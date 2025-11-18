Bãi rác Đa Phước đổi giờ tiếp nhận, TP HCM có nguy cơ tồn rác

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bãi rác Đa Phước đổi giờ tiếp nhận, TP HCM có nguy cơ tồn rác

ÁI MY

(NLĐO) - Bắt đầu từ ngày 1-12, bãi rác Đa Phước, TP HCM chỉ tiếp nhận rác từ 18 giờ đến 6 giờ mỗi ngày.

Bắt đầu từ ngày 1-12, bãi rác Đa Phước (Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Đa Phước, xã Hưng Long, TP HCM) chỉ tiếp nhận rác từ 18 giờ đến 6 giờ mỗi ngày. TP HCM đối diện nguy cơ rác tồn đọng do không thể thu gom hết trong ngày.

Bãi rác Đa Phước đổi giờ tiếp nhận, TP HCM có nguy cơ tồn rác - Ảnh 1.

Từ ngày 1-12, bãi rác Đa Phước chỉ tiếp nhận rác từ 18 giờ đến 6 giờ mỗi ngày

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM, hiện có 14 quận, huyện cũ (Thủ Đức gồm quận 2 và quận 9; quận 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, Bình Tân, Bình Thạnh, Bình Chánh, Nhà Bè, Cần Giờ) đưa rác về Đa Phước, với lượng tiếp nhận trung bình 4.550 tấn/ngày, tương đương 443 chuyến. Khối lượng này được chia làm hai ca: ca ngày khoảng 1.800 tấn (175 chuyến), ca đêm khoảng 2.750 tấn (268 chuyến).

Theo quy định cấm xe của UBND TP HCM, toàn bộ quá trình thu gom, trung chuyển và vận chuyển rác hiện cần khoảng 17 giờ/ngày.

Tuy nhiên, với việc Đa Phước thu hẹp thời gian tiếp nhận, công tác này chỉ còn 11 giờ để hoàn thành. Điều này khiến xe chở rác khó kịp quay đầu, thậm chí phải chuyển hướng về Khu xử lý rác Tây Bắc, làm quãng đường tăng từ trung bình 22 km lên 47 km. Vì vậy, các công ty dịch vụ công ích khó hoàn thành việc thu gom, trung chuyển và vận chuyển toàn bộ rác của TP HCM trong một ngày.

Bãi rác Đa Phước đổi giờ tiếp nhận, TP HCM có nguy cơ tồn rác - Ảnh 2.

Việc đổi giờ thu gom rác làm gia tăng nguy cơ tồn đọng rác thải ở TP HCM

Áp lực càng lớn hơn tại các địa bàn không có trạm trung chuyển như quận 1, 3, 5, 10, Bình Thạnh, Bình Tân và Nhà Bè cũ, nơi rác phải vận chuyển trực tiếp về nơi xử lý. Riêng quận 1 và quận 3 cũ – khu vực thường diễn ra nhiều sự kiện, tập trung cơ quan hành chính và lượng lớn khách vãng lai – toàn bộ rác từ chợ, đường phố và các cơ quan phải thu gom theo lộ trình cố định, không được để tồn đọng.

Do bãi rác Đa Phước không tiếp nhận ban ngày, rác phát sinh từ chợ và cơ sở kinh doanh có thể không thu gom kịp, dễ tồn trên đường và điểm hẹn.

Trong khi đó, các địa bàn có trạm trung chuyển cũng đang vận hành vượt công suất. Việc điều chỉnh ca hoạt động khiến trạm không đủ khả năng tiếp nhận ban ngày, tiềm ẩn nguy cơ ùn ứ cục bộ.

Để giải quyết tình thế cấp bách, sở này kiến nghị một số phương án để TP HCM xem xét điều chỉnh như sau:

Phương án 1: Điều phối khoảng 1.800 tấn ca ngày về Khu liên hợp xử lý chất thải Tây Bắc.

Phương án 2: Vận chuyển khoảng 1.800 tấn ca ngày về các trạm trung chuyển.

Phương án 3: Điều chỉnh khung giờ thu gom tại nguồn trên địa bàn từ ngày sang đêm.

Phương án 4: Điều phối khối lượng một số khu vực cấp bách, có khả năng ùn ứ về Khu liên hợp xử lý chất thải Tây Bắc (gồm 5 quận, huyện cũ). Phương án này được đánh giá là hợp lý nhất. Đồng thời sở cũng kiến nghị điều chỉnh giờ cấm xe và cấp giấy phép lưu thông cho các phương tiện làm trong lĩnh vực vệ sinh môi trường.

Tin liên quan

Bãi rác Đa Phước tiếp tục nhận rác 24/24 đến hết tháng 11 theo đề nghị của TP HCM

Bãi rác Đa Phước tiếp tục nhận rác 24/24 đến hết tháng 11 theo đề nghị của TP HCM

(NLĐO) - Bãi rác Đa Phước sẽ tiếp nhận rác 24/24 đến ngày 30-11-2025, thời điểm chính thức điều chỉnh khung giờ tiếp nhận rác sẽ được lùi đến ngày 1-12-2025.

TP HCM đề nghị VWS lùi thời điểm đổi giờ tiếp nhận rác tại bãi Đa Phước

(NLĐO) - Việc thay đổi thời gian tiếp nhận chất thải tại bãi rác Đa Phước có thể ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động thu gom và vận chuyển rác sinh hoạt của TP HCM.

TP HCM: Kiến nghị bãi Đa Phước ngưng tiếp nhận rác

(NLĐO) - Rác thải sinh hoạt có lộ trình điều phối về bãi chôn lấp Đa Phước được đưa về bãi chôn lấp số 3 ở Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc

TP HCM thu gom rác bãi rác Đa Phước vận chuyển rác rác thải sinh hoạt ùn ứ rác
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo