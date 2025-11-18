Bãi rác Đa Phước đổi giờ tiếp nhận, TP HCM có nguy cơ tồn rác

Bắt đầu từ ngày 1-12, bãi rác Đa Phước (Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Đa Phước, xã Hưng Long, TP HCM) chỉ tiếp nhận rác từ 18 giờ đến 6 giờ mỗi ngày. TP HCM đối diện nguy cơ rác tồn đọng do không thể thu gom hết trong ngày.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM, hiện có 14 quận, huyện cũ (Thủ Đức gồm quận 2 và quận 9; quận 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, Bình Tân, Bình Thạnh, Bình Chánh, Nhà Bè, Cần Giờ) đưa rác về Đa Phước, với lượng tiếp nhận trung bình 4.550 tấn/ngày, tương đương 443 chuyến. Khối lượng này được chia làm hai ca: ca ngày khoảng 1.800 tấn (175 chuyến), ca đêm khoảng 2.750 tấn (268 chuyến).

Theo quy định cấm xe của UBND TP HCM, toàn bộ quá trình thu gom, trung chuyển và vận chuyển rác hiện cần khoảng 17 giờ/ngày.

Tuy nhiên, với việc Đa Phước thu hẹp thời gian tiếp nhận, công tác này chỉ còn 11 giờ để hoàn thành. Điều này khiến xe chở rác khó kịp quay đầu, thậm chí phải chuyển hướng về Khu xử lý rác Tây Bắc, làm quãng đường tăng từ trung bình 22 km lên 47 km. Vì vậy, các công ty dịch vụ công ích khó hoàn thành việc thu gom, trung chuyển và vận chuyển toàn bộ rác của TP HCM trong một ngày.

Việc đổi giờ thu gom rác làm gia tăng nguy cơ tồn đọng rác thải ở TP HCM

Áp lực càng lớn hơn tại các địa bàn không có trạm trung chuyển như quận 1, 3, 5, 10, Bình Thạnh, Bình Tân và Nhà Bè cũ, nơi rác phải vận chuyển trực tiếp về nơi xử lý. Riêng quận 1 và quận 3 cũ – khu vực thường diễn ra nhiều sự kiện, tập trung cơ quan hành chính và lượng lớn khách vãng lai – toàn bộ rác từ chợ, đường phố và các cơ quan phải thu gom theo lộ trình cố định, không được để tồn đọng.

Do bãi rác Đa Phước không tiếp nhận ban ngày, rác phát sinh từ chợ và cơ sở kinh doanh có thể không thu gom kịp, dễ tồn trên đường và điểm hẹn.

Trong khi đó, các địa bàn có trạm trung chuyển cũng đang vận hành vượt công suất. Việc điều chỉnh ca hoạt động khiến trạm không đủ khả năng tiếp nhận ban ngày, tiềm ẩn nguy cơ ùn ứ cục bộ.



Để giải quyết tình thế cấp bách, sở này kiến nghị một số phương án để TP HCM xem xét điều chỉnh như sau:

Phương án 1: Điều phối khoảng 1.800 tấn ca ngày về Khu liên hợp xử lý chất thải Tây Bắc.

Phương án 2: Vận chuyển khoảng 1.800 tấn ca ngày về các trạm trung chuyển.

Phương án 3: Điều chỉnh khung giờ thu gom tại nguồn trên địa bàn từ ngày sang đêm.

Phương án 4: Điều phối khối lượng một số khu vực cấp bách, có khả năng ùn ứ về Khu liên hợp xử lý chất thải Tây Bắc (gồm 5 quận, huyện cũ). Phương án này được đánh giá là hợp lý nhất. Đồng thời sở cũng kiến nghị điều chỉnh giờ cấm xe và cấp giấy phép lưu thông cho các phương tiện làm trong lĩnh vực vệ sinh môi trường.