẳn đã có một cuộc sống đủ đầy hơn. Nhưng tôi chọn nghề thầy thuốc, chọn sống vì cộng đồng, để trái tim luôn hạnh phúc" - ông Bính trải lòng.

Bước ngoặt lớn nhất với ông Bính là vào năm 2017. Tiếp xúc với rất nhiều cảnh đời éo le, chiếc xe 7 chỗ của gia đình không đủ để đáp ứng nhu cầu cấp cứu, ông Bính bàn với vợ bán đi, gom góp thêm tiền để mua một chiếc xe cứu thương chuyên dụng.

Khi có xe, ông mua sắm thêm trang thiết bị y tế để thuận tiện hơn trong việc hỗ trợ bệnh nhân. Tuy nhiên, điều làm nên sự đặc biệt ở chiếc xe ấy không nằm ở trang thiết bị, mà ở sứ mệnh nặng nghĩa tình ông gánh vác: đưa bệnh nhân nghèo, những người "bị bệnh viện trả về", thậm chí đã trút hơi thở cuối cùng về với gia đình họ.

Nhiều người gọi những chuyến xe của ông là "chuyến xe cuối cùng". Đó là những chuyến xe mà nhiều tài xế dịch vụ rất ái ngại, nếu có nhận thì thường hét giá rất cao vì "kiêng" chở người đã mất. Chứng kiến cảnh gia đình người đã khuất vừa đau đớn vì mất mát vừa tuyệt vọng vì không lo nổi chi phí vận chuyển hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng, ông Bính không cầm lòng. "Gặp những phận người tha hương làm việc rồi không may mất, tôi thấy rất xót xa" - ông nói.

Tháng 9-2024, sau một cơn bão lũ tang thương, ông Bính đã nhận chở miễn phí thi thể hai nạn nhân xấu số không may tử vong do sạt lở đất tại Yên Bái về quê nhà ở TP Huế. Quãng đường cả đi và về hơn 1.000 km, nếu thuê xe ngoài, chi phí có thể lên tới 100 triệu đồng - một số tiền quá lớn với những gia đình nghèo. Vậy mà, ông Bính đã nhận đưa họ về quê mà không nhận một đồng thù lao. Chưa hết, những "chuyến xe 0 đồng" của ông còn nhiều lần hỗ trợ đưa hài cốt các liệt sĩ vô danh trở về với quê hương.

Trên những chuyến xe chở bệnh nhân ung thư và bệnh nhi bị tan máu bẩm sinh, ông Bính lặng lẽ bỏ tiền túi hàng chục triệu đồng để đổ xăng. Nhiều lần chở người mất về đến quê, chứng kiến gia cảnh khốn khó của họ, ông không ngần ngại ứng tiền mua áo quan trước rồi mới lên mạng xã hội kêu gọi nhà hảo tâm chung tay. Không ít lần, ông còn mời người thân bệnh nhân những bữa cơm "bụi" trên đường đi để họ ấm lòng.

Hơn 10 năm qua, hàng trăm “chuyến xe 0 đồng”, đưa đón hài cốt liệt sĩ được ông Nguyễn Thu Bính thực hiện an toàn

Lòng tốt nảy mầm từ những điều giản dị

Người dân quanh vùng quen gọi ông là "Thầy lang Bính", người chuyên chữa các bệnh về xương khớp, dạ dày, viêm xoang bằng thuốc nam. Đặt chữ tâm lên hàng đầu với bệnh nhân nghèo, ông không những không nhận tiền công, miễn phí tiền thuốc, mà còn dang tay giúp đỡ nhiều phận người khốn khó trên hành trình mưu sinh và chữa bệnh.

Cũng có khi lòng tốt của ông đặt nhầm chỗ. Ông Bính kể, có lần chở bệnh nhân về quê nhà, để rồi sững sờ nhận ra gia cảnh họ chẳng hề khó khăn như những lời than vãn trước đó. Sau "cú sốc" ấy, ông hướng sự giúp đỡ của mình vào đồng bào dân tộc thiểu số làm việc ở các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh, những người ở vùng sâu, vùng xa thực sự cần. Không chỉ chữa bệnh và chở bệnh nhân nghèo miễn phí, ông Bính còn tích cực tham gia hoạt động xã hội. Trong đại dịch COVID-19, xe cứu thương của ông đã hỗ trợ vận chuyển nông sản giải cứu cho người dân trong vùng. Ông Bính còn phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Như Quỳnh thành lập Câu lạc bộ Hiến máu xã với hơn 60 hội viên tham gia.

Bên cạnh đó, ông Bính còn phối hợp cùng Câu lạc bộ Thiện nguyện Honda 67 Hưng Yên và những nhà hảo tâm hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Yên Mỹ, Như Quỳnh (cũ), tỉnh Hưng Yên. Mỗi tháng, ông đều đặn thăm hỏi và trao tặng 10 kg gạo và 500.000 đồng cho từng gia đình. Cách làm của ông cũng mang một dấu ấn riêng. Hễ hay tin về những phận đời éo le, bệnh tật, ông Bính trực tiếp đến tận nơi xác minh trước khi giúp đỡ. Ông luôn bỏ tiền túi hỗ trợ ngay thời điểm ấy, rồi mới chia sẻ câu chuyện trên mạng xã hội để kêu gọi cộng đồng chung tay. Số tiền quyên góp được ông gom lại và trao tận tay cho nhân vật. Để có kinh phí thực hiện những "chuyến xe 0 đồng" và các hoạt động thiện nguyện, ông Bính trích tiền lời từ việc bán thuốc nam và kêu gọi sự chung tay của cộng đồng. Ông còn kết nối với các tài xế ở nhiều địa phương hình thành mạng lưới "xe 0 đồng" để hỗ trợ bệnh nhân nghèo.

Những tấm giấy khen ông Bính nhận được từ UBND huyện Yên Mỹ (cũ), Công an tỉnh Hưng Yên hay các tổ chức, đoàn thể là sự ghi nhận xứng đáng, nhưng có lẽ phần thưởng lớn nhất với ông, chính là nụ cười của những bệnh nhân nghèo. Nhìn vào hành trình của "Thầy lang Bính", chúng ta lại có thêm niềm tin rằng lòng tốt vẫn luôn hiện hữu quanh ta, nảy mầm từ những điều giản dị và chân thành nhất.

Ngoài những “chuyến xe 0 đồng”, ông Bính còn tích cực hỗ trợ các mảnh đời cơ cực tại địa phương. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Ông Bính là hội viên tích cực của Hội Đông y tỉnh Hưng Yên

Để "đức" cho đời Suốt hơn 10 năm "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng", có lúc túi ông chỉ còn vài triệu đồng, sức khỏe cũng hao mòn theo thời gian, song ngọn lửa thiện nguyện trong ông chưa bao giờ tắt. "Tôi rất vui khi vợ luôn thấu hiểu và đồng hành để tôi an tâm làm thiện nguyện" - ông tâm sự. Ông không xem việc để lại tiền bạc, của cải cho con là điều quan trọng: "Để cho con cháu nhiều tiền bạc chưa chắc bằng trao cho chúng một cái nghề, một cái tâm và đạo đức. Cuộc sống như vậy mới thực sự thanh thản và bình yên".



