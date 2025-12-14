Với vai trò "thủ lĩnh", hơn 10 năm qua, Phan Văn Đức vận động nhiều nguồn lực xã hội "cõng điện", dẫn nước về các vùng sâu vùng xa cho người dân, xây nhà tình nghĩa, giúp đỡ hàng ngàn gia đình khó khăn, hỗ trợ sinh kế, tiếp sức cho học sinh, sinh viên vượt khó…

"Cõng điện" lên non

Chàng trai Phan Văn Đức sinh năm 1992 - quê xã Bình Trị, huyện Thăng Bình (cũ), nay thuộc xã Đồng Dương, TP Đà Nẵng - Bí thư Chi đoàn thôn Châu Lâm, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thiện nguyện Phan Đức - đã chọn viết nên thanh xuân của mình bằng những chuyến đi lên các vùng cao, miền xa, nơi khó khăn, hiểm trở với một tấm lòng sẻ chia.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Quảng Nam, chuyên ngành công tác xã hội, Đức đã dành trọn tâm huyết cho hoạt động cộng đồng. Hơn 10 năm qua, Đức huy động hơn 12 tỉ đồng để xây nhà tình nghĩa, giúp đỡ hàng ngàn gia đình khó khăn, hỗ trợ sinh kế, tiếp sức cho học sinh, sinh viên vượt khó... Là cán bộ Đoàn nhiều năm, Đức khởi xướng nhiều mô hình hỗ trợ cộng đồng thiết thực, hiệu quả, với cách làm sáng tạo, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. Anh đặc biệt chú trọng kết nối các tổ chức, huy động sức trẻ và phối hợp chặt chẽ với lực lượng tại chỗ ở địa phương.

Đoàn thiện nguyện cùng lực lượng đoàn viên thanh niên với các hoạt động “cõng điện” lên non

Những ngày cuối năm, Phan Văn Đức cùng nhóm thiện nguyện đang có mặt tại xã Hòa Thịnh và Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk - thuộc huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên (cũ). Trước đó mấy ngày, Đức cùng anh chị em, bà con Quảng Nam tất bật chuẩn bị hàng chục tấn nhu yếu phẩm gồm chăn mền, nước uống, gạo, mì tôm, dầu gió, pin... cho chuyến cứu trợ này nhằm hỗ trợ đồng bào vừa chịu thiệt hại nặng nề do cơn đại hồng thủy gây ra vào cuối tháng 11. Hành trình xuất phát tại quê nhà gồm 6 chiếc xe tải, chở hơn 20 tấn hàng với hơn 500 suất quà và 100 triệu đồng tiền mặt. Đây là tiền và phẩm vật được Câu lạc bộ Thiện nguyện Phan Đức quyên góp từ các nhà hảo tâm và tấm lòng của người dân mong san sẻ phần nào nỗi đau của người dân vùng lũ.

Tiết trời không thuận lợi, miền Trung liên tiếp mưa, trời lạnh, nhưng không thể ngăn được nhiệt huyết của 30 người trong đoàn thiện nguyện. Với phương châm: "Tình dân tộc - nghĩa đồng bào là trên hết", đoàn thiện nguyện của Đức hối hả lên đường mong được góp sức nhanh hơn, đến sớm hơn cùng cùng đồng bào nơi đang thực sự gian khó.

Cuối năm 2023, Đức cùng nhóm thiện nguyện lên ý tưởng mang ánh sáng đến vùng cao. Không ngờ sau khi chia sẻ thông tin lên mạng xã hội, Đức nhận được sự ủng hộ lớn từ các doanh nghiệp, người dân, bạn bè từ khắp nơi cùng chung tay. Ngày 11-12-2023, Câu lạc bộ phối hợp với Huyện Đoàn Thăng Bình và Đoàn xã Trà Leng (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cũ) "cõng điện" đến điểm trường Tak Lẻ, lắp 15 đèn năng lượng mặt trời trị giá 40 triệu đồng. Từ thành công bước đầu, Đức tiếp tục "cõng điện" lên bản vùng cao Nóc Ông Yên (nay thuộc xã Trà Tân, TP Đà Nẵng) với 30 đèn, rồi đến bản Nóc Ông Ngọc (xã Trà Dơn) với 45 đèn - tổng kinh phí hơn 120 triệu đồng. Đường từ xuôi lên bản quanh co, gập ghềnh, nhưng ánh mắt trong veo của trẻ nhỏ khi có điện học bài đã khiến Đức quên hết nhọc nhằn.

Dẫn nước về bản

Đầu tháng 4-2024, khi biết điểm trường Nóc Ông Ngọc thiếu nước sinh hoạt, Đức kêu gọi 45 triệu đồng cho dự án "Dẫn nước về bản". Chỉ 20 ngày sau, cùng các thành viên nhóm Tuổi Trẻ Thăng Bình và Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Trung Trung Bộ, Đức đưa hàng trăm mét ống nước, bồn chứa đến xã Trà Dơn (huyện Nam Trà My cũ). Và dòng nước mát lành đã về bản, trong tiếng reo vui của cô trò và niềm hạnh phúc của bao người.

Hoạt động trong dự án dẫn nước về bản của đoàn thiện nguyện Phan Đức

Sau 2 dự án đầu, câu chuyện thiện nguyện của Đức lan tỏa khắp nơi. Trước mùa mưa lũ, bà con mong có cây cầu nhỏ để đi lại cho an toàn. Chỉ một giờ sau khi Đức chia sẻ ý tưởng, một nhà hảo tâm đã tài trợ 60 triệu đồng để xây chiếc cầu đầu tiên tại thôn 3A, xã Trà Vinh (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cũ). Ngày 6-8-2024, đoàn thiện nguyện của Đức tiếp tục lên vùng biên giới huyện Tây Giang (cũ) trong chiến dịch "Hành quân xanh", phối hợp Huyện Đoàn Thăng Bình và Tây Giang, công an huyện và đồn biên phòng Axan, Gary, khởi công cầu treo dân sinh số 2 trị giá 150 triệu đồng. Hành trình hơn 10 giờ vượt địa hình hiểm trở, trơn trượt, vận chuyển vật liệu vất vả nhưng khi cầu hoàn thành, niềm vui hiện rõ trên ánh mắt bà con - bởi đó không chỉ là cây cầu nối bờ vui, mà còn là nhịp nối tình người.

Kết nối những tấm lòng

Không dừng lại ở những dự án, Đức cùng nhóm thiện nguyện và nhóm Tuổi Trẻ Thăng Bình thực hiện nhiều chương trình ý nghĩa khác như: chiến dịch "Thanh niên tình nguyện hè 2024", trao phương tiện sinh kế, quà tặng hộ khó khăn, công trình "Ánh sáng vùng cao"; lắp hệ thống điện quốc gia dài 2 km tại tổ 22, thôn Châu Lâm (xã Bình Trị, huyện Thăng Bình cũ).

Tháng 9-2024, đoàn ra tận miền Bắc mang theo nhu yếu phẩm, hàng ngàn hũ thịt muối, muối đậu, cá kho và tiền mặt hỗ trợ các vùng bị thiên tai với tổng kinh phí 400 triệu đồng. Ngoài ra, nhóm còn giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ mai táng, chăm lo trẻ mồ côi với kinh phí 179,1 triệu đồng. Từ đầu năm 2025 đến nay, nhóm tặng hàng trăm suất quà, nhận đỡ đầu 3 học sinh trong chương trình "Mẹ đỡ đầu", tổ chức "Vùng cao yêu thương" tại Nóc Moham (xã Trà Cang, huyện Nam Trà My) và "Tết Thiếu nhi vùng cao" ở Nóc Tu Gia (xã Trà Tập) với tổng chi phí gần 100 triệu đồng. Tháng 5-2025, Đức kết nối hỗ trợ 16 triệu đồng cho 3 chị em bị ung thư. Hành trình thiện nguyện của Đức và đồng đội dường như không có điểm dừng - chưa bao giờ thấy mỏi mệt.

Phan Văn Đức (giữa) tại buổi khánh thành dự án cầu dân sinh tại xã Ga Ri, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam (cũ). (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Đức chia sẻ vượt qua được mọi thử thách để hoàn thành các chương trình thiện nguyện là nhờ vào sức mạnh của cộng đồng; tập hợp và kết nối được các CLB trong cả nước; khơi dậy được sức mạnh lực lượng đoàn viên thanh niên đồng hành với các chương trình thiện nguyện. Dù Đức không nói quá nhiều về bản thân mình, song chúng tôi cảm nhận thành công của CLB xuất phát từ vai trò của thủ lĩnh của Đức. Khi niềm tin vào người cán bộ Đoàn này đã lớn, thì sự gửi gắm tâm lực của mọi người, sự huy động và tập hợp lực lượng vào CLB càng mạnh. Không phải ngẫu nhiên khi Đức đăng các thông tin lên các kênh mạng xã hội, thì các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm cả trong và ngoài nước cùng chung tay chia sẻ. Không chỉ bằng các hoạt động thiện nguyện từ CLB, Đức còn "cháy hết mình" theo cách của tuổi trẻ rất đáng cảm phục. Bên cạnh đó, chàng trai ở tuổi 33 này cũng đã 35 lần hiến máu nhân đạo - vượt hẳn số tuổi thanh xuân của mình - riêng năm 2020, Đức đã có 6 lần hiến máu. Với phương châm "cứu người như cứu hỏa", hễ nơi nào cần máu sống, bất kể là ngày đêm, mưa nắng, vùng sâu vùng xa, Đức đều sắp xếp để trực tiếp đến cho máu cứu người.

Đức trải lòng: "Thanh xuân đi qua nhanh lắm, vì vậy tuổi trẻ phải sống hết mình để khi bước qua quãng thời gian đó, bản thân không bao giờ hối tiếc. Sống là phải biết sẻ chia".

Với những hoạt động không mệt mỏi vì cộng đồng, Đức đã nhận nhiều phần thưởng cao quý: Giải thưởng Lý Tự Trọng của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (năm 2020); danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác giai đoạn 2018-2020; Bằng khen Thanh niên sống đẹp 2021 (Tỉnh Đoàn Quảng Nam); Bí thư chi Đoàn tiêu biểu toàn quốc năm 2021 của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (năm 2021); Bằng khen về Giải thưởng Tình nguyện quốc gia năm 2021 (Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh); Bằng khen UBND tỉnh Quảng Nam về "Dân vận khéo" (năm 2009-2024)... Nhưng có lẽ, phần thưởng cao quý và sâu sắc nhất dành cho Đức chính là tình cảm trân trọng và quý mến của bà con quê hương, cộng đồng xã hội.



